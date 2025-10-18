  • Новость часаДмитриев раскрыл начало сроков разработки документации по тоннелю на Аляску
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Ненависть как государственный принцип Эстонии

    Эстония четко выбрала курс и уверенно носит ошейник «маленькой собачки Европы». Вполне по дедушке Крылову, слон-Россия ее не замечает. Но в НАТО и ЕС Таллин имеет свой голос, свой вес и свою немаловажную роль: как только потребуется, страну-собачку всегда можно будет спустить с поводка.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Как должно выглядеть «Интерчтение»

    И Россия, и страны Глобального Юга/Востока достаточно сильны в культурном отношении, чтобы сбросить символическое иго западных премиальных институций вроде Нобелевки. Надо просто решиться сделать это и последовательно идти этим путем.

    Игорь Горбунов Игорь Горбунов Друзья, противники и попутчики России в Латинской Америке

    Безусловные союзники России в ЛатАме – Куба, Венесуэла и Никарагуа – традиционно противостоят США и видят в России партнера. Противоположный лагерь составляют страны, тесно связанные с Вашингтоном...

    18 октября 2025, 10:49

    Эррол Маск назвал ЕС «гнусной организацией»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Европейский союз представляет собой «гнусную организацию», заявил отец миллиардера Илона Маска Эррол Маск, по его мнению, такой организации не должно быть.

    «Европейский союз, на мой взгляд, является гнусной организацией. Его не должно быть, и это ошибка с самого начала», – сказал Маск РИА «Новости».

    Он добавил, что у Евросоюза нет «реальной власти».

    Ранее Маск-старший заявлял, что российская столица значительно превосходит Вашингтон и Лондон по уровню безопасности.

    Также он счел россиянок самыми красивыми женщинами мира.

    16 октября 2025, 14:55
    Путин заявил о крахе европейской промышленности из-за энергосанкций

    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели заявил, что отказ европейских стран от закупки российских энергоносителей негативно сказался на экономике Евросоюза.

    По его словам, под политическим давлением многие страны Европы прекратили сотрудничество с Россией в энергетической сфере, что обернулось для них падением промышленного производства и ростом стоимости энергоносителей, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что в результате таких решений в Евросоюзе наблюдается падение оборотов промышленности, повышение цен из-за более дорогих заокеанских нефти и газа, а также общее снижение конкурентоспособности европейских товаров и экономики региона.

    Глава государства отметил, что по данным Евростата, объем промышленного производства в еврозоне в июле текущего года оказался на 1,2% ниже показателей 2021 года. Он также добавил, что в Германии спад промышленного производства достиг 6,6% по сравнению со средним уровнем 2021 года.

    Ранее Путин обвинил западные элиты в «искусственной ломке» мировой энергетики.

    17 октября 2025, 14:08
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские санкции не содержат ограничения, запрещающего президенту России Владимиру Путину и главе МИД России Сергею Лаврову посещать страны Евросоюза, сообщила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер.

    «Санкции ЕС включают решение о заморозке активов президента России Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова, однако они не включают запрета на их поездки на территорию ЕС, поэтому с этой точки зрения препятствий [для проведения саммита в Венгрии] нет», – сказала она, передает ТАСС.

    В то же время представитель ЕК Олоф Джилл отметил, что вопрос о разрешении пролета самолета президента России в воздушном пространстве стран Евросоюза по пути в Венгрию находится в компетенции правительств этих государств.

    Напомним, после телефонных переговоров с Путиным президент США Дональд Трамп заявил о планах встретиться с российским лидером в Будапеште.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Будапешт лучшим местом для встречи Путина и Трампа.

    Политолог Марат Баширов в беседе с газетой ВЗГЛЯД сравнил два маршрута для полета Путина в Венгрию.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Путин и Трамп неспроста выбрали Будапешт для саммита по Украине.

    17 октября 2025, 20:20
    Зеленский прилетел в США за «топором войны»

    В пятницу Владимир Зеленский прилетит в США, чтобы выпросить у президента Дональда Трампа ракеты класса «Томагавк», которых у Пентагона более четырех тысяч по 2,5 млн долларов за штуку. Окончательного решения пока нет. Каким оно, скорее всего, будет?

    16 октября 2025, 15:21
    Парламент Греции принял закон о 13-часовом рабочем дне, несмотря на протесты

    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Парламент Греции одобрил законопроект, который позволяет работодателям устанавливать 13-часовой рабочий день. Таким образом, Греция станет первым членом ЕС, официально узаконившим такую продолжительность рабочего дня в частном секторе.

    Новый трудовой закон был принят на фоне напряженных дебатов и общественных волнений. Профсоюзы утверждают, что он «превращает трудящегося XXI века в рабочего без прав и жизни» и фактически отменяет восьмичасовой рабочий день.

    В свою очередь, министр труда Греции Ники Керамеос заявила, что работодатели смогут устанавливать такой график лишь 37 дней в году и будут обязаны доплачивать сотрудникам 40% от их почасовой зарплаты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, принятию закона предшествовали общенациональные забастовки и массовые митинги в Афинах и других городах. Акции протеста, организованные профсоюзами, парализовали работу общественного транспорта, госучреждений и даже СМИ. Демонстранты требовали отзыва законопроекта, роста зарплат и закрепления трудовых прав, однако власти на уступки не пошли.

    16 октября 2025, 21:37
    Еврокомиссар Кубилюс: ЕК планирует конфисковать российские активы до конца года

    @ Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс сообщил на брифинге в Брюсселе, что Еврокомиссия рассчитывает конфисковать замороженные российские активы до конца года.

    Он отметил, что дорожная карта повышения безопасности Евросоюза к 2030 году содержит важное обещание: так называемый «репарационный кредит» должен быть реализован к концу 2025 года, передает РИА «Новости».

    Кубилюс добавил, что конфискованные средства направят на военные нужды Киева. По его словам, Украина рассматривается как «ключевой будущий партнер Брюсселя», а от украинских властей ожидают помощи «с инновационными решениями и боевым опытом».

    Агентство Bloomberg сообщало, что Евросоюз планирует завершить разработку механизма кредитования Киева за счет замороженных российских активов к концу 2025 года.

    Президент Франции Эммануэль Макрон усомнился в законности использования замороженных российских активов для предоставления крупного кредита Киеву.

    Премьер Бельгии Барт де Вевер раскритиковал идею кредита Украине за счет активов России.

    17 октября 2025, 09:23
    @ Verwendung weltweit/picture alliance/P0009/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Потенциальное назначение Мартина Селмайра в структуру Евросоюза может привести к эскалации разногласий между руководством Еврокомиссии и европейской дипломатии, сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники.

    Потенциальное возвращение в европейскую политику бывшего генерального секретаря Еврокомиссии Мартина Селмайра может спровоцировать внутренний конфликт среди руководства Евросоюза, передает ТАСС со ссылкой на данные Politico.

    Источники газеты отмечают, что «государства-члены [ЕС] обеспокоены тем, что назначение Селмайра может еще больше обострить отношения между Европейской службой внешних связей и Еврокомиссией».

    Как сообщает Politico, Селмайр может получить пост «заместителя генерального секретаря по геоэкономике и межинституциональным вопросам» и будет курировать взаимодействие между дипломатиеской службой ЕС и другими институтами союза. Кроме того, он сможет принимать участие в заседаниях Coreper – ключевого органа, готовящего решения для Совета ЕС.

    Окончательное решение о назначении пока не принято. В случае утверждения кандидатуры Селмайра у главы дипломатии ЕС Каи Каллас появится значительное преимущество – доступ к инсайдерской информации из Брюсселя. Politico подчеркивает, что нынешняя напряженность между фон дер Ляйен и Каллас может только усилиться, а их совместная работа станет проблемой для председателя Еврокомиссии.

    Одной из причин конфликтов называют борьбу за право делать «важные заявления» от имени ЕС. Примером стал случай в сентябре, когда фон дер Ляйен объявила о торговых ограничениях против Израиля без ведома департамента Каллас, который изначально предлагал эти меры. Сам Мартин Селмайр отказался комментировать слухи о своем возможном назначении, назвав подобные сообщения «домыслами».

    Селмайр известен в Брюсселе как влиятельный сторонник единства Европы. За годы работы в структурах ЕС он приобрел репутацию «серого кардинала», а также был одним из главных переговорщиков по греческому финансовому кризису и инициатором жесткой линии в отношении Британии при выходе страны из Евросоюза. Между ним и фон дер Ляйен, по мнению ряда коллег, давно существуют напряженные отношения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Урсула фон дер Ляйен стала символом деградации Евросоюза. Фон дер Ляйен призвала защитить Евросоюз от «серой зоны» России. Глава Еврокомиссии также заявила, что следует внимательно слушать Владимира Путина на форуме «Валдай» и сохранить ей власть для борьбы с «угрозой с Востока».

    16 октября 2025, 09:27
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Североатлантический альянс имеет отношение к инцидентам с появлением якобы российских беспилотников над европейскими странами, заявил директор ФСБ Александр Бортников.

    В Европе нагнетается истерия об «угрозе с Востока», предпринимаются усилия для создания коалиции для отправки войск на украинскую территорию, указал Бортников, передает ТАСС.

    «На фоне указанных приготовлений весьма кстати оказались внезапные инциденты с якобы российскими беспилотниками над территорией ЕС. У профессионалов не вызывает сомнений причастность к ним натовских спецслужб», – сказал глава ФСБ.

    Также об этом говорит попытка привязать провокации с дронами к так называемому «теневому флоту» России.

    По его мнению, первоначально «локомотивом» кампании по борьбе с этим флотом была Британия, пытавшаяся создать морскую блокаду Калининграда и российского флота на Балтике.

    Ранее Германия предостерегала НАТО от чрезмерной реакции на инциденты с беспилотниками. Германские пилоты заявляли о резком росте сбоев GPS во время рейсов.

    Напомним, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия якобы проводит целенаправленную гибридную атаку, в числе таких атак она указала нарушения воздушного пространства.

    16 октября 2025, 02:55
    @ Скриншот с видео YouTube-канала Mandiner

    Tекст: Ирма Каплан

    Предложение Еврокомиссии об использовании российских замороженных активов в интересах Украины касается и Венгрии, поэтому Будапешт постоянно консультируется с Москвой о судьбе венгерских компаний на случай ответных мер, сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    «В отношении замороженных активов России. Мы ведем консультации с россиянами постоянно. Я хочу, чтобы это было ясно видно. Потому что... это же очевидно, если они [ЕС] коснутся российских денег, что само по себе большая юридическая проблема, Россия примет контрмеры. И мне хотелось бы знать, какими они могут быть. То есть будут ли заморожены или отняты активы венгерских компаний, работающих в России? Я хочу это понимать и обсуждать открыто. Что будет, если мы поддержим меры ЕС? А если нет?» – описал он свою позицию  в интервью You-Tube-каналу Mandiner.

    Орбан подчеркнул, почему это важно прояснить: ответственность, которую перед страной несет правительство Венгрии того требует, сказал он, поэтому нужно прояснить конкретный шаг и его последствия для страны.

    По словам премьера Венгрии, если венгерские компании в России попадут под ответные меры Москвы за растрату замороженных активов Евросоюзом, Венгрия не станет поддерживать эти меры.

    «Моя работу убедиться в том, что венгры не пострадают от действий правительства страны», – добавил Орбан.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Париж не поддерживает «никаких затей» по конфискации российских активов в Евросоюзе, настаивает на неукоснительном соблюдении международного права, заявил посол Франции в Москве Николя де Ривьер.

    Бельгия согласилась использовать российские активы только при наличии письменных гарантий от лидеров Евросоюза. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обсуждения судьбы замороженных российских активов в Евросоюзе напоминают действия банды.

    17 октября 2025, 18:15
    Спрос россиян на новогодние поездки в Европу вырос на 41%

    @ Rudiger Wolk/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Объем бронирований отелей и апартаментов в странах Европы на новогодние праздники вырос на 41% по сравнению с прошлым годом, следует из данных сервиса онлайн-бронирования отелей «Островок».

    Доля европейских направлений среди всех зарубежных продаж увеличилась с 8% до 9%, передает «Коммерсант». Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин сообщил, что за январь–август спрос на поездки в Европу через туроператоров вырос на 30%. Сервис «Туту» отметил рост спроса на новогодние поездки в Европу на 16% год к году.

    CEO сервиса Anywayanyday Никифор Гайдученко рассказал, что доля Италии в продажах за зимний период увеличилась с 3% до 4%, а Испании – с 2% до 3%. Одновременно Турция перестала входить в число самых востребованных направлений. Представитель «Интуриста» Дарья Домостроева отметила удвоение спроса на зимние поездки в Италию, Францию и на альпийские курорты.

    По мнению экспертов, динамика спроса связана с реализацией отложенного спроса и появлением новых авиамаршрутов из постсоветских стран, что упростило планирование поездок. В качестве примера приводятся рейсы SCAT из Казахстана в Мюнхен и Будапешт, а также увеличение маршрутов Wizz Air из Армении. Турецкие лоукостеры и Georgian Airways также предложили новые возможности для перелетов.

    Стоимость авиабилетов из России в Европу снизилась: если два года назад средний чек достигал 90–150 тыс. руб., сейчас можно найти билеты от 40 тыс. руб., хотя на новогодние праздники цены выше. Средняя стоимость перелета во Францию и обратно составляет 83 тыс. руб., в Испанию – 86,3 тыс. руб.

    По данным «Островка», средняя цена номера в отеле Италии на Новый год – 11,8 тыс. руб. за ночь, во Франции – 16,9 тыс. руб., в Испании – 8,5 тыс. руб. Продолжительность бронирования обычно составляет пять дней. Главными сдерживающими факторами остаются сложности с оформлением виз, сроки получения которых редко бывают короче 45 дней. Однако за прошлый год количество выданных шенгенских виз россиянам увеличилось.

    Напомним, Евросоюз в новом пакете санкций планировал ужесточить выдачу туристических виз россиянам. Греция, Италия, Испания, Франция и Венгрия заблокировали введение новых визовых ограничений для граждан России.

    В сентябре Еврокомиссия сообщила о резком падении выдачи шенгенских виз россиянам.

    16 октября 2025, 14:05
    Министр обороны Литвы Шакалене захотела «стену дронов» как в «Игре престолов»

    @ IMAGO/Andreas Stroh/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны Литвы Довиле Шакалене выразила желание, чтобы предполагаемая «стена дронов» на границе с Россией напоминала знаменитую ледяную стену из сериала «Игра престолов».

    Шакалене пожелала, чтобы «стена дронов» на границе с Россией напоминала знаменитую ледяную стену из сериала «Игра престолов», передает «Звезда».

    «Хотелось бы, чтобы стена выглядела как в «Игре престолов». Было бы здорово», – заявила Шакалене.

    Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен объявила о намерении использовать «стену дронов» для наблюдения за судами, которые подозреваются в транспортировке российской нефти.

    В странах Евросоюза раскритиковали проект по созданию «стены дронов» и выразили сомнения в осуществимости этой инициативы.

    СМИ писали, что в ЕС разгорелись споры по поводу высокой стоимости проекта.

    17 октября 2025, 08:25
    @ Helena Dolderer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Еврокомиссия рассматривает вариант использования до 25 млрд евро российских замороженных активов для кредита Украине, сообщает газета Politico.

    Politico пишет, что Еврокомиссия анализирует возможность задействования дополнительных российских замороженных активов на сумму до 25 млрд евро для финансирования так называемого «репарационного кредита» Киеву, передает РИА «Новости».

    Politico со ссылкой на внутренний документ ЕК отмечает, что обсуждается вариант распространения инициативы на активы, находящиеся в частных банках.

    ЕС изначально планировал выдать кредит за счет активов на сумму 140 млрд евро, однако сейчас рассматривает вариант привлечения дополнительных средств, которые хранятся вне системы Euroclear.

    По данным издания, большая часть российских активов размещена в бельгийской расчетно-клиринговой системе, однако в частных европейских банках находится еще 25 миллиардов евро.

    В документе подчеркивается, что юридические возможности для использования этих активов в рамках инициативы пока не были детально проработаны. В нем говорится, что необходима тщательная правовая оценка перед принятием дальнейших решений. Кроме того, Еврокомиссия предлагает создать систему национальных гарантий по кредиту, чтобы выплаты осуществлялись незамедлительно.

    Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс сообщил, что Еврокомиссия рассчитывает конфисковать замороженные российские активы до конца года.

    Премьер Бельгии Барт де Вевер осудил идею использовать замороженные российские резервы как гарантию кредита для Украины, подчеркнув риски для Евросоюза.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о планах обсудить кредит для Украины на сумму почти 140 млрд евро за счет российских активов.

    15 октября 2025, 12:34
    Фон дер Ляйен назвала условие для вступления Сербии в ЕС

    Фон дер Ляйен потребовала от Сербии санкций против России для вступления в ЕС

    Фон дер Ляйен назвала условие для вступления Сербии в ЕС
    @ Helena Dolderer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что без присоединения к санкциям Евросоюза против России Сербия не сможет быть принята в Европейский союз.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что без присоединения к санкциям Евросоюза против России Сербия не сможет быть принята в ЕС, передает ТАСС.

    Она отметила, что Сербии пора предпринять конкретные шаги для интеграции в сообщество.

    «Мы должны увидеть больший уровень соответствия нашей внешней политики, в том числе по санкциям против России», – отметила глава ЕК.

    По ее словам, уровень согласования внешней политики Сербии с ЕС достиг 61%, но этого недостаточно – Брюссель ожидает полного соответствия.

    В рамках институционального процесса расширения ЕС страны-кандидаты должны полностью согласовать свою внешнюю политику с Брюсселем, включая обязательное присоединение ко всем внешнеполитическим решениям Евросоюза. Это ключевое предварительное условие для начала переговоров о вступлении, однако даже его выполнение не гарантирует членство.

    На встрече с фон дер Ляйен президент Сербии Александр Вучич попросил Еврокомиссию освободить Сербию от новых пошлин на ввоз стали в ЕС. Вучич отметил, что понимает невозможность полного освобождения, но выразил надежду на поиск компромисса, чтобы облегчить статус стран-кандидатов и упростить их положение.

    С 7 октября Еврокомиссия ввела ограничения на импорт стали в ЕС, сократив квоты и повысив пошлины с 25% до 50%. Эти меры объясняют необходимостью защиты европейского рынка от демпинговых поставок после аналогичных ограничений в США, что привело к избыточному предложению стали на мировом рынке, оказавшему давление на европейских производителей.

    В Сербии сталелитейная компания Hesteel Serbia, принадлежащая китайской Hesteel Group, по итогам 2024 года стала третьим по величине экспортером страны, отправив за рубеж продукции на 520 млн евро.

    Президент Сербии Александр Вучич заявил, что будет руководствоваться интересами своей страны, несмотря на давление Евросоюза по поводу России и Украины.

    Президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Сербии Александром Вучичем в Пекине в начале сентября отметил, что стратегическое партнерство двух стран является взаимовыгодным.

    Вучич заявил о сохранении Сербией отказа от санкций против России.

    15 октября 2025, 22:55
    Лавров указал, как «хорохорятся» недипломаты ЕС по ту сторону «линии фронта»

    Лавров раскритиковал Рютте и его коллег за высказывания о России

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр иностранных дел Сергей Лавров в ответ на вопрос о способности дипломатии решать современные межгосударственные проблемы ответил, что дипломатии под силу многое, только дипломатов не хватает.

    «Дипломатия способна. Дипломатов по ту сторону «линии фронта» не хватает. Посмотрите, что они говорят», – заметил он в беседе с «Коммерсантом».

    Лавров напомнил слова бывшего командующего войсками США в Европе Бена Ходжеса, который заявлял, что «в 2014 году мы не смогли ясно дать понять, что российская агрессия не останется безнаказанной», и продолжил: «Даже Минские соглашения оказались фарсом». Дипломат задался вопросом, замечал ли Ходжес, кто сделал соглашения фарсом?

    «Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, тоже «великий стратег», подпевает. Это уже совсем провокация. Он сказал, что «велика вероятность того, что Китай заставит своего «младшего партнера» – Россию – пойти против НАТО, чтобы отвлечь их внимание». То есть чтобы отвлечь внимание от того, что, подразумевается, Китай затеял «там», а мы «здесь». И таких высказываний огромное количество», – отметил Лавров несуразности высказываний нынешних деятелей международной политики.

    Он отметил, как высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сказала «интересную» вещь: «Россия и Китай заявляют, что они выиграли Вторую мировую войну, вместе победили нацизм. Это что-то новенькое. Сегодня все меньше люди помнят историю, поэтому многие верят в подобные нарративы».

    «Это говорит глава евродипломатии! А вы спрашиваете, есть ли шанс у дипломатии?» – возмутился глава МИД России.

    Более того, он привел высказывание главы МИД Эстонии Маргуса Цахкна, который  заявил, что СССР развязал мировую войну, депортировал миллионы людей и остался безнаказанным.

    «А то, что сейчас у него соседняя Латвия осуществляет этнические чистки, тысячами выгоняет людей? Запад набрал в рот воды. ОБСЕ, комиссар Совета Европы по правам человека – никто не прокомментировал это никоим образом. «Процесс идет». Это нацизм, создание «расово чистого» государства. Мы, конечно, принимаем этих людей. Уже были определены специальные дополнительные меры», – резюмировал Лавров.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, решение о поставках ракет Tomahawk Киеву может нанести огромный урон отношениям между Москвой и Вашингтоном, заявил глава МИД России Сергей Лавров.


    16 октября 2025, 08:38
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На встрече в Брюсселе дипломаты Евросоюза не смогли договориться о введении очередного, 19-го по счету, санкционного пакета против России, сообщает Politico со ссылкой на дипломатов.

    Послы стран Евросоюза 15 октября не смогли достичь единого мнения по 19-му пакету санкций против России, передает ТАСС со ссылкой на публикацию издания Politico.

    Вопрос о введении новых ограничений будет вновь рассмотрен в пятницу, сообщили дипломаты.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо накануне заявил, что обсуждение ситуации на Украине Евросоюзом лишь скрывает его неспособность решать собственные внутренние проблемы. «Я не буду заинтересован в обсуждении новых пакетов санкций против России, пока не увижу среди итогов обсуждений политические инструкции для Еврокомиссии по поводу решения кризиса в автомобильной промышленности и проблем высоких цен на энергоносители», – подчеркнул Фицо.

    Ранее, 9 октября, источник отметил, что одобрение нового пакета санкций, вероятнее всего, будет отложено до саммита ЕС, который запланирован на 23–24 октября. Причиной отсрочки называют несогласие со стороны Австрии, Венгрии и Словакии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Евросоюзе объяснили задержку принятия 19-го пакета антироссийских санкций разногласиями среди стран-членов. Евросоюз рассматривал различные варианты использования доходов от замороженных российских активов.

    Киев накануне заявил о существовании «трещин» в санкционном режиме Евросоюза против России.


    16 октября 2025, 08:10
    Выдворенный из Латвии пенсионер получил российский паспорт за полчаса

    Tекст: Вера Басилая

    Выдворенный из Латвии 74-летний Григорий Еременко рассказал, что получил российский паспорт за полчаса.

    Выдворенный из Латвии 74-летний пенсионер Григорий Еременко рассказал, что ему выдали российский паспорт всего за полчаса, передает РИА «Новости».

    «Меня привезли в ГУ МВД на Петровку, паспорт сделали и выдали в один момент, за полчаса», – отметил Еременко.

    Он добавил, что сотрудники полиции поздравили его с получением российского гражданства, чему он был очень рад. Еременко выразил благодарность за оперативность и внимание представителей МВД.

    Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что сотрудники ведомства вручили российский паспорт пенсионеру, которого власти Латвии выдворили из страны.

    Ранее латвийские власти изменили отношение к гражданам России после распада СССР.

    Россия подготовила комплексную программу поддержки для более чем 800 соотечественников, высланных из Латвии из-за незнания латышского языка.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия спасает изгнанных из Латвии стариков.

    16 октября 2025, 11:37
    @ Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил за запуск панъевропейской биржи, чтобы европейские компании могли легче получать финансирование и конкурировать на мировом рынке.

    Мерц подчеркнул, что европейским компаниям нужен «достаточно широкий и глубокий рынок капитала», чтобы иметь возможность быстро и эффективно финансировать собственное развитие, пишет Bloomberg.

    По словам Мерца, ситуация, когда такие технологические компании, как BioNTech, выходят на биржу в Нью-Йорке, а не в Европе, вызывает разочарование. Мерц напомнил, что бывшие премьеры Италии Марио Драги и Энрико Летта в своих докладах указывали на необходимость срочных мер для повышения конкурентоспособности и производительности европейских фирм.

    «Это вопрос нашего будущего и того, останется ли Европа игроком в мировой экономике или же станет игрушкой в руках крупных центров в Азии и Америке», – заявил Мерц.

    Он добавил, что для повышения продуктивности Евросоюзу необходимы фундаментальные реформы: сокращение избыточного регулирования, ускорение процедур, открытие рынков и поддержка инноваций.

    После вступления в должность в мае Мерц пообещал реформировать экономику Германии, упростить процедуры и стимулировать инвестиции. Он призвал ЕС ускорить реформы для повышения конкурентоспособности на фоне давления со стороны США и Азии.

    В докладе Драги, опубликованном в прошлом году, говорится, что ЕС по-прежнему отстает от мировых лидеров в условиях быстро меняющейся глобальной среды. Летта также выступает за аналогичные перемены.

    Напомним, ранее Германия решила профинансировать закупку американского вооружения для Украины на сумму 500 млн долларов. В новый пакет военной помощи планируется включить системы Patriot и высокоточные боеприпасы.

    Ранее СМИ сообщали, что ЕС планирует рассмотреть вопрос пересмотра условий торгового соглашения с Соединенными Штатами после окончания президентского срока Дональда Трампа.

    Трамп поспешил с отказом Индии от российской нефти

    Сенсация от Дональда Трампа, что Индия решила все-таки отказаться от российской нефти, оказалась односторонней. В МИД Индии этого не подтвердили. Правда, западные СМИ распространили версию о том, что Трамп просто должен был держать такие договоренности в тайне, но не сдержался. Что же на самом деле скрывается за этой странной историей? Подробности

    Путин и Трамп неспроста выбрали Будапешт для саммита по Украине

    Владимир Путин и Дональд Трамп договорились провести следующий саммит по Украине в Будапеште. Подготовка к встрече начнется уже на следующей неделе. Выбор Венгрии комфортен Москве и Вашингтону из-за дружественных отношений с Виктором Орбаном. А вот ЕС и Киев поставлены в сложную ситуацию: в Брюсселе и Киеве не любят Орбана, а Украине столица Венгрии навевает воспоминания еще и о Будапештском меморандуме. Чего ждать России и миру от нового саммита? Подробности

    Битва с украинскими беспилотниками перемещается в небо

    Новое средство борьбы с украинскими беспилотниками все больше распространяется в российских Вооруженных силах. Если до последнего времени эту нишу занимали зенитно-ракетные комплексы и вертолеты, то сейчас против БПЛА начинают бороться другие БПЛА – истребители. И не только они. Подробности

    Изгнание русских превращает Прибалтику в дом престарелых

    У демографической катастрофы, которую переживает Прибалтика, появился еще один характерный признак. Поскольку детей становится меньше, а стариков больше, школы переоборудуются в дома престарелых. Происходит это в том числе потому, что местные националисты десятилетиями изгоняли живущих в Латвии русских – и теперь, по словам местных политиков, «демографическая яма становится демографической бездной». Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Зеленский прилетел в США за «топором войны»

      В пятницу Владимир Зеленский прилетит в США, чтобы выпросить у президента Дональда Трампа ракеты класса «Томагавк», которых у Пентагона более четырех тысяч по 2,5 млн долларов за штуку. Окончательного решения пока нет. Каким оно, скорее всего, будет?

    • Непереводимый гений. Почему Пушкин был нужен России?

      Почему в России все вокруг названо в честь Пушкина? Почему он занимает центральное место в истории русской культуры? Почему Пушкин – наше всё? Если он является создателем русского литературного языка, то что было с русской литературой до него?

    • ЕС отказался от «стены беспилотников»

      Страны Евросоюза отказались от проекта со «стеной дронов», который предложила Еврокомиссия для «защиты от России». Причина банальна: нет денег, но, вопреки пропаганде НАТО, есть сомнения, что Россия действительно готовит нападение на ЕС.

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вырастут выплаты и пособия в 2026 году: полный обзор изменений

      С 1 января 2026 года в России вступят в силу значительные изменения в сфере социальных выплат и пособий. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации объявило о планируемой индексации и введении новых мер поддержки для граждан. Какие выплаты увеличатся, на сколько и когда вступят в силу изменения?

    • Открытки и картинки с Днем отца 2025: красивые поздравления для пап, дедушек и мужей

      Газета ВЗГЛЯД предлагает подборку праздничных открыток и картинок к Дню отца 2025, которыми можно поздравить самых дорогих и близких мужчин – пап, дедушек и мужей. Эти тщательно отобранные изображения – и слова поздравлений к ним – станут идеальным способом выразить любовь и уважение. Они подойдут для отправки в мессенджерах, социальных сетях и электронных письмах, а также для яркого оформления постов и сторис.

    • Как отдыхаем в январе 2026 года: сколько продлятся новогодние каникулы

      В январе 2026 года россиян ждет рекордно длительный период новогодних каникул. Официально утвержденный календарь праздничных дней предусматривает, что отдых в начале года растянется почти на две недели. Это сделает январь 2026-го самым коротким рабочим месяцем, а граждане смогут провести новогодние праздники с максимальным размахом.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

