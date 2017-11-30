Первые машины проекта «Кортеж» передали потребителю

Первые автомобили проекта «Кортеж», предназначенные для руководства страны, были переданы в эксплуатацию в конце декабря прошлого года, сообщил представитель ФГУП «НАМИ», являющегося разработчиком проекта.

«Первые автомобили проекта на основе единой модульной платформы уже переданы потребителю в конце декабря 2017 года», – сообщил РИА «Новости» представитель НАМИ, добавив, что в первом квартале 2018 года НАМИ продолжит передачу автомобилей в соответствии с графиком проекта.

Таким образом в НАМИ опровергли сообщения СМИ, согласно которым сроки поставок первых автомобилей проекта сорваны.

В декабре в Минпромторге заявили, что заказ на производство автомобилей проекта «Кортеж» сформирован на 2018 год и что первые автомобили проекта со дня на день поступят в гараж особого назначения президента.

Проект «Кортеж» предполагает создание семейства автомобилей – лимузин, седан и минивэн – на единой модульной платформе для первых лиц государства. Ответственным исполнителем проекта является ФГУП «Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт «НАМИ». Инвестиции бюджета на проект составляют 12,4 млрд рублей.