Западные СМИ сравнили встречу ШОС и «хаотичный» саммит G7

Китай преподал миру урок, проведя на фоне сумбурной встречи «Большой семерки» спокойный саммит стран Шанхайской организации сотрудничества и предостерегая Запад от «однополярности, торгового протекционизма и негативной реакции на глобализацию».

В то время как лидеры G7 провели весьма хаотичный саммит в Канаде, встреча Шанхайской организации сотрудничества прошла очень гладко, став спокойной и корректной альтернативой саммиту стран Запада, пишет Financial Times.

Китайские СМИ, сообщая о встрече, подчеркивали разрыв в глобальном лидерстве, который произошел между США при президенте Дональде Трампе и Китаем при правлении Си Цзиньпина.

В рамках встречи лидер КНР использовал любую возможность, чтобы указать на растущую по вине Вашингтона торговую напряженность. В то же время Си Цзиньпин неоднократно обратил внимание, что страны – члены ШОС согласны соблюдать правила Всемирной торговой организации и пообещали усилить меры по спасению иранской ядерной сделки, из которой вышли США.

Напомним, по итогам встречи в Канаде президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что разногласия между странами G7 сохраняются, а президент США Дональд Трамп обвинил премьер-министра Канады Джастина Трюдо во лжи и сообщил, что велел представителям Соединенных Штатов не подписывать итоговое коммюнике саммита G7.