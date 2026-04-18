Как Красный космос в сталинской фантастике «ближнего прицела» перешел к философским проблемам? Чтение советских научно-фантастических текстов 1950-х годов наглядно демонстрирует, как социальные изменения в СССР влияли на образ будущего в его технологическом и человеческом измерении.2 комментария
Грузинское ТВ отключило трансляцию ЧЕ по дзюдо перед исполнением гимна России
Общественное ТВ Грузии – «Первый канал», которое транслирует в прямом эфире чемпионат Европы по дзюдо в Тбилиси, ушло на рекламную пазу в тот момент, когда должен был прозвучать гимн России в честь россиянина Тимура Арбузова, выигравшего первенство континента у трехкратного чемпиона мира и Европы грузина Тато Григалашвили.
После финала, в котором Арбузов выглядел намного сильнее в весовой категории до 81 килограмма, российский и грузинский дзюдоисты обнялись и пожали друг другу руки.
Трансляцию возобновили уже во время поединка за третье место в весовой категории 90 кг.
В субботу российский дзюдоист Арбузов завоевал золото чемпионата Европы.
Ранее в 2025 году Арбузов уже успел отличиться, завоевав золотые награды на мировом первенстве в Будапеште и чемпионате Европы в Подгорице. Кроме того, в феврале он был признан «Спортсменом года» по версии Международной федерации дзюдо (IJF).
Российские атлеты выступают на турнире в столице Грузии со своими национальными символами – флагом и гимном. Такое решение было принято исполкомом IJF в ноябре 2025 года. В Тбилиси работают и российские рефери.
Другой россиянин Мурад Чопанов на этой неделе выиграл золото на чемпионате Европы в Тбилиси.