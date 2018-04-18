Мантуров пообещал обеспечить готовность «Кортежа» к инаугурации

Минпромторг обеспечит готовность автомобилей проекта «Кортеж» к инаугурации президента России, заявил глава ведомства Денис Мантуров.

«Мы точно будем готовы к началу мая полностью технически обеспечить такую возможность», – передает его слова ТАСС.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что новый российский представительский автомобиль проекта «Кортеж» начнут использовать в повседневном рабочем графике президента Владимира Путина после вступления в должность.

В январе сообщалось, что автомобили проекта «Кортеж» поступили в спецгараж и их начали обкатывать. Газета ВЗГЛЯД писала, что обеспечивать продажи российского лимузина придется первым лицам страны.