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Угнанные в Канаде авто нашли путь в Россию
NYT: Канадские угонщики переправляют автомобили в Россию
Организованные преступные группы используют канадские порты для отправки похищенных автомобилей в Россию, обходя западные санкции против Москвы, пишет The New York Times.
По данным издания, преступные группировки в Канаде похищают автомобили и переправляют их через порты страны в Россию, обходя западные санкции. Схема набрала обороты после введения ограничений на экспорт автомобилей в РФ, введенных Канадой и другими странами в связи со спецоперацией на Украине, пишет The New York Times.
По словам следователей, угнанные машины часто прячут внутри морских контейнеров и маркируют как запчасти или бытовую технику, чтобы избежать проверок на границе. Затем автомобили переправляют через третьи страны, включая государства Ближнего Востока и Центральной Азии, откуда они попадают на российский рынок.
Правоохранительные органы Канады признают, что бороться с этим бизнесом крайне сложно: порты страны обрабатывают миллионы контейнеров в год, а ресурсов для их полной проверки недостаточно. Полиция Торонто заявила, что угоны автомобилей премиум-класса резко выросли за последние годы, и значительная часть похищенных машин так и не найдена.
Эксперты отмечают, что канадский рынок стал одним из ключевых звеньев в цепочке обхода санкций против России, а спрос на конкретные модели, популярные среди российских покупателей, продолжает подстегивать волну угонов.
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