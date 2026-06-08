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Сотрудник коммунальной службы в ЛНР погиб при ударе украинского дрона
Украинский беспилотник нанес удар по автомобилю предприятия «Рубежноетепло» в Луганской народной республике, в результате чего погиб один человек.
В результате атаки украинского дрона на спецмашину в ЛНР один сотрудник коммунальной службы погиб, еще один получил ранения, передает ТАСС. Инцидент произошел, когда бригада возвращалась с ремонта.
«В результате удара вражеского БПЛА погиб сотрудник «Рубежноетепло». Еще один получил ранение, сейчас он находится в больнице», – заявили в региональном Минстрое. Уточняется, что беспилотник атаковал специализированное транспортное средство предприятия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в городе Стаханове двое местных жителей пострадали при ударе украинского беспилотника по легковому автомобилю. Четвертого июня в Троицком округе республики в результате аналогичной атаки погиб водитель гражданской машины. Месяцем ранее в Херсонской области дрон ВСУ атаковал бригаду сотрудников коммунальной службы.