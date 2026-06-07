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Politico: Франция разместит войска на Кипре
Париж и Никосия готовятся подписать договор, который позволит французским вооруженным силам базироваться на территории средиземноморского острова.
Франция и Кипр в понедельник заключат соглашение о статусе войск, предоставляющее французским военным право размещаться на острове, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Politico. Документ подпишут министры обороны двух стран Катрин Вотрен и Василис Пальмас в день неофициального заседания Европейского совета по иностранным делам.
В конце апреля президент Кипра Никос Христодулидис подчеркивал, что «Франция разместит войска на Кипре «в гуманитарных целях»». Договор определит условия базирования контингента и проведения учений, включая совместные маневры.
Соглашение также затронет другие важные аспекты оборонного партнерства между государствами. Высокопоставленные официальные лица Кипра подтвердили информацию о готовящемся подписании документа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Франция направила на Кипр средства противовоздушной обороны для укрепления безопасности острова.
Несколькими днями ранее власти республики потребовали от Великобритании запрета на нанесение наступательных ударов с местных военных баз.
Глава французского министерства обороны Катрин Вотрен призвала европейские страны к подготовке к крупному вооруженному конфликту.