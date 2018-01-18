Началась обкатка машин «Кортеж»

Автомобили проекта «Кортеж» поступили в спецгараж, их начали обкатывать, сообщил источник, знакомый с организацией поставок машин.

По его словам, в настоящий момент идет обкатка автомобилей для тренировки водителей и выявления возможных дефектов. «Это сложный процесс, который занимает не один месяц. Плюс значительную часть времени занимает оформление необходимой документации», – рассказал он РИА «Новости».

Источник добавил, что автомобили появятся в спецгараже только весной. «В мае, как ожидается, автомобиль будет предоставлен широкой общественности, но к ФСО машины поступят раньше», – добавил он.

Источник подчеркнул, что один из поступивших автомобилей – лимузин, на котором, как ожидается, на инаугурацию в Кремль приедет президент России, избранный в марте 2018 года.

Напомним, на должность президента России претендуют множество кандидатов, в том числе Владимир Путин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Эльвира Агурбаш, Сергей Бабурин, Екатерина Гордон, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, Роман Худяков, Григорий Явлинский и другие кандидаты.

Во вторник глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что автомобили проекта «Кортеж» появятся в свободной продаже с 2019 года.

Проект «Кортеж» предполагает создание семейства автомобилей – лимузин, седан и минивэн – на единой модульной платформе для первых лиц государства. Исполнителем проекта является ФГУП «Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт «НАМИ». Инвестиции бюджета на проект составляют 12,4 млрд рублей.