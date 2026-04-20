После окончания СВО в разных частях планеты останется готовая украинская террористическая армия, имеющая на вооружении современные ударные системы и обученная самым современным методам ведения войны. Армия, способная отработать чей угодно заказ, лишь бы заплатили.2 комментария
Биолог Гудэйкр предупредила о масштабном распространении клещевого боррелиоза
Популяция клещей в Европе стремительно увеличивается, угрожая людям тяжелыми поражениями нервной системы и параличом лицевого нерва из-за заражения боррелиозом, сказала доктор наук Ноттингемского университета Сара Гудэйкр.
Клещи являются переносчиками болезни Лайма, последствия которой могут длиться всю жизнь, пояснила Гудейкр РИА «Новости».
Их распространение касается как Британии, так и всей Европы.
Инфекция передается через слюну паразита и вызывает сильный жар, озноб, утомляемость и головную боль. Без своевременного лечения бактерии поражают нервную систему, лишая человека координации движений. В настоящее время для защиты от некоторых переносимых насекомыми заболеваний существуют специальные прививки.
Только за 2024 год в Британии выявили более 1,5 тыс. случаев заражения болезнью Лайма. Основной пик заболеваемости традиционно приходится на весенний и летний периоды. При этом реальное число пострадавших может оказаться значительно выше официальной статистики.
Наибольшее число инфицированных зафиксировано на юге Англии и в Лондоне. По мнению Гудэйкр, обществу следует всерьез опасаться именно этих восьминогих существ. При этом популярные в СМИ истории о нашествиях пауков часто не представляют реальной угрозы для здоровья.
Как писала газета ВЗГЛЯД, с начала сезона в медицинские организации из-за укусов клещей обратились более 6 тыс. россиян. В 2026 году активность этих паразитов в большинстве регионов Центральной России зафиксировали уже в марте.