Путин первым в мире получил орден Дружбы КНР

Глава Китая Си Цзиньпин вручил президенту России Владимиру Путину орден Дружбы КНР, глава российского государства стал первым иностранным лидером, удостоенным этой высокой китайской госнаграды.

«Вручение президенту Путину этого ордена является вручением впервые после создания в Китае системы награждения за государственные заслуги. Президент Путин как лидер большой державы с мировым влиянием является основателем нынешних китайско-российских отношений и всегда продвигает их развитие на высоком уровне», – цитирует председателя КНР ТАСС.

Также Си Цзиньпин отметил, что с 2000 года Путин 19 раз приезжал в Китай с визитом или с участием в международных мероприятиях.

«Среди глав государств мировых держав он больше всех посещал Китай, он самый знакомый и уважаемый в Китае... Президент Путин для меня самый хороший и близкий друг», – добавил глава КНР.

По словам Си Цзиньпина, в 2001 году Владимир Путин подписал Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Китаем и Россией, что стало прочной основой для многовековой дружбы между двумя странами.

«Благодаря его (Путина, – прим. ВЗГЛЯД) постоянному вниманию и личному содействию, китайско-российские отношения выдержали испытания изменчивой международной обстановки, укрепляется политическое и стратегическое взаимодоверие, достигаются существенные сдвиги в многоплановом сотрудничестве», – подчеркнул Си Цзиньпин.

Также председатель Китая отметил, что развивающиеся на высоком уровне двусторонние отношения являются примером гармоничного сосуществования мировых держав и послужили значимым вкладом в формирование нового типа международных отношений.

«Находясь на новом старте, мы готовы с президентом Путиным и дальше, в духе добрососедства и дружбы, стратегического взаимодействия и взаимной выгоды, продвигать китайско-российские отношения и открывать еще более блестящие перспективы», – резюмировал Си Цзиньпин.

В свою очередь Владимир Путин поблагодарил китайские власти, отметив, что для него «большая честь быть удостоенным почетной государственной наградой Китая – орденом Дружбы».

«Знаю, что орден был учрежден совсем недавно и сегодня вручается впервые. Сердечно благодарю китайских друзей за такой особый знак внимания», – отметил Путин.

Глава российского государства расценил это как признание усилий Москвы по развитию стратегического партнерства с Пекином, выразив признательность Си Цзиньпину.

«Мы видим не только, что делается, но и как это происходит, это тоже знак особого внимания и уважения, в основе которого, безусловно, лежат наши общенациональные взаимные интересы, интересы наших народов и, конечно, наши с вами дружеские личные отношения», – отметил Владимир Путин.

По его словам Москва дорожит добрососедством и дружбой с Пекином, а также гордится «общими достижениями политики, экономики, науки, культуры» и ценит «достигнутый высокий уровень взаимодействия на международной арене». Также, продолжил Путин, в России «твердо уверены в успехе всех наших начинаний».

Орден Дружбы КНР утвержден в качестве государственной награды 1 января 2016 года. Орденом награждаются только иностранные граждане, которые внесли особый вклад в госстроительство и модернизацию КНР, развитие связей и сотрудничества Китая с другими государствами, а также поддержание мира во всем мире. Владимир Путин стал первым, кто получил орден.

Напомним, ранее по итогам переговоров в Пекине президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали совместное заявление, которое касается двусторонних отношений и международной проблематики. Визит российского президента в КНР начался ранее в пятницу. В Пекине Путина встретили песней «Катюша».