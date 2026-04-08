Клещи весной 2026: сезон активности, как защититься и проверить участок на клещей

Tекст: Ольга Никитина

Когда начинается сезон клещей весной 2026

Многие ошибочно полагают, что клещи появляются только в мае. На самом деле их пробуждение напрямую связано с температурой почвы и воздуха. Жизнедеятельность паразитов начинается, когда столбик термометра стабильно держится на отметке выше +3…+5 °C, а при достижении +10 °C наступает фаза активной охоты.

В 2026 году из-за аномально мягкой зимы в большинстве регионов Центральной России активность клещей зафиксирована уже в марте. Основной пик ожидается в период с апреля по июнь, после чего последует летний спад и вторая волна в сентябре–октябре.

Где обитают клещи и где риск укуса выше всего

Вопреки городским легендам, клещи не прыгают с деревьев и не умеют летать. Это типичные поджидающие хищники, которые располагаются на уровне земли или чуть выше. Основными местами их концентрации являются высокая сухая трава, густые кустарники, лесополосы и запущенные дачные территории.

Паразиты предпочитают затененные и влажные места, часто выбирая обочины лесных тропинок, где проходит больше всего потенциальных жертв. Обычно клещ располагается на высоте до одного метра, цепляется за одежду или шерсть и всегда ползет строго вверх в поисках открытых участков кожи.

Чем опасны клещи для человека

Укус клеща практически не чувствуется, так как его слюна содержит мощный анестетик. Роспотребнадзор предупреждает, что самыми опасными инфекциями в нашем регионе остаются клещевой энцефалит и боррелиоз (болезнь Лайма). Энцефалит поражает центральную нервную систему и может привести к инвалидности, в то время как боррелиоз часто проявляется характерной кольцевидной эритемой – красным пятном, которое постепенно расширяется. Общими симптомами заражения являются резкое повышение температуры, озноб, головная боль и ломота в суставах.

Как защититься от клещей весной

Профилактика остается самым надежным способом защиты. При выезде на природу рекомендуется выбирать светлую закрытую одежду, на которой легче заметить темного ползущего клеща. Брюки следует заправлять в носки, а манжеты рукавов должны плотно прилегать к кистям.

Для химической защиты Роскачество советует использовать репелленты с содержанием ДЭТА не менее 30% или пикаридином для обработки кожи. Средства на основе альфа-циперметрина (акарициды) можно наносить только на одежду, так как они парализуют клеща при контакте. Осмотр тела необходимо проводить каждые полтора-два часа, уделяя особое внимание подмышкам, зоне за ушами и паховой области.

Как проверить участок на клещей (метод белой ткани)

Если вы планируете провести праздники на даче в апреле 2026 года, важно заранее оценить безопасность территории. Самый простой и эффективный способ – «флаг» из белой ткани. Для этого возьмите кусок вафельного полотна или простыни размером метр на метр, прикрепите край к длинной палке и медленно проведите им по поверхности травы и кустарников.

Клещи мгновенно цепляются за ворс, принимая его за шерсть животного. Проверку стоит проводить утром после схода росы в сухую погоду, осматривая «флаг» через каждые два-три метра пути.

Как очистить участок от клещей: создаем «зону безопасности»

Борьба с паразитами на даче требует не разовой акции, а системного изменения ландшафта. В первую очередь необходимо лишить клещей привычной среды обитания – влажной и затененной подстилки.

Радикальное изменение ландшафта. Регулярный покос травы до высоты 3–5 см – самый эффективный способ. На коротко стриженном газоне под прямыми солнечными лучами клещи погибают от дегидратации (обезвоживания) в течение нескольких часов. Также важно освободить участок от завалов валежника, старых досок и куч прошлогодней листвы, которые служат идеальным инкубатором для личинок.

Барьерная защита и грызуны. Клещи не мигрируют на большие расстояния самостоятельно – их приносят лесные грызуны и ежи. Роспотребнадзор рекомендует проводить дератизацию (борьбу с мышами) одновременно с очисткой территории. По периметру участка, особенно если он граничит с лесом или заброшенным наделом, стоит создать «защитную полосу» шириной 50–100 см из гравия, щебня или древесной коры. Такая преграда слишком сухая для клеща, и он вряд ли рискнет ее пересечь.

Обработка участка от клещей: когда и чем

Профессиональная акарицидная обработка – это химический барьер, который при правильном подходе гарантирует защиту на полтора-два месяца.

Выбор препарата и времени. Для самостоятельной обработки Роскачество рекомендует использовать средства на основе циперметрина, фенвалерата или перметрина. Оптимальное время для процедуры – период сразу после схода снега и первой уборки территории, когда почва уже подсохла. Важно свериться с метеопрогнозом: для фиксации препарата на растениях требуется минимум три дня без осадков. Если в течение 24 часов после обработки пройдет дождь, эффективность снизится на 60–80%.

Техника безопасности и экология. Помните, что акарициды – это яды широкого спектра. Они губительны для пчел и водных обитателей. Категорически запрещено опрыскивать цветущие растения, плодовые деревья во время цветения и зоны вблизи колодцев или водоемов. После обработки доступ на участок для детей и домашних животных должен быть закрыт минимум на 72 часа, пока препарат не кристаллизуется и не перестанет представлять опасность при контакте с кожей.

Что делать, если укусил клещ: пошаговый протокол

Если превентивные меры не помогли, и вы обнаружили присосавшегося паразита, время работает против вас. Чем дольше клещ находится на теле, тем выше риск передачи инфекции (особенно боррелиоза).

Правила безопасного извлечения. Используйте специальную пластиковую «петлю», выкручиватель из аптеки или обычную прочную нить. Захватите клеща максимально близко к коже, за его хоботок, а не за брюшко. Плавным вращательным движением «вывинтите» его. Категорически запрещено использовать масло, лак для ногтей или бензин. Эти вещества блокируют дыхальца клеща, вызывая у него спазм и выброс инфицированного содержимого желудка в вашу кровь, что многократно повышает риск заражения.

Лабораторная диагностика и наблюдение. Извлеченного клеща нельзя выбрасывать или давить. Поместите его в герметичную емкость с кусочком влажной ваты и как можно скорее доставьте в лабораторию на анализ. В Москве и Подмосковье такие исследования проводят Центры гигиены и эпидемиологии. Даже если клещ оказался «чистым», врачи рекомендуют наблюдать за местом укуса в течение 30 дней. Любое покраснение диаметром более 5 см, появление «мишени» (красного кольца) или резкий подъем температуры – повод для немедленного начала антибактериальной терапии под контролем инфекциониста.

Часто задаваемые вопросы

Помогают ли эфирные масла герани или гвоздики от клещей? Эффективность народных средств крайне низка и непродолжительна. Для полноценной защиты в 2026 году рекомендуется использовать только сертифицированные препараты.

Можно ли заразиться через козье молоко? Да, вирус клещевого энцефалита может передаваться через сырое молоко зараженных коз или коров. В сезон активности клещей молоко рекомендуется обязательно кипятить.

Защищает ли прививка от болезни Лайма? Нет, вакцина существует только против клещевого энцефалита. Против боррелиоза специфической профилактики нет, поэтому меры предосторожности обязательны для всех.