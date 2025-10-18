Tекст: Алексей Дегтярев

«Европейский союз, на мой взгляд, является гнусной организацией. Его не должно быть, и это ошибка с самого начала», – сказал Маск РИА «Новости».

Он добавил, что у Евросоюза нет «реальной власти».

Ранее Маск-старший заявлял, что российская столица значительно превосходит Вашингтон и Лондон по уровню безопасности.

Также он счел россиянок самыми красивыми женщинами мира.