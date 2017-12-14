Торжественный проезд кортежа по Москве на инаугурации Путина поставили под сомнение

Инаугурация Владимира Путина, которая состоится 7 мая в московском Кремле, может пройти без традиционного проезда президентского кортежа по Москве, сообщил источник, знакомый с организацией подготовки мероприятия.

«Возможно, в этот раз откажутся от торжественного проезда кортежа президента по Москве к Кремлю», – рассказал собеседник РИА «Новости».

На прошлых инаугурациях Путин добирался до Кремля на автомобиле в сопровождении почетного эскорта ФСО.

Ранее сообщалось, что новый российский лимузин проекта «Кортеж» может не понадобиться в день инаугурации Владимира Путина.

В Кремле сообщали, что «Кортеж» начнут использовать в повседневном рабочем графике Владимира Путина после вступления в должность.