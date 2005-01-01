Страны ШОС потребовали соблюдать суверенитет и территориальную целостность Сирии

Главы государств Шанхайской организации сотрудничества по итогам саммита в Китае приняли Циндаоскую декларацию, в которой, в том числе, в очередной раз подтвердили безальтернативность политического процесса в Сирии и призвали выполнять договоренности в зонах деэскалации.

Подписи под документом поставили руководители России, Китая, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, а также Индии и Пакистана. Декларация содержит 17 документов, которые касаются сотрудничества между странами, борьбы с терроризмом, наркотиками, эпидемиями и загрязнением окружающей среды. Кроме того, в совместном заявлении поднимаются вопросы по ситуации в Сирии, Иране, на Украине и Корейском полуострове.

Так, стороны в очередной раз подтвердили безальтернативность политического процесса в Сирии и призвали выполнять договоренности в зонах деэскалации. Из документа следует, что разрешение кризиса должно идти в соответствии с положениями резолюции Совбеза ООН и «исходить из необходимости суверенитета, независимости и территориальной целостности Сирии».

Кроме того, лидеры ШОС призвали участников Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе соблюдать обязательства в рамках сделки для стабильности во всем мире и регионе. Также они выступили за урегулирование украинского кризиса политическим путем на основании Минских договоренностей, передает РИА «Новости».

Стороны также отметили контакты между КНДР и США и призвали всех оказывать содействие переговорному процессу.

В декларации говорится и о борьбе с терроризмом. Так, главы стран ШОС отметили растущую угрозу от возвращающихся иностранных боевиков-террористов. Стороны намерены совершенствовать механизмы обмена информацией о них и их перемещениях, а также предлагают вместе бороться с вовлечением молодежи в экстремистские группировки.

В документе уделили особое внимание экономическому сотрудничеству между странами ШОС. Отмечается, что стороны изучат перспективы расширения объемов использования нацвалют в торговой и инвестиционной деятельности.

Участники саммита ШОС также подписали меморандум о взаимопонимании по стимулированию сотрудничества в области микро-, малого и среднего предпринимательства. Помимо этого, члены организации намерены развивать сотрудничество в сфере туризма.

Кроме того, в декларации также поднимается тема спорта. По мнению участников саммита, спорт должен быть вне политики. Отмечается, что стартующий через несколько дней чемпионат мира по футболу, международный турнир по ушу, регулярные марафоны ШОС и ежегодный Международный день йоги способствуют укреплению мира и дружбы.

ШОС – постоянно действующая межправительственная международная организация, которая была создана 15 июня 2001 года в Шанхае. В настоящее время члены ШОС – это Россия, Китай, Индия, Пакистан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан. Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия имеют статус государств – наблюдателей при ШОС.