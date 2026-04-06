Трамп после спасения пилота пригрозил нанести удары по электростанциям Ирана

Tекст: Ольга Иванова

Президент Дональд Трамп пригрозил разрушить электростанции Ирана и «превратить страну в ад» после спасения американского летчика, чей истребитель был сбит над территорией Ирана, передает Bloomberg.

Он заявил в интервью Axios: «Я собираюсь взорвать там всё, если Иран не пойдет на сделку». Он также сообщил о планах провести пресс-конференцию в понедельник в 13.00 и установил крайний срок для Тегерана – вторник, 20.00, не раскрыв деталей.

Иран отверг ультиматум Трампа по открытию Ормузского пролива, уточнив, что полностью восстановит судоходство только после возмещения ущерба от войны. Несмотря на давление США, Тегеран продолжил атаки на энергетическую инфраструктуру соседних государств Персидского залива, включая штаб-квартиру нефтяной компании в Кувейте.

Президент США раскрыл подробности спасения экипажа истребителя F-15, сбитого над Ираном.

В ходе той же операции американские военные уничтожили два своих транспортных самолета и не допустили их захвата иранскими силами.

По данным NBC News, ЦРУ организовало дезинформационную кампанию в СМИ для отвлечения иранских поисковых групп при эвакуации пилота.