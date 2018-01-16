Названы сроки передачи ФСО автомобилей «Кортеж»

До конца февраля – начала марта ФГУП «НАМИ» передаст ФСО до 16 автомобилей проекта «Кортеж», разработанного для первых лиц государства, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров на полях Гайдаровского форума.

«Всего будет передано до конца февраля – начала марта 16 автомобилей: лимузины, седаны и минивэны в разных комплектациях», – цитирует Мантурова РИА «Новости».

Министр напомнил, что поставки начались с конца 2017 года. Речь идет о седане и лимузине, которые были переданы ФСО.

В настоящее время, после праздников, автомобили будут передаваться по графику, а пилотная эксплуатация будет продолжаться до мая, добавил Мантуров.

Также глава Минпромторга сообщил, во сколько обойдется один экземпляр автомобиля проекта «Кортеж».

«Мы ставили перед собой задачу как индикатор (стоимости, – прим. ВЗГЛЯД) – это премиальные автомобили минус 15%. Такая целевая задача. Мы ориентируемся по стоимости на S-класс (Mercedes), либо «семерка» BMW с мотором V12 минус 15%», – отметил Мантуров, добавив, что в минимальной комплектации автомобиль может стоить от 6-7 млн рублей.

Ранее представитель ФГУП «НАМИ» собщил, что первые автомобили проекта «Кортеж» были переданы в эксплуатацию в конце декабря.

В декабре в Минпромторге заявили, что заказ на производство автомобилей проекта «Кортеж» сформирован на 2018 год и что первые автомобили проекта со дня на день поступят в гараж особого назначения президента.