  • Новость часаЛавров обсудил с главой МИД ОАЭ Бен Заидом ситуацию в Иране
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Почему Иран беззащитен перед авианосцами США
    Глава ГРУ: Перед украинской делегацией жестко ставили вопрос о покушении на Алексеева
    Эксперт оценил планы США вывезти уран из Ирана по примеру с операцией с Мадуро
    Израиль огорчил Грузию призывом «подтвердить дружбу»
    Российские силовики предупредили о возможных терактах СБУ в Венгрии
    Моджтаба Хаменеи избрали новым верховным лидером Ирана
    Захарова сыронизировала над Зеленским из-за признания однополых пар
    Путин запретил экстрадицию иностранцев – военнослужащих ВС России
    ВСУ потеряли тысячи бойцов в «реке смерти» под Волчанском
    Мнения
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Турция пытается стать центром Евразии

    Началась активная фаза борьбы за то, кто и на каких условиях свяжет Европу и Азию. Преуспеть в ней могут решительные, энергетически богатые или обладающие солидным транзитным потенциалом игроки.

    3 комментария
    Андрей Сулейменов Андрей Сулейменов Попытка поворота русских рек ускорила коллапс техноутопии СССР

    В Советском Союзе спор вокруг мегапроекта разворота северных рек стал элементом демонтажа социализма, когда перешел из инженерного в разряд ценностного – о необходимости поступаться национальными интересами ради благополучия союзной экономики.

    40 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Кого заменит ИИ

    Если ИИ-зация, автоматизация и роботизация обеспечивают экономический рост, но не создают новых рабочих мест – а возможно, даже сокращают их, – то что делать с людьми? И, что еще интереснее, с какими именно людьми?

    14 комментариев
    9 марта 2026, 00:07 • Новости дня

    Северный Кипр заявил о получении в понедельник партии F-16 из Турции

    Северный Кипр заявил о получении в понедельник партии F-16 из Турции

    Tекст: Катерина Туманова

    Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК) ожидает в понедельник поставку шести истребителей F-16 для обеспечения безопасности признанного только Анкарой государства, заявил замглавы управления гражданской авиации ТРСК Ашкын Мешели.

    В интервью изданию Cyprus Post Мешели объявил о прибытии шести истребителей F-16 утром в понедельник, 9 марта.

    «Мешели заявил, что самолеты прибывают для обеспечения безопасности и это никак не отразится на режиме полетов гражданской авиации. Источники в Министерстве национальной обороны подтвердили возможность развертывания истребителей F-16», – отметили в газете.

    Источники в Министерстве национальной обороны Турции (МНО) заявили 7 марта, что в свете последних событий в регионе страна рассматривает вопрос о размещении на острове истребителей F-16 для обеспечения безопасности Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК).

    «В свете последних событий разрабатываются поэтапный план обеспечения безопасности ТРСК. Одним из рассматриваемых вопросов является размещение на острове истребителей F-16», – приводит издание слова источника в турецком ведомстве.

    Напомним, остров Кипр разделен с 1974 года после турецкого вторжения, которое было вызвано государственным переворотом сторонников объединения с Грецией. В 1983 году на северной части острова провозгласили Турецкую Республику  Северного Кипра (ТРСК), признанную в мире только Турцией. Южная часть Кипра осталась под управлением Республики Кипр, основное население которой составляют греки-киприоты. Попытки разрешить конфликт и объединить остров не увенчались успехом, а разделение сохраняется более четырех десятилетий.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Эрдоган назвал передачу Турции истребителей F-35 ключом к безопасности НАТО. Минобороны Турции сообщило о патрулировании ВВС пространства Эстонии и Румынии.

    8 марта 2026, 11:09 • Новости дня
    Мирошник заявил о растерянности Европы из-за поставок оружия Киеву

    Мирошник заявил о панике в Европе из-за угрозы прекращения поставок оружия ВСУ

    Мирошник заявил о растерянности Европы из-за поставок оружия Киеву
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейские страны испытывают панику и неуверенность из-за риска прекращения американских поставок вооружений Киеву, что грозит снижением военных возможностей Украины, отметили в МИД.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в интервью ТАСС отметил, что прекращение поставок вооружений Украине со стороны США вызывает у европейских лидеров сильное беспокойство и растерянность. По словам дипломата, Европа не понимает, как реагировать на возможное сокращение поддержки со стороны Вашингтона.

    Мирошник заявил: «Владимир Зеленский продолжает истерить, и его партнеры тоже находятся в несколько провоцированном состоянии. Они не понимают, что им делать, вращают глазами, не понимая, в какую сторону бежать. Потому что отсутствие вот именно этих поставок создает достаточно серьезные проблемы для Украины».

    Дипломат предположил, что если Вашингтон решит перенаправить свои ресурсы на собственные нужды или на Ближний Восток, то уже в ближайшее время Украина может остаться без значительной военной поддержки. Он подчеркнул, что это существенно скажется на военных возможностях Киева.

    До этого Евросоюз впервые признал опасность нелегального ввоза оружия с Украины, а Мирошник заявил, что на Украине украдено почти 500 тыс. единиц оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина превратилась в мировой центр нелегальной торговли оружием.


    Комментарии (0)
    8 марта 2026, 01:54 • Новости дня
    Секретарь совбеза Ирана сообщил о захвате американских солдат в плен

    Tекст: Денис Тельманов

    Заявление о захвате нескольких американских военных в плен прозвучало на фоне официальных опровержений со стороны США и обвинений в дезинформации.

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил о пленении нескольких американских солдат в соседней стране, передает РИА «Новости».

    Его слова цитирует иранская гостелерадиокомпания IRIB: «Я слышал, что в соседней стране были захвачены в плен американские солдаты».

    В ответ на это заявление Центральное командование вооруженных сил США выступило с категорическим опровержением, сообщает Reuters.

    Представитель CENTCOM Тимоти Хокинс заявил: «Центральное командование США отрицает, что какие-либо американские военные попали в плен в Иране или были захвачены Ираном».

    По данным агентства, Хокинс также обвинил власти Ирана в распространении ложной информации, подчеркнув, что «иранский режим делает все возможное, чтобы распространять ложь и вводить в заблуждение», и назвал ситуацию с пленением еще одним примером подобных действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО Бахрейна перехватили десятки ракет и беспилотников, атаковавших королевство. В крупнейших городах США прошли массовые акции протеста и поддержки операции против Ирана с участием сотен и тысяч человек.

    Комментарии (0)
    8 марта 2026, 12:56 • Видео
    Война с Ираном – это надолго

    Идет к тому, что нападение США и Израиля на Иран затянется на месяцы. В Вашингтоне такого не ожидали, но теперь готовятся к длительному противостоянию, поскольку не могут уйти ни с чем.

    Комментарии (0)
    8 марта 2026, 07:49 • Новости дня
    Захарова: Мазут из Персидского залива попал на пляжи островных стран

    Tекст: Денис Тельманов

    Мазут, разлившийся после крушения танкеров в Персидском заливе, оказался на побережьях ряда островных стран, не входящих в регион.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала в интервью, что разлив мазута в Персидском заливе распространился и достиг пляжей островных государств, которые не имеют границ с регионом, передает РИА «Новости».

    «В Персидском заливе пошли ко дну танкеры с мазутом. Буквально через день этот мазут всплыл на пляжах стран, в том числе островных государств, которые не имеют прямых границ и не входят в упомянутый регион. Моментально мазут из зоны конфликта добрался до безопасных пляжей», – отметила Захарова.

    Дипломат выразила обеспокоенность возможными последствиями, если конфликт на Ближнем Востоке затронет ядерные объекты.

    Она напомнила о присутствии атомной энергетики в регионе, отметив разработки Ирана и строительство атомной электростанции в Бушире, а также обладание Израилем соответствующими технологиями.

    По ее мнению, дальнейшее распространение конфликта может привести к непредсказуемым последствиям для сферы ядерной энергетики.

    В настоящее время США и Израиль с 28 февраля наносят удары по объектам на территории Ирана, в том числе в Тегеране. Сообщается о разрушениях и жертвах среди мирного населения.

    В ответ Иран атакует объекты на территории Израиля и военные базы США на Ближнем Востоке. Эта эскалация практически парализовала судоходство через Ормузский пролив, который является ключевым маршрутом поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на пляже Хиккадува специалисты устраняют последствия разлива мазута после удара по танкеру MKD VYOM с нефтью возле Омана.

    Танкер под флагом Палау подвергся атаке в Ормузском проливе, пострадали четверо членов экипажа. Во время мониторинга береговой полосы от Анапы до пляжа «Тортуга» в Витязево специалисты обнаружили старые выбросы мазута, поднятые штормом.

    Комментарии (0)
    8 марта 2026, 06:25 • Новости дня
    Полиция оцепила посольство США в Осло после взрыва

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные сотрудники полиции прибыли к американскому посольству в Осло после громкого взрыва, подробности о пострадавших пока не поступали.

    Вооруженная полиция находится на месте взрыва у посольства США в Осло, сообщает корреспондент израильского телеканала i24 Ариэль Осеран. По данным журналиста, силовики с тяжелым вооружением дежурят у здания дипломатической миссии после сообщений о взрыве.

    Агентство Reuters со ссылкой на полицию Норвегии сообщило, что в районе посольства прогремел громкий взрыв, однако информации о пострадавших не поступало.

    Видеозапись обстановки в районе посольства США показывает несколько припаркованных у здания полицейских автомобилей и одиночных вооруженных сотрудников полиции.

    Власти пока не уточняют причины инцидента и не раскрывают дополнительных деталей о ходе расследования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе посольства США в Багдаде раздались взрывы, над комплексом дипмиссии были задействованы системы противовоздушной обороны.

    Дипмиссия США в столице Саудовской Аравии приостановила обслуживание граждан после ночной атаки с применением беспилотников.

    Частичное обрушение крыши произошло в одном из зданий посольства США в Саудовской Аравии после атаки с использованием нескольких беспилотников.

    Комментарии (0)
    8 марта 2026, 05:17 • Новости дня
    В Армавире вспыхнул пожар на нефтебазе после атаки БПЛА

    Tекст: Денис Тельманов

    Пожар охватил территорию нефтебазы в Армавире, при этом никто не пострадал и работы по тушению продолжаются.

    Пожар возник на нефтебазе в Армавире Краснодарского края в результате атаки беспилотного летательного аппарата, передает ТАСС.

    В сообщении регионального оперативного штаба отмечается: «В Армавире произошло возгорание на территории нефтебазы из-за атаки БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет».

    В ликвидации возгорания участвуют 91 человек и 26 единиц техники. Оперативные службы продолжают борьбу с огнем, угрозы для жилых районов не сообщается.

    Причины атаки и объем ущерба уточняются, ситуация находится под контролем местных властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО Минобороны отразили атаку дронов ВСУ на территорию Волгоградской области.

    Несколько резервуаров на нефтебазе в Белгородской области загорелись после атаки беспилотника. Два беспилотника ВСУ атаковали территорию нефтебазы на юге Луганска.

    Комментарии (0)
    8 марта 2026, 17:50 • Новости дня
    Путин запретил экстрадицию иностранцев – военнослужащих ВС России

    Путин подписал закон о запрете экстрадиции иностранцев – военнослужащих ВС России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава государства подписал закон, запрещающий экстрадицию иностранцев, служивших по контракту в российских вооруженных силах.

    Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает выдачу иностранцев и лиц без гражданства, проходящих или проходивших службу по контракту в Вооруженных силах РФ для уголовного преследования. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

    Внесенный правительством закон изменяет статью 464 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Теперь основания для отказа в экстрадиции расширены за счет включения случая, когда запрос поступил в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства, служившего по контракту в ВС РФ или других воинских формированиях России и участвовавшего в боевых действиях.

    В законе отмечено, что такие лица не будут выдаваться иностранным государствам ни для уголовного преследования, ни для исполнения приговора, если их служба и участие в боевых действиях подтверждены соответствующими документами.

    Ранее в воскресенье президент России подписал закон о полном возврате стоимости авиабилетов гражданам, которые вынуждены отказаться от полета из-за участия в спецоперации на Украине. До этого Путин поручил создать стандарт региональных мер поддержки для участников СВО и их семей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 26 февраля Госдума приняла закон, запрещающий выдачу иностранцев, проходящих службу по контракту в Вооруженных силах России и участвовавших в боевых действиях в составе ВС России, для уголовного преследования в другие страны.


    Комментарии (0)
    8 марта 2026, 02:25 • Новости дня
    Иран атаковал объект рядом с портом Салман в Бахрейне

    Tекст: Денис Тельманов

    В районе порта Салман в Бахрейне возник пожар после атаки, силы гражданской обороны приступили к ликвидации возгорания.

    Министерство внутренних дел Бахрейна сообщило об атаке Ирана на один из объектов в районе порта Салман, передает РИА «Новости». В официальном заявлении ведомства отмечается: «Иран атаковал один из объектов в районе порта Салман. Служба гражданской обороны принимает меры по локализации пожара».

    По данным МВД, в результате удара рядом с портом начался пожар, для ликвидации которого были привлечены силы гражданской обороны. Подробности о масштабе разрушений и возможных пострадавших пока не раскрываются.

    Ситуация вокруг порта Салман остается напряженной, власти контролируют ход ликвидации последствий происшествия и принимают необходимые меры по обеспечению безопасности в зоне атаки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в иракском городе Сулеймания 8 марта произошла атака дрона на объект Организации Объединенных Наций. ПВО Бахрейна с начала активных боевых действий перехватили десятки ракет и беспилотников, атаковавших королевство.

    Комментарии (0)
    8 марта 2026, 07:30 • Новости дня
    Ветеран ВМС Бразилии призвал расследовать схемы набора соотечественников в ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    В Бразилии могут инициировать расследование схем набора граждан в украинские формирования и рассмотреть гражданские иски от родственников погибших.

    Офицер в запасе ВМС Бразилии и аналитик Робинсон Фариназу в беседе с РИА «Новости» подчеркнул необходимость расследования схем набора бразильцев в ВСУ. Он задал вопросы о том, как заработанные деньги покидали страну и отчитывались ли наемники перед налоговой, отметив: «Все это нужно расследовать».

    Фариназу отметил, что не является специалистом в юридических вопросах, но допустил, что в Бразилии расследование может быть инициировано именно с этой стороны.

    Он также предположил, что в будущем родственники погибших на Украине бразильцев могут подать гражданские иски к компаниям, занимавшимся их наймом, чтобы получить компенсацию за гибель молодых людей. По мнению аналитика, в ближайшие годы стоит ожидать судебных разбирательств.

    Минобороны России неоднократно заявляло, что иностранные наемники в ВСУ используются как пушечное мясо, и подчеркивало, что российские военные продолжают уничтожать их по всей территории Украины.

    В интервью наемники ранее признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шансы на выживание в боях крайне малы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе Ковшаровки на Купянском направлении был уничтожен бразильский наемник Эллионай Баррос Риос, участвовавший в боях на стороне ВСУ.

    К настоящему времени погибли порядка 60-70 бразильцев, вступивших в формирования ВСУ. Бразильские наркокартели и ультраправые боевики используют украинский конфликт как боевой учебный полигон и отправляются воевать ради получения военного опыта и доступа к оружию.

    Полученные навыки и тактику, включая управление беспилотниками, они переносят обратно в фавелы, из-за чего полиция Рио-де-Жанейро сталкивается с новыми угрозами.

    Комментарии (0)
    8 марта 2026, 02:36 • Новости дня
    БПЛА поразил дом в Запорожской области, есть погибшие

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате попадания беспилотника самолетного типа по жилому дому в Васильевке пострадали не менее десяти человек, есть погибшие.

    В городе Васильевка Запорожской области противник нанес удары беспилотниками самолетного типа по многоквартирному дому. Губернатор Евгений Балицкий сообщил в своем Telegram-канале, что по предварительным данным пострадали не менее десяти человек, есть погибшие, а цифры уточняются.

    «Нахожусь на связи с оперативными службами, МЧС и медиками. На месте работают подразделения, идет тушение пожара, разбор завалов», – сообщил глава региона.

    Он подчеркнул, что всех пострадавших обеспечивают медицинской помощью.

    Спасатели и специалисты продолжают работу по ликвидации последствий происшествия, разбирают завалы и тушат пожар, возникший после атаки. Оперативные службы остаются на месте для оказания необходимой поддержки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки дронов на людей у продуктового магазина в Алешках Херсонской области погибли два человека и еще 12 человек получили ранения.

    От дрон-атаки ВСУ на Севастополь пострадали девять человек, среди них трое детей, а жилой дом получил сильные повреждения.

    Автомобиль главы Каховского муниципального округа подвергся атаке дронов на трассе, но жертв не было.

    Комментарии (0)
    8 марта 2026, 01:22 • Новости дня
    Reuters сообщил об атаке дрона на здание ООН в Ираке

    Tекст: Денис Тельманов

    В иракском городе Сулеймания зафиксирована атака дрона на объект, принадлежащий Организации Объединенных Наций, произошедшая 8 марта.

    Атака произошла в городе Сулеймания, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности.

    По данным агентства, объектом атаки стал офис ООН. В сообщении подчеркивается: «Дрон атаковал здание ООН в иракском городе Сулеймания».

    Детали о возможных жертвах, разрушениях или причастных сторонах на момент публикации не раскрываются. Агентство не приводит комментариев представителей ООН или местных властей относительно произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дата-центр Amazon в Бахрейне подвергся атаке беспилотников КСИР. Дипмиссия США в столице Саудовской Аравии приостановила обслуживание граждан после ночной атаки с применением беспилотников.

    Комментарии (0)
    8 марта 2026, 03:38 • Новости дня
    Армия Израиля сообщила о перехвате ракет Ирана

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильские военные заявили о действиях по перехвату ракет, направленных из Ирана, одна из которых была обнаружена недавно.

    Армия обороны Израиля занимается перехватом ракет, запущенных из Ирана, передает РИА «Новости».

    В официальном сообщении пресс-службы отмечено: «Недавно армия обороны Израиля обнаружила ракеты, запущенные из Ирана в направлении территории Государства Израиль. Системы ПВО занимаются перехватом угроз». Ранее, в воскресенье, израильские военные также сообщали о подобных действиях по отражению иранских ракетных атак.

    Согласно информации агентства, Соединенные Штаты и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран, 28 февраля. Были зафиксированы разрушения и гибель гражданских лиц. В ответ Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке, а также по территории Израиля.

    В результате эскалации немедленно пострадала школа для девочек на юге Ирана, а также был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. По данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, общее число жертв нападения уже превышает 1,3 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские ракеты в рамках 26-й волны операции «Правдивое обещание 4» поразили военный объект США в районе Джуффейр в Бахрейне, где находится штаб Пятого флота.

    Замена американских радаров, поврежденных ударами Ирана, потребует колоссальных ресурсов и растянется на годы.

    Израиль на фоне конфликта с Тегераном заявляет, что не рассматривает ввод наземных войск в Иран и ожидает аналогичного подхода от США.

    Комментарии (0)
    8 марта 2026, 02:58 • Новости дня
    МИД Мексики сообщил об эвакуации 629 граждан из стран Ближнего Востока

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Мексики организовали эвакуацию сотен своих граждан из стран Ближнего Востока на фоне продолжающихся боевых действий и проблем с авиасообщением.

    Министерство иностранных дел Мексики сообщило, что власти страны эвакуировали 629 граждан из Израиля, Иордании, ОАЭ, Ирана, Ливана и Катара, передает РИА «Новости».

    Большинство граждан смогли покинуть указанные страны по наземным маршрутам в соседние государства, где авиасообщение еще функционирует.

    В сообщении отмечается, что некоторые ближневосточные страны начали частично возобновлять авиарейсы в зависимости от ситуации с безопасностью, однако перебои в работе аэропортов сохраняются. Информация о пострадавших среди мексиканцев не поступала.

    Посольство Мексики в Иране с понедельника временно переместится в Азербайджан, где будет работать в координации с диппредставительством в Баку. Остальные посольства продолжают функционировать в условиях повышенной готовности и поддерживают связь с мексиканцами, которые хотят покинуть регион.

    Власти Мексики вновь рекомендовали своим гражданам воздержаться от поездок в страны Ближнего Востока до стабилизации обстановки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, граждане США пожаловались на отсутствие помощи от американского правительства во время эвакуации с Ближнего Востока на фоне эскалации конфликта в Иране.

    США и Израиль нанесли удары по Ирану, после чего через погранпункт «Астара» в Азербайджан эвакуировали 282 россиянина, а всего территорию республики покинули около 1800 человек.

    Шри-Ланка взяла под контроль иранский военно-морской корабль IRIS Bushehr после того, как у него возникли технические проблемы в территориальных водах страны.

    Комментарии (0)
    8 марта 2026, 10:03 • Новости дня
    Топ-менеджер OpenAI ушла из компании из-за сделки с Пентагоном

    Глава отдела робототехники OpenAI покинула пост из-за сделки с Пентагоном

    Tекст: Мария Иванова

    Несогласие с соглашением OpenAI и Пентагона о внедрении ИИ в военную «секретную сеть» побудило главу отдела робототехники Кейтлин Калиновски уйти из компании.

    О решении покинуть корпорацию сообщила сама Калиновски, объяснив это нежеланием участвовать в проектах для американского оборонного ведомства, передает РИА «Новости».

    Ранее генеральный директор Сэм Альтман подтвердил наличие договоренностей об интеграции нейросетей в секретную сеть министерства обороны.

    «Я уволилась из OpenAI... Это было непростое решение. ИИ играет важную роль в национальной безопасности. Но слежка за американцами без судебного надзора и смертоносная автономия без разрешения человека – это вопросы, которые заслуживали более тщательного обсуждения, чем получили», – написала специалист в соцсети.

    В самой компании подтвердили уход сотрудницы, заявив изданию Politico, что соглашение создает путь для ответственного использования технологий без внутренней слежки. OpenAI известна как создатель чат-бота ChatGPT, набравшего первый миллион пользователей менее чем за неделю после запуска в 2022 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания OpenAI получила годовой контракт от Минобороны США на сумму 200 млн долларов. Сотрудники Google и OpenAI поддержали компанию Anthropic в конфликте с Пентагоном.

    Во время ударов по Ирану американские военные массово использовали искусственный интеллект для поддержки принятия решений.

    Комментарии (0)
    8 марта 2026, 18:04 • Новости дня
    Путин подписал закон об обязательной геномной регистрации военных

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Новый законопроект, согласно которому военнослужащие и участники спецоперации подлежат обязательному сбору биологических данных, подписал президент Владимир Путин.

    Путин подписал документ об установлении обязательной государственной геномной регистрации для отдельных категорий граждан, передает РИА «Новости».

    Речь идет о военнослужащих и сотрудниках органов внутренних дел, направляемых для участия в боевых действиях.

    Новые нормы коснутся всех участников спецоперации, в том числе добровольцев, мобилизованных и контрактников. Требование также распространяется на гражданский персонал, который обеспечивает выполнение задач в ходе СВО.

    Полученная геномная информация может быть уничтожена по письменному заявлению владельца после завершения службы. Закон вступит в силу спустя 90 дней со дня его официального опубликования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала инициативу о сборе геномных данных участников боевых действий. Ранее президент Владимир Путин одобрил идею сдачи ДНК-материалов всеми российскими контрактниками.

    Комментарии (0)
    8 марта 2026, 14:05 • Новости дня
    Минобороны Британии анонсировало создание гиперзвукового оружия к 2030 году

    Лондон заявил о планах представить образец гиперзвуковой ракеты к 2030 году

    Tекст: Мария Иванова

    К 2030 году Великобритания планирует представить демонстрационный образец собственной гиперзвуковой ракеты, на разработку которой уже в 2026-м выделят 400 млн фунтов.

    Замминистра обороны страны Люк Поллард очертил временные рамки проекта, передает ТАСС.

    «Гиперзвуковая программа Минобороны нацелена на разработку демонстрационного образца оружия к 2030 году», – отметил чиновник в ответе на парламентский запрос.

    Ранее в ведомстве раскрывали финансовые детали будущих разработок. В 2026 году власти планируют потратить 400 млн фунтов на создание новых видов вооружения.

    К работе над высокоточными и гиперзвуковыми системами Лондон намерен привлечь партнеров из других стран Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британское министерство обороны заявило об успешных испытаниях гиперзвукового двигателя совместно с США.

    Лондон и Берлин договорились о начале проекта создания нового высокоточного оружия большой дальности.

    Ранее власти королевства решили разработать собственные гиперзвуковые ракеты для конкуренции с Россией.

    Комментарии (0)
    Главное
    Пезешкиан позвонил Алиеву после инцидента в Нахичевани
    Оман назвал аморальными удары Израиля и США по Ирану
    Песков назвал отличия переговоров России и Ирана с США
    Le Monde: Отказ от российского газа грозит Европе катастрофой
    ВВС Израиля разбомбили Дом русской культуры на юге Ливана
    В Канаде число прошедших эвтаназию превысит 100 тыс. за десять лет
    Пропавших в Подмосковье детей последним заметил рыбак

    Почему Китай легче других проживет без ближневосточной нефти

    США готовятся к жестким переговорам с Китаем, чтобы Пекин покупал меньше нефти из России и больше из Америки. С Индией такая история почти сработала, однако с Китаем все по-другому. Российские углеводороды стали одной из основных причин, почему Китай легче других переживает перекрытие ближневосточных энергоресурсов. Эта ситуация не отдалит, а скорее, наоборот, замотивирует Пекин заключить еще больше контрактов с Россией. Подробности

    Перейти в раздел

    Рейтинг недружественных правительств. Агрессия идет с севера

    Газета ВЗГЛЯД выпустила «Рейтинг недружественных правительств» за февраль 2026 года. Литва впервые возглавила топ-10 лидеров антироссийской политики, в то же время Британия и Германия сдали позиции. О чем говорят эти изменения и как они влияют на баланс сил в Европе? Подробности

    Перейти в раздел

    «Женщины всегда были внутренним стержнем России»

    «Россия всегда держалась не только на силе мужчин, но и на мудрости и внутреннем стержне женщин. Роль женщины – это не про слабость и не про соперничество с мужчинами. Это про ответственность, созидание и способность сохранять человеческое даже в самые сложные времена», – сказала газете ВЗГЛЯД Ираида Демина, доброволец СВО, лейтенант медицинской службы, участник программы «Время героев». Подробности

    Перейти в раздел

    Почему Иран беззащитен перед авианосцами США

    Иранские власти заявили о ракетной атаке по американскому авианосцу в акватории Оманского залива. Как утверждается, «после атаки корабль быстро скрылся более чем на тысячу километров от залива». Таким образом, Иран заявляет, что создал серьезную угрозу для американского авианосца. Однако так ли это на самом деле? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Война с Ираном – это надолго

      Идет к тому, что нападение США и Израиля на Иран затянется на месяцы. В Вашингтоне такого не ожидали, но теперь готовятся к длительному противостоянию, поскольку не могут уйти ни с чем.

    • Чем Россия помогает Ирану по версии ЦРУ

      «Россия передает Ирану данные для наведения ударов по американским силам на Ближнем Востоке. Об этом сообщили три чиновника, знакомые с разведданными. Это первый признак того, что еще один крупный противник США участвует в войне», – заявляет издание The Washington Post, которое считают «сливным бачком» ЦРУ. Как это понимать?

    • Зеленский угрожает армией премьеру Венгрии

      Владимир Зеленский пообещал, что сообщит ВСУ телефонный номер премьера Венгрии Виктора Орбана. «Пусть они ему позвонят и будут общаться с ним на своем языке», – предложил он. В ответ Орбан заявил, что шантаж Зеленскому не поможет, а вот Венгрия «добьется своего силой».

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Что подарить на 8 Марта 2026, если не успели купить заранее: идеи подарков жене, маме и начальнице

      Сегодня, 8 марта, отмечается Международный женский день – один из самых трепетных весенних праздников, когда каждая женщина ждет внимания, заботы и маленького чуда. Но даже в сам праздник для многих остается актуальным извечный вопрос: что подарить, чтобы действительно порадовать, а не пополнить коллекцию «пылесборников» на антресолях? Чтобы подарок вызвал искреннюю улыбку и запомнился надолго, важно учитывать характер, возраст и увлечения женщины. Публикуем гид по подаркам для жены, мамы и начальницы – от универсальных решений до оригинальных идей 2026 года.

    • Открытки с 8 Марта 2026: красивые картинки, советские открытки СССР, шаблоны и идеи своими руками

      Сегодня, 8 марта, отмечается Международный женский день – праздник, когда особенно важно сказать теплые слова близким женщинам. Красивая открытка может передать внимание и заботу, которые иногда трудно выразить словами. Газета ВЗГЛЯД подготовила для читателей подборку открыток к 8 Марта: их можно бесплатно скачать и отправить маме, бабушке, жене, коллеге или подруге. В коллекции – ностальгические ретро-открытки СССР и современные картинки с весенними цветами.

    • Проволочник на участке: как избавиться от вредителя в 2026 году – народные средства, ловушки и сидераты

      Проволочник – один из самых опасных вредителей картофеля и корнеплодов. Его личинки живут в почве до пяти лет и незаметно портят клубни, прогрызая в них узкие ходы. Часто огородники обнаруживают проблему только во время уборки урожая. Разбираемся, как понять, что на участке появился проволочник, и какие народные средства, ловушки и сидераты действительно помогают сократить его численность в 2026 году.&#8195;

    Перейти в раздел

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации