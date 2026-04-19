Минэнерго США назвало прагматичным продление лицензии на российскую нефть

Глава Минэнерго США Райт назвал прагматичным решение по российской нефти
Американское руководство считает прагматичным шагом временное разрешение на реализацию российской нефти, заявил министр энергетики США Крис Райт.
«Мы просто приняли краткосрочное прагматичное решение, продиктованное гуманитарными соображениями: вместо того, чтобы вся эта нефть шла в Китай, часть ее должна поступать в Индию, часть – в другие азиатские страны, где ее будут перерабатывать и использовать для снабжения населения энергией», – заявил Райт.
По словам министра, индийская сторона активно экспортирует готовое топливо в европейские страны, которые серьезно обеспокоены стоимостью энергоносителей. Политик добавил, что текущие шаги призваны лишь перенаправить уже находящиеся в мировом обороте объемы сырья по новым маршрутам, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американское финансовое ведомство выпустило генеральную лицензию, которая временно выводит из-под санкционных ограничений приобретение сырья из России, погруженного на танкеры до 17 апреля.
Райт заявил, что нынешнее решение носит временный характер. США, по его словам, в дальнейшем намерены восстановить запрет на поставки нефти из России.