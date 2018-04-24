Использование лимузина «Кортеж» на инаугурации Путина поставили под сомнение

Новый российский лимузин проекта «Кортеж» может не понадобиться в день инаугурации Владимира Путина 7 мая.

Автомобиль прошел необходимые испытания на полигоне и отвечает всем требованиям безопасности, однако президент может начать использовать его позже, уже после церемонии, передает РИА «Новости» со ссылкой на источники, знакомые с ходом организации инаугурации.

«В этом году, как ожидается, будут введены некоторые изменения в сценарий инаугурации, которые, конечно, не касаются самой процедуры», – сказал источник.

Другой источник сообщил, что отказаться от использования лимузина на мероприятии предложил режиссер.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что использование лимузина проекта «Кортеж» на инаугурации Владимира Путина будет полностью технически обеспечено к началу мая.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что новый российский представительский автомобиль проекта «Кортеж» начнут использовать в повседневном рабочем графике президента Владимира Путина после вступления в должность.