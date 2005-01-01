Почему Путин принял китайский орден

Пребывание Владимира Путина в Китае завершится в воскресенье – и хотя это уже 19-я поездка президента в Поднебесную, ее отличала от всех предыдущих необычная и для Путина, и для Китая церемония: вручение российскому руководителю ордена Дружбы, отмечающего его личный вклад в укрепление отношений двух стран. Почему это сложно назвать чисто символическим жестом?

Нынешняя поездка Путина в Китай совмещает в себе два формата – государственного визита в Пекин в пятницу и участия в саммите ШОС в Циндао в субботу и воскресенье. В этот раз китайцы подсчитали, сколько раз к ним уже приезжал Путин – выяснилось, что 19. Эту цифру озвучил председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии вручения Путину ордена Дружбы. И хотя в ходе визита было много интересных мероприятий (включая совместную поездку двух руководителей на скоростном поезде и посещение хоккейного матча), именно награждение можно считать важнейшим моментом визита. Потому что оно лучше всего демонстрирует уровень отношений двух стран и двух президентов.

Тут важны все детали – и то, что Путин стал первым кавалером ордена Дружбы, учрежденного в Китае для награждения иностранцев. Не только глав государств – а тех, кто внес особый вклад в государственное строительство Китая и развитие связей своей страны с Китаем, а также «поддержание мира во всем мире». Хотя орден учредили два с половиной года назад, никому его еще не вручали. И награждение Путина демонстрировало уважение и к нему лично, и к России.

Естественно, что председатель Си особо это отметил – назвав Путина не только «основателем» нынешних китайско-российских отношений, но и своим самым хорошим и близким другом. А Путин в ответном слове не только оценил награду как «знак особого внимания и уважения», но и подчеркнул личные дружеские отношения с главой КНР.

Причем в своей речи Путин дважды обратился к Си как к «товарищу» – чего за все предыдущие пять лет их общения и десятки встреч не делал практически никогда. Такое обращение принято в Российской армии – и в Китае, руководимом компартией. И, конечно, главная ассоциация, которая возникает в связи с употреблением этого слова в контексте отношений двух стран, это советско-китайская дружба в 50-е годы. Тогда нас связывали не просто союзнические, но более чем братские отношения. Компартия Китая считала КПСС своим наставником, Октябрьскую революцию – путеводной звездой, Сталина – великим учителем, а СССР – старшим братом. Такое небывалое единение закончилось печально – ссорой, переросшей потом в два с половиной десятилетия противостояния и вражды.

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Идеологические разногласия двух марксистско-ленинских партий подкреплялись личными трениями между Мао и Хрущевым – на которые потом наложились и плохое понимание китайского менталитета частью нашего руководства, и начавшаяся внутренняя смута в самом Китае. Так что печальные уроки из опыта предыдущего сближения двух стран нужно всегда помнить. Однако тот задел, что был сделан в 50-е годы, все равно был огромен. Огромное уважение к русским в Китае осталось именно с тех лет – и слово «товарищ» не только подчеркивает дружеские отношения Путин и Си Цзиньпина, но и напоминает о том, что было в годы, когда оба они еще были детьми.

Награждение Путина стало еще и ответом на вручение почти год назад высшей российской награды Си Цзиньпину – тогда он был удостоен ордена Святого апостола Андрея Первозванного. Став не только первым китайским руководителем, получившим нашу высокую награду (ни в царские, ни в советские годы ничего подобного не было), но и первым среди удостоенных этого ордена «настоящих» иностранцев – глав государств (Назарбаев с Алиевым все-таки бывшие соотечественники).

Вообще ни Путин, ни Си Цзиньпин не имеют пристрастия к «коллекционированию» орденов и медалей –

что делает этот обмен наградами еще более важным. В Китае еще недавно вообще не было государственных орденов, их учредили всего несколько лет назад. До этого на протяжении всей истории коммунистического Китая было только три ордена, все они вручались только участникам гражданских войн 20–40-х годов и войны с Японией – орден 1 Августа, орден Независимости и свободы и орден Освобождения. И лишь недавно появились госнаграды, причем орденов всего три.

Это Герой КНР, орден Республики и орден Дружбы (которого и удостоен Путин). У самого Си Цзиньпина китайских наград нет, да и иностранных не густо. Причем из семи его наград три есть также и у Путина – высшие ордена Кубы, Венесуэлы и Сербии.

Путин за 18 лет у власти не составил себе большой орденской коллекции, особенно если сравнивать с Леонидом Брежневым. Правда, бывшего нашего руководителя отчасти извиняет то, что он прошел всю войну – вероятно, после нее у него и родилась тяга к наградам, которую с возрастом стали использовать его подчиненные, вручая ему по поводу и без повода разнообразные ордена. У Путина «Дружба» всего лишь 19-й орден, всего лишь – это потому, что 17 из них – это иностранные награды, принимать которые является частью его работы президентом.

Понятно, что, если бы Путин заболел «болезнью Брежнева», у него сейчас было бы уже под сотню иностранных орденов. Многим государствам Азии, Африки и Латинской Америки только намекни, и они вручали бы ему награды к круглым датам и просто в связи с его визитами в их страны. Но в Кремле, похоже, перед визитами намекают совсем на другое – на то, что не надо даже думать ничего вручать. Поэтому список имеющихся у Путина орденов имеет особо символическое значение. Это или те страны, с которыми нас связывают исторически близкие отношения, или же те случаи, когда отказ принять награду просто обидел бы вручающего.

К последним случаям относятся высшие награды двух арабских стран – орден Короля Абдель-Азиза, полученный Путиным в ходе визита в Саудовскую Аравию, и орден Заида, врученный ему в том же 2007 году во время посещения соседних королевству Объединенных Арабских Эмиратов. Еще три ордена – «франкоговорящие».

Уже давно дружащий с Путиным принц Монако Альбер Второй в 2013 году вручил ему Большой крест ордена Святого Карла (причем эта церемония вообще не попала в прессу – понятно, что по просьбе Кремля). А французским Большим крестом ордена Почетного легиона Путина в 2006 году наградил президент Франции Жак Ширак. В прошлом году, накануне 65-летия Путина, не удержался президент Гвинеи Альфа Конде – находясь с визитом в России, он вручил президенту Большой крест национального ордена Заслуг. Пришлось и Путину ответить – гвинеец получил российский орден Дружбы (им награждают иностранцев).

Есть, правда, еще две золотые медали из Греции и Испании – но это награды тамошних парламентов, и высшими государственными наградами этих стран они не являются. Так же как и саксонский орден Благодарности – но он дорог Путину как человеку, пять лет проработавшему в Дрездене (в годы работы в ГДР он, кстати, получил свою первую в жизни награду – бронзовую медаль «За заслуги» Национальной народной армии ГДР).

А все остальные награды Путина – от действительно братских, союзнических или очень близких России стран. Из трех стран «социалистического содружества» – монгольский орден Драгоценного жезла с жемчугом, вьетнамский орден Хо Ши Мина и кубинский орден «Хосе Марти». Не нужно объяснять и то, почему Путин принял Большую цепь ордена Республики Сербия. Как и то, почему он не смог отказать Уго Чавесу, наградившему его Большой цепью ордена Освободителя.

Самую большую группу составляют награды стран СНГ – белорусский Дружбы народов и пять среднеазиатских: орден «Алтын кыран» (Казахстан), орден Исмоили Сомони первой степени (Таджикистан), орден «За выдающиеся заслуги» (Узбекистан), орден «За вклад в развитие сотрудничества» (Туркменистан) и орден «Манас» первой степени (Киргизия).

А из отечественных у Путина только два «Почета» – советский Знак Почета, заработанный им во время службы в ГДР в 1988-м, и российский Орден Почета, полученный им в 1996 году «за заслуги перед государством и большой вклад в обустройство таможенной границы с государствами Прибалтики».

Никаких других российских орденов за время президентства у Путина не появилось – потому что странно присваивать награды самому себе. Хотя инициативы снизу были – особенно после Крыма, когда предлагали дать президенту Героя России. Но он предпочитает вручать награды, а не получать их.