К инаугурации Путина подготовили президентский знак

Президентский знак, который является символом власти в России, подготовлен к инаугурации Владимира Путина, на оборотную сторону одного из звеньев нанесено имя избранного президента и год вступления в должность, рассказал гендиректор центра «Русские ремесла» Игорь Беляев.

По словам Беляева, автором эскиза Знака является народный художник России Евгений Ильич Ухналев.

«Наши мастера немного доработали эскиз, и после утверждения рисунков управление президента РФ по государственным наградам доверило изготовление Знака президента. Когда уже мы его воплотили в июле 1996 году, и первый президент увидел готовый знак, то остался очень доволен нашей работой», – передает РИА «Новости» слова Беляева.



Центральная фигура Знака – большой крест ордена «За заслуги перед Отечеством».



«Вот этот большой крест в поперечине имеет длину 6 сантиметров и выполнен из чистого золота самой высокой пробы. На изготовление этого знака использовано золото, так называемые три девятки, 999-й пробы. Здесь же имеется так называемая стандартная орденская цепь, состоящая из 17 звеньев. Девять звеньев – это изображение государственного герба, и восемь медальонов с девизом ордена («Польза, честь, слава»). Также было принято решение, что на обратной стороне медальона после инаугурации выбивается фамилия, имя, отчество президента России, дата его вступления в должность и дата инаугурации», – рассказал гендиректор «Русских ремесел».



По словам Беляева, так как Знак сделан из золота высшей пробы, то не требует какого-то специального ухода во время его хранения.

«Каждый раз, когда президентский знак возвращается к нам, наши специалисты чистят его и добавляют новую накладку с фамилией, именем и отчеством вновь избранного президента и годом его вступления в должность», – сказал Беляев.



Он отметил, что имя нового президента на оборотной стороне оформляется по единому стандарту и без изменения шрифта.

«К нам президентский знак был доставлен в середине апреля, работа с ним заняла неделю. Знак президента участвует только в инаугурации», – отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что инаугурация Владимира Путина, которая состоится 7 мая в московском Кремле, может пройти без традиционного проезда президентского кортежа по Москве.