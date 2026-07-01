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Патрульные машины ГАИ в Москве начали выявлять разыскиваемые автомобили
Приборы, установленные в патрульных машинах столичной ГАИ, могут в режиме реального времени выявлять автомобили, находящиеся в розыске, рассказал старший инспектор ДПС 6-го отдельного специализированного батальона ДПС Госавтоинспекции ГУ МВД по Москве Антон Порошин.
Современные программные комплексы позволяют автоинспекторам оперативно реагировать на появление разыскиваемых машин в транспортном потоке, передает ТАСС. Об этом сообщил старший инспектор ДПС Антон Порошин на пресс-конференции, посвященной предстоящему Дню ГИБДД.
«Прибор, который нам помогает с недавнего времени, стационарно установлен в патрульном автомобиле. Это автоматический программный комплекс, который работает в режиме реального времени, с помощью которого мы можем мониторить поток транспорта как в стационарном положении, то есть стоя на посту», – отметил представитель ведомства.
По словам Порошина, система мгновенно идентифицирует номера автомобилей. Если машина числится в базе розыска, инспекторы получают сигнал и могут немедленно приступить к задержанию. Кроме того, новое оборудование значительно ускорило процесс оформления мелких аварий. ДТП с участием двух автомобилей и минимальным ущербом теперь оформляется максимум за 40 минут.
Сокращение времени стало возможным благодаря оснащению патрульных машин компьютерами, планшетами и мобильными принтерами. Планшет позволяет инспекторам быстро получать любую необходимую информацию о водителе и транспортном средстве на месте происшествия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников сообщил о появлении новых комплексов в патрульных машинах ДПС.
Позже Министерство внутренних дел России закупило 530 таких аппаратно-программных устройств для территориальных подразделений.