Почему Путин принял китайский орден

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9 июня, суббота  |  Последнее обновление — 22:07  |  vz.ru
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В обмен на снижение акцизов нефтяников заставили залить Россию бензиномФото: Валерий Матыцин/ТАСС
Вице-премьер Дмитрий Козак провел специальное совещание с нефтяниками по поводу роста цен на бензин и дизтопливо, столь заметного в последнее время. Первых принятых мер оказалось явно недостаточно. Почему же растут цены на топливо и какие в итоге решения должны этот рост остановить? Подробности...
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Губернатор Алиханов: О перевоспитании homo sapiens и жилищах орков

Калининградский губернатор Антон Алиханов выглядит едва ли не наиболее современно среди всех региональных руководителейФото: Виталий Невар/ТАСС
«Коррупция – это не смазка. Она до какого-то момента кажется смазкой, а по прошествии времени оказывается кислотой». Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал газете ВЗГЛЯД о том, как он реагирует на предлагаемые ему взятки и что думает по поводу иностранных агентов влияния. Подробности...
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Россия отстала от США на сотни петафлопс

Cуперкомпьютер Summit весит больше авиалайнера, но считает быстрее всех в миреФото: ornl.gov
«Происходит революция, подобная той, что произошла в конце 1940-х, когда появились первые вычислительные системы» – так директор Института прикладной математики Борис Четверушкин оценивает «гонку суперкомпьютеров». США предъявили миру машину, которая считает со скоростью 200 квадриллионов операций в секунду. Китай наступает на пятки. Где в этой гонке место России? Подробности...
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Почему американцы ведут переговоры с террористами

Готовясь к переговорам с талибами, американцы не учли главногоФото: Mirwais Khan/AP/ТАСС
Проблема Афганистана переживает тектонический сдвиг – США начали переговоры с террористическим движением «Талибан». Это стало следствием полного провала американской стратегии, что в Вашингтоне нехотя признали. Но беда в том, что за все эти годы американцы так и не поняли главной проблемы Афгана, ввиду чего рискуют наделать еще более страшных ошибок. Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Вопросы Прилепина и Шаргунова касаются всей страны

Антон Крылов, журналист
282-я статья и проблемы с получением российского гражданства русскими – это, по сути, две стороны одной медали, а точнее, не медали, а огромной снулой рыбы, которой наплевать абсолютно на все живое, кроме формуляров. Подробности...

G7 демонстрирует признаки распада глобального миропорядка

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7 июня в Оттаве на пресс-конференции канадский премьер-министр Джастин Трюдо и президент Франции Эммануэль Макрон наперебой заявляли о готовности «обойтись без Трампа». Однако так ли уж едина Европа в решимости обойтись без США? Подробности...
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«Выброс птичьего помёта» вызвал политический скандал в Германии

Наталия Янкова, публицист (Германия)
Взбудоражены все политики, все главные СМИ Германии, и неудивительно: в их руки попал жирный кусок для пропаганды, и теперь это тема номер один. Подробности...
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          Почему Путин принял китайский орден

          Путин и Си Цзиньпин на церемонии награждения в Пекине   9 июня 2018, 21:10
          Фото: kremlin.ru
          Текст: Петр Акопов

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          Пребывание Владимира Путина в Китае завершится в воскресенье – и хотя это уже 19-я поездка президента в Поднебесную, ее отличала от всех предыдущих необычная и для Путина, и для Китая церемония: вручение российскому руководителю ордена Дружбы, отмечающего его личный вклад в укрепление отношений двух стран. Почему это сложно назвать чисто символическим жестом?

          Нынешняя поездка Путина в Китай совмещает в себе два формата – государственного визита в Пекин в пятницу и участия в саммите ШОС в Циндао в субботу и воскресенье. В этот раз китайцы подсчитали, сколько раз к ним уже приезжал Путин – выяснилось, что 19. Эту цифру озвучил председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии вручения Путину ордена Дружбы. И хотя в ходе визита было много интересных мероприятий (включая совместную поездку двух руководителей на скоростном поезде и посещение хоккейного матча), именно награждение можно считать важнейшим моментом визита. Потому что оно лучше всего демонстрирует уровень отношений двух стран и двух президентов.

          Тут важны все детали – и то, что Путин стал первым кавалером ордена Дружбы, учрежденного в Китае для награждения иностранцев. Не только глав государств – а тех, кто внес особый вклад в государственное строительство Китая и развитие связей своей страны с Китаем, а также «поддержание мира во всем мире». Хотя орден учредили два с половиной года назад, никому его еще не вручали. И награждение Путина демонстрировало уважение и к нему лично, и к России.

          Естественно, что председатель Си особо это отметил – назвав Путина не только «основателем» нынешних китайско-российских отношений, но и своим самым хорошим и близким другом. А Путин в ответном слове не только оценил награду как «знак особого внимания и уважения», но и подчеркнул личные дружеские отношения с главой КНР.

          Причем в своей речи Путин дважды обратился к Си как к «товарищу» – чего за все предыдущие пять лет их общения и десятки встреч не делал практически никогда. Такое обращение принято в Российской армии – и в Китае, руководимом компартией. И, конечно, главная ассоциация, которая возникает в связи с употреблением этого слова в контексте отношений двух стран, это советско-китайская дружба в 50-е годы. Тогда нас связывали не просто союзнические, но более чем братские отношения. Компартия Китая считала КПСС своим наставником, Октябрьскую революцию – путеводной звездой, Сталина – великим учителем, а СССР – старшим братом. Такое небывалое единение закончилось печально – ссорой, переросшей потом в два с половиной десятилетия противостояния и вражды.

          Идеологические разногласия двух марксистско-ленинских партий подкреплялись личными трениями между Мао и Хрущевым – на которые потом наложились и плохое понимание китайского менталитета частью нашего руководства, и начавшаяся внутренняя смута в самом Китае. Так что печальные уроки из опыта предыдущего сближения двух стран нужно всегда помнить. Однако тот задел, что был сделан в 50-е годы, все равно был огромен. Огромное уважение к русским в Китае осталось именно с тех лет – и слово «товарищ» не только подчеркивает дружеские отношения Путин и Си Цзиньпина, но и напоминает о том, что было в годы, когда оба они еще были детьми.

          Награждение Путина стало еще и ответом на вручение почти год назад высшей российской награды Си Цзиньпину – тогда он был удостоен ордена Святого апостола Андрея Первозванного. Став не только первым китайским руководителем, получившим нашу высокую награду (ни в царские, ни в советские годы ничего подобного не было), но и первым среди удостоенных этого ордена «настоящих» иностранцев – глав государств (Назарбаев с Алиевым все-таки бывшие соотечественники).

          Вообще ни Путин, ни Си Цзиньпин не имеют пристрастия к «коллекционированию» орденов и медалей –

          что делает этот обмен наградами еще более важным. В Китае еще недавно вообще не было государственных орденов, их учредили всего несколько лет назад. До этого на протяжении всей истории коммунистического Китая было только три ордена, все они вручались только участникам гражданских войн 20–40-х годов и войны с Японией – орден 1 Августа, орден Независимости и свободы и орден Освобождения. И лишь недавно появились госнаграды, причем орденов всего три.

          Это Герой КНР, орден Республики и орден Дружбы (которого и удостоен Путин). У самого Си Цзиньпина китайских наград нет, да и иностранных не густо. Причем из семи его наград три есть также и у Путина – высшие ордена Кубы, Венесуэлы и Сербии.

          Путин за 18 лет у власти не составил себе большой орденской коллекции, особенно если сравнивать с Леонидом Брежневым. Правда, бывшего нашего руководителя отчасти извиняет то, что он прошел всю войну – вероятно, после нее у него и родилась тяга к наградам, которую с возрастом стали использовать его подчиненные, вручая ему по поводу и без повода разнообразные ордена. У Путина «Дружба» всего лишь 19-й орден, всего лишь – это потому, что 17 из них – это иностранные награды, принимать которые является частью его работы президентом.

          Понятно, что, если бы Путин заболел «болезнью Брежнева», у него сейчас было бы уже под сотню иностранных орденов. Многим государствам Азии, Африки и Латинской Америки только намекни, и они вручали бы ему награды к круглым датам и просто в связи с его визитами в их страны. Но в Кремле, похоже, перед визитами намекают совсем на другое – на то, что не надо даже думать ничего вручать. Поэтому список имеющихся у Путина орденов имеет особо символическое значение. Это или те страны, с которыми нас связывают исторически близкие отношения, или же те случаи, когда отказ принять награду просто обидел бы вручающего.

          К последним случаям относятся высшие награды двух арабских стран – орден Короля Абдель-Азиза, полученный Путиным в ходе визита в Саудовскую Аравию, и орден Заида, врученный ему в том же 2007 году во время посещения соседних королевству Объединенных Арабских Эмиратов. Еще три ордена – «франкоговорящие».

          Уже давно дружащий с Путиным принц Монако Альбер Второй в 2013 году вручил ему Большой крест ордена Святого Карла (причем эта церемония вообще не попала в прессу – понятно, что по просьбе Кремля). А французским Большим крестом ордена Почетного легиона Путина в 2006 году наградил президент Франции Жак Ширак. В прошлом году, накануне 65-летия Путина, не удержался президент Гвинеи Альфа Конде – находясь с визитом в России, он вручил президенту Большой крест национального ордена Заслуг. Пришлось и Путину ответить – гвинеец получил российский орден Дружбы (им награждают иностранцев).

          Есть, правда, еще две золотые медали из Греции и Испании – но это награды тамошних парламентов, и высшими государственными наградами этих стран они не являются. Так же как и саксонский орден Благодарности – но он дорог Путину как человеку, пять лет проработавшему в Дрездене (в годы работы в ГДР он, кстати, получил свою первую в жизни награду – бронзовую медаль «За заслуги» Национальной народной армии ГДР).

          А все остальные награды Путина – от действительно братских, союзнических или очень близких России стран. Из трех стран «социалистического содружества» – монгольский орден Драгоценного жезла с жемчугом, вьетнамский орден Хо Ши Мина и кубинский орден «Хосе Марти». Не нужно объяснять и то, почему Путин принял Большую цепь ордена Республики Сербия. Как и то, почему он не смог отказать Уго Чавесу, наградившему его Большой цепью ордена Освободителя.

          Самую большую группу составляют награды стран СНГ – белорусский Дружбы народов и пять среднеазиатских: орден «Алтын кыран» (Казахстан), орден Исмоили Сомони первой степени (Таджикистан), орден «За выдающиеся заслуги» (Узбекистан), орден «За вклад в развитие сотрудничества» (Туркменистан) и орден «Манас» первой степени (Киргизия).

          А из отечественных у Путина только два «Почета» – советский Знак Почета, заработанный им во время службы в ГДР в 1988-м, и российский Орден Почета, полученный им в 1996 году «за заслуги перед государством и большой вклад в обустройство таможенной границы с государствами Прибалтики».

          Никаких других российских орденов за время президентства у Путина не появилось – потому что странно присваивать награды самому себе. Хотя инициативы снизу были – особенно после Крыма, когда предлагали дать президенту Героя России. Но он предпочитает вручать награды, а не получать их.


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