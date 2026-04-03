Новая волна разлива нефти зафиксирована на реке Днестр в Молдавии
Новая волна разлива нефти зафиксирована на реке Днестр в районе села Унгурь, сообщила пресс-служба правительства Молдавии.
«Министерство окружающей среды сообщает о новой волне разлива нефти на реке Днестр, который в настоящее время зафиксирован в районе моста в Унгурь, Окницкого района», –заявили в правительстве, передает РИА «Новости». Причины загрязнения пока не уточняются.
Для оценки ситуации и выработки мер реагирования созвано экстренное совещание с участием представителей профильных органов. На месте происшествия работают 22 абсорбционных фильтра.
Кроме того, станции сбора нефти обеспечены дополнительной защитой: на каждую из них установлены еще по четыре абсорбционных фильтра.
В марте Молдавия обвинила Украину в отравлении Днестра. В свою очередь, Киев заявил, что загрязнение якобы может быть связано с атаками России на энергетическую инфраструктуру.
Посол России был вызван в МИД Молдавии для вручения ноты протеста по поводу разлива нефти. Россия отвергла обвинения Молдавии в загрязнении Днестра.