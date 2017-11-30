Названы сроки появления автомобилей проекта «Кортеж» в свободной продаже

Глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров во вторник заявил, что автомобили проекта «Кортеж» появятся в свободной продаже с 2019 года.

Со следующего года каждый желающий сможет купить автомобиль проекта «Кортеж», никаких ограничений на продажу не будет, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Мантурова.

Покупателям будут доступны любые модификации, это касается и машин класса люкс, и бронированных авто.

Розничная цена таких автомобилей составит порядка 6-7 млн рублей, отметил министр.

Минпромторг также рассчитывает на поставку Федеральной службе охраны до 70 автомобилей для первых лиц уже в 2018 году.

Ранее во вторник Мантуров назвал сроки передачи ФСО автомобилей «Кортеж».

Проект «Кортеж» предполагает создание семейства автомобилей – лимузин, седан и минивэн – на единой модульной платформе для первых лиц государства. Исполнителем проекта является ФГУП «Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт «НАМИ». Инвестиции бюджета на проект составляют 12,4 млрд рублей.