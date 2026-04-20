Tекст: Алексей Дегтярёв

Европейская промышленность была построена на стабильных поставках энергии с Востока, и без них происходит перенос производств за пределы ЕС, заявил Гашпар РИА «Новости».

По его словам, сохранение поставок из России позволило бы сберечь рабочие места и предприятия внутри Европы.

«Российские ресурсы долгое время были дешевле альтернатив. Их возвращение снизило бы давление на промышленность, инфляцию и домохозяйства... Европейская промышленность (особенно Германия и Центральная Европа) была построена на стабильных поставках энергии с Востока. Без них происходит перенос производства за пределы ЕС. Возвращение помогло бы сохранить рабочие места и производство внутри Европы», – подчеркнул парламентарий.

Гашпар добавил, что сильная экономика нуждается в доступной энергии для сохранения конкурентоспособности. Диверсификация, по его мнению, означает наличие множества вариантов, среди которых Россия может быть одним из поставщиков, а не единственным или запрещенным.

Вице-спикер также отметил, что отказ от односторонней зависимости от сжиженного природного газа из США позволил бы Европе сохранить переговорную силу. Он заключил, что возвращение к российской нефти стало бы шагом к реалистичной энергетической политике, так как идеология не должна преобладать над экономической стабильностью граждан.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо потребовал вернуть поставки российской нефти и газа. Вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар анонсировал судебное оспаривание запрета Евросоюза на импорт топлива из России.