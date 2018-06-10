Страны G7 не смогли преодолеть разногласия

Разногласия между странами G7 сохраняются, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

Он сообщил, что саммит G7 в канадском Квебеке «не позволил снять все разногласия». По словам Макрона, встреча «позволила в условиях существующей напряженности сохранить единство по всем вопросам, где это было возможно», передает РИА «Новости».

При этом он отметил, что результат встречи G7 в Канаде лучше, чем можно было ожидать.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что любые опасения относительно того, что Италия пойдет на конфликт с ЕС ради хороших отношений с США, «нужно остановить». При этом отношения двух стран остаются «стратегическими», Италия продолжает оставаться частью НАТО, передает ТАСС.

Конте заявил, что «и с нашими европейскими партнерами, и с президентом США» достигнут «компромисс по спорным вопросам».

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пригрозил США жесткими ответными мерами, в случае если президент США Дональд Трамп продолжит вводить заградительные пошлины на сталь и алюминий.

Трамп заявил в субботу в Twitter, что не позволит другим странам вводить масштабные пошлины и торговые барьеры против американских компаний.