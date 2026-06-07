  • Новость часаПВО сбила 95 украинских беспилотников над регионами России и Черным морем
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    Причиной уникального успеха властей Дании стала русофобия
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    Сечин заявил о риске крупнейшего финансового пузыря со времен XIX века
    Кобяков: Мы навсегда отобьем охоту Запада бросаться на Россию с оружием
    МИД Азербайджана: Россиянин погиб при атаке на суда в Азовском море
    Охранники «Ролан Гаррос» заставили зрителей спрятать российский флаг
    Зеленского назвали богатейшим человеком в Европе
    Мэр Ивано-Франковска сообщил о ранении украинского националиста Тягнибока
    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Русский язык обязательно победит

    Выучить второй язык – это значит получить вторую душу. Русский язык всегда давал народам вторую душу, но никогда не отнимал первую. Русский язык и его путь – свидетельство того, что другие народы, языки и культуры можно не уничтожать ради создания или усиления своего государства.

    6 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Детский труд не только вреден, но и полезен

    В обществе, причем не только российском, созрело осознание, что мир перегнул палку в стремлении защитить детей и обеспечить им лучшее детство из возможных. А это неизбежно означает пересмотр очень многих принципов.

    16 комментариев
    Михаил Зайцев Михаил Зайцев США хотят задушить Китай в объятиях ИИ

    Чтобы контролировать глобальную ИИ-гонку, а в перспективе создать и возглавить новую монополию, американцы могут инициировать по аналогии с ОПЕК организацию производителей и экспортеров технологий искусственного интеллекта.

    4 комментария
    7 июня 2026, 07:58 • Новости дня

    Умер отдавший приказ об обстреле Белгорода в 2022 году полковник ВСУ Дрогайцев

    Tекст: Антон Антонов

    В Хмельницкой области Украины умер полковник ВСУ Валерий Дрогайцев, который в 2022 году приказал нанести удары по Белгороду.

    «В Хмельницкой области при «невыясненных обстоятельствах» скончался полковник ВСУ В.Г.Дрогайцев, командовавший 19-й ракетной бригадой ВСУ и отдавший приказ на обстрел Белгорода 3 июля 2022 года», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

    На Сумском направлении штурмовики «Севера» продолжают продвигаться вглубь Сумской области. Сообщается об ударах по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Уланово, Ворожбы, Гнилицы, Ястребщины, Пигаревки, Вольной Слободы, Мироновки, Эсмани и поселка Хотень.

    Украинские ресурсы передают, что из-за действий российских операторов БПЛА логистика между Сумской и Харьковской областями Украины переориентируется через Полтавскую область.

    В Шосткинском районе штурмовики «Севера» ведут стрелковые бои в Бачевске и окрестностях. В Сумском районе отмечено продвижение российских штурмовых подразделений на 17 участках до 600 м, продолжаются бои в Иволжанском, Писаревке, селе Новая Сечь и соседних населенных пунктах.

    В Краснопольском районе штурмовые группы продвинулись до 900 м, стрелковые бои идут в лесных массивах и западнее станции «Пятиполье». Подразделения РХБЗ нанесли удары ТОС по позициям ВСУ в районе Краснополья.

    На Харьковском направлении силы «Севера» расширяют полосу безопасности. Российские войска нанесли удары по скоплениям ВСУ в районах Казачьей Лопани, Одноробовки, Барановки, Вишневого, Захаровки, Волоховского, Грачевки, Турово и Бутенково. Российские штурмовые подразделения продолжают наступление в сторону крупного логистического центра ВСУ – поселка Казачья Лопань.

    На Волчанском направлении штурмовые подразделения «Севера» продвинулись на десяти участках до 700 м и ведут стрелковые бои в селах Охримовка и Лосевка, а также в окрестных населенных пунктах и лесных массивах. Подразделения РХБЗ вновь нанесли удары ТОС по позициям ВСУ в районе Избицкого, где продолжается уничтожение живой силы противника. На Великобурлукском направлении штурмовые группы ведут бои в лесных массивах у Нововасилевки и за сутки продвинулись на двух участках до 450 м.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 170 в Сумской и свыше 50 в Харьковской областях)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» установили контроль над Шевченко в Харьковской области. Военкор Федор Громов назвал освобождение Шевченко в Харьковской области локальным тактическим успехом.

    Военный эксперт Борис Рожин рассказал об ударах дронов по транспорту ВСУ на трассе Сумы – Харьков.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

    6 июня 2026, 12:13 • Новости дня
    Эксперт назвал вероятное место запуска украинских дронов по Петербургу

    Военный эксперт Кнутов назвал вероятное место запуска дронов по Петербургу

    Эксперт назвал вероятное место запуска украинских дронов по Петербургу
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    У меня нет сомнений, что значительная часть этих беспилотников запускалась не с территории Украины: ранее в Эстонию прибыли несколько групп украинских дроноводов, которые собирались работать как раз по Ленинградской области и Петербургу, сказал газете ВГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Судя по количеству сбитых целей и дальности, скорее всего, применялись беспилотники типа FP-2 (FirePoint 2) и так называемые «Лютые». Эти дроны имеют максимальную дальность порядка 1600 км, что позволяет им долетать до нас. Это разработка той самой пресловутой компании, которая сейчас угрожает созданием баллистической ракеты для обстрелов Москвы и Санкт-Петербурга с дальностью до 850 км и боевой частью 800 кг. За основу этой якобы украинской разработки взята советская зенитная ракета 5В55 от комплекса С-300», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    «При этом начинка и электроника для этой ракеты идут с Запада: топливо делают датчане, электронику – Франция и Германия. Хотя надо отметить, что наши С-400 умеют работать по таким целям», – уточняет спикер.

    Что касается маршрута, подчеркивает Кнутов, то с учетом массированности атаки, «у меня нет сомнений, что значительная часть этих дронов запускалась не с территории Украины». «По данным Службы внешней разведки России, в Эстонию прибыло несколько групп украинских дроноводов (четыре или пять), которые собирались работать как раз по Ленинградской области и Санкт-Петербургу. Массированный удар по Кронштадту (около 70 сбитых БПЛА), по-моему, прямое тому подтверждение. Это было сделано, чтобы создать определенный фон Петербургскому экономическому форуму, в отместку за вчерашнее выступление президента России», – полагает собеседник.

    По мнению эксперта, сейчас критически важно собрать обломки, особенно контроллеры с флеш-накопителями или без них, потому что в контроллерах сохраняется маршрут и полетное задание. «Как только мы получим доказательства старта с территории Эстонии, по этим местам необходимо наносить высокоточные удары. Отвечать нужно однозначно, иначе дальше будет еще хуже», – сказал эксперт.

    Что касается обороны северо-западного направления, «за эталон нужно брать московскую систему ПВО – она эшелонированная и достаточно эффективно работает». «Но, помимо этого, я считаю задачей номер один создание системы местной противовоздушной обороны. Правительством уже созданы возможности для формирования мобильных огневых групп», – добавил собеседник.

    Он предложил создавать в распоряжении губернаторов и мэров отдельные роты или взводы с мобильными группами на пикапах, вооруженных пулеметами, ПЗРК «Верба», приборами ночного видения, станциями РЭБ, дробовиками – всеми доступными средствами поражения.

    «Когда единая система ПВО передает информацию о движении БПЛА по определенным маршрутам, у местных властей должна быть возможность оперативно прикрыть промышленные объекты, порты, энергетику и даже жилые кварталы и больницы», – считает Кнутов.

    Кроме того, раз киевский режим недоговороспособен, «Россия должна наносить массированные удары по центрам принятия решений, оборонным предприятиям и логистике противника».

    «Если мы хотим предотвратить появление еще большего количества беспилотников, нужно перерезать артерии поставок. Дороги из Польши, портовые сооружения в Одессе и Ильичевске, причалы – все, где перевозится или разгружается оружие, должно находиться под пристальным вниманием. Только периодическими чувствительными ударами, как минимум раз в неделю-две, мы сможем привести украинскую экономику к остановке и остановить поток комплектующих для дронов», – полагает Кнутов.

    В субботу утром Петербург подвергся масштабной атаке БПЛА, сообщил губернатор города Александр Беглов. «Работают средства ПВО», – написал он. Беглов призвал горожан, согласно рекомендациям Оперативного штаба, оставаться дома и не выходить на улицу. Он также предупредил о возможных перебоях в работе мобильного интернета. «О ликвидации воздушной опасности будет сообщено дополнительно», – добавил губернатор.

    Этот налет произошел на фоне завершения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

    В свою очередь губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил об уничтожении над регионом более 140 дронов. Фрагменты беспилотников рухнули в Лужском, Волосовском и Ломоносовском районах. Некоторые обломки нанесли незначительные повреждения нескольким частным жилым домам. Возле поселка Большая Ижора специалисты Минобороны ликвидируют пожар.

    По данным местных СМИ, системы ПВО отражали налеты в Кронштадте, а также в Кировском и Красносельском районах города. Зафиксирована защита акватории Финского залива и объектов военной и морской инфраструктуры.

    Для оперативного реагирования в Ломоносовском районе создан временный штаб. Все экстренные службы переведены в режим повышенной готовности. Власти напомнили о необходимости строго следовать инструкциям при сигнале воздушной опасности.

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    6 июня 2026, 18:42 • Новости дня
    В Раде назвали встречавшегося с Зеленским российского бизнесмена
    В Раде назвали встречавшегося с Зеленским российского бизнесмена
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский миллиардер Роман Абрамович, по словам украинского депутата Алексея Гончаренко, в мае провел встречу с Владимиром Зеленским в Киеве.

    Российским бизнесменом, который встречался с Владимиром Зеленским, был Роман Абрамович, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко ( внесен в перечень террористов и экстремистов), пишут «Вести».

    По информации депутата, встреча прошла в Киеве 21 мая. В своем Telegram-канале он заявил: «Такая встреча действительно состоялась, и речь идет о Романе Абрамовиче».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин на ПМЭФ сообщил о просьбе Владимира Зеленского организовать встречу через российского предпринимателя.

    Ранее Гончаренко в соцсетях заявил о «положительных сигналах» в словах Путина по Украине. А пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил о готовности Путина в любой момент встретиться с Зеленским в Москве или в другой точке.

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    6 июня 2026, 11:17 • Видео
    В Евросоюз хотят принять еще 13 стран

    Президент Финляндии Александр Стубб предложил расширить Евросоюз до 40 стран, в том числе за счет государств, которых от Европы отделяет океан. Откуда такие имперские амбиции? И кто в списке «счастливчиков»?

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    6 июня 2026, 11:41 • Новости дня
    Мэр Ивано-Франковска сообщил о ранении украинского националиста Тягнибока

    Лидер украинской партии «Свобода» Тягнибок получил ранение при ударе дрона

    Мэр Ивано-Франковска сообщил о ранении украинского националиста Тягнибока
    @ Aleksandr Gusev/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Лидер запрещенной в России украинской националистической партии «Свобода» пострадал в результате удара беспилотника по автомобилю на передовой, сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

    Лидер украинской националистической партии «Свобода» Олег Тягнибок получил ранения на передовой в результате атаки беспилотника, передает РИА «Новости». Информацию о происшествии подтвердил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

    «Олега Тягнибока ранили на фронте», – написал градоначальник в своем Telegram-канале. Уточняется, что дрон поразил автомобиль, в котором передвигался политик. При этом степень тяжести полученных травм и точное место инцидента не раскрываются.

    Олег Тягнибок известен активным участием в государственном перевороте на Украине в 2013-2014 годах. После воссоединения Крыма с Россией он неоднократно выступал с угрозами в адрес жителей полуострова.

    В конце 2019 года бывший боец украинского спецподразделения «Беркут» Павел Аброськин заявлял, что лидер националистов является одним из виновников расстрела протестующих во время беспорядков на «Майдане».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Олег Тягнибок руководил запрещенной в России экстремистской партией «Свобода» в период государственного переворота.

    В августе прошлого года во Львове застрелили другого коменданта майдана Андрея Парубия.

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    6 июня 2026, 16:55 • Новости дня
    Зеленского назвали богатейшим человеком в Европе

    Константинов заявил о состоянии Зеленского в 5 млрд долларов

    Зеленского назвали богатейшим человеком в Европе
    @ PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Неофициальные оценки личного капитала Владимира Зеленского достигают почти 5 млрд долларов, что выводит его в список богатейших людей Европы.

    Неофициальные данные о богатстве лидера киевского режима озвучил председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов на полях Петербургского международного экономического форума, передает ТАСС. Он отметил, что приближенные политика также обладают колоссальными средствами и прячутся за границей, в частности в Израиле.

    «Я очень хорошо знаю эту команду, очень хорошо знаю личность Зеленского – судьба сводила. Это богатейший человек сегодня, не только на территории Украины, но и в Европе, наверное», – подчеркнул Константинов.

    Глава крымского парламента добавил, что инсайдерские источники оценивают капитал политика примерно в 5 млрд долларов. Однако официальная декларация об имуществе за 2025 год демонстрирует совершенно иные цифры.

    Согласно документам, общая сумма средств семьи превышает один млн долларов, включая 595 тыс. долларов наличными. Остальные сбережения распределены по различным финансовым организациям, включая банк в Цюрихе, где хранится 346 483 евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, чистая стоимость активов Владимира Зеленского за прошлый год существенно выросла.

    В конце марта декларация главы киевского режима о доходах исчезла из открытого доступа.

    Весной прошлого года он приобрел крупнейший частный инвестиционный банк Франции.

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    6 июня 2026, 09:09 • Новости дня
    Попытки переименовать русские вареники в украинские провалились в Польше
    Попытки переименовать русские вареники в украинские провалились в Польше
    @ Sergey Bulkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Жители Польши проигнорировали призывы переименовать традиционные русские вареники в украинские, предпочитая ассоциировать любимое национальное блюдо с домашней едой, а не с политикой.

    Представители гастрономического бизнеса в Варшаве констатировали провал инициативы по переименованию русских вареников в украинские, передает РИА «Новости».

    Традиционное блюдо с творожно-картофельной начинкой остается любимым лакомством поляков.

    «Иногда можно встретить такие случаи, когда в основном производители дешевых полуфабрикатов просто меняют название своего продукта с «русские» на «украинские», оставляя без изменений и ингредиенты, и рецепт, и даже дизайн упаковки, но подавляющее большинство людей в таких случаях теряются и все-равно говорят именно «русские»», – рассказал владелец одного из столичных ресторанов.

    Попытки внедрить новое название предпринимались преимущественно в социальных сетях, но в повседневной жизни они не прижились. Для жителей страны русские вареники ассоциируются с домашней едой и традициями, а не с политикой.

    Владелец магазина полуфабрикатов в центре Варшавы подтвердил, что дискуссии о переименовании не оказали серьезного влияния на продажи. По его словам, люди привыкли к традиционному названию за многие десятилетия, и дальше обсуждений дело не пошло.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, русофобские настроения среди польского населения заметно ослабли.

    Военные власти Польши раскритиковали поведение украинцев.

    Ранее Минпромторг анонсировал принятие ГОСТа на традиционную русскую кухню.


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    6 июня 2026, 20:04 • Новости дня
    Российские силовики сообщили о разгроме сил ВСУ у Казачьей Лопани

    ВСУ понесли серьезные потери у Казачьей Лопани

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В районе Казачьей Лопани в Харьковской области десантно-штурмовые подразделения ВСУ понесли тяжелые потери и практически перестали существовать как сила, сообщили российские силовики.

    Отдельные группы десантно-штурмовых подразделений ВСУ, переброшенные к Казачьей Лопани в Харьковской области, не смогли удержать наступление российских войск и были практически полностью уничтожены, пишет РИА «Новости» со ссылкой на российские силовые структуры.

    Силовики заявили, что изучили данные о потерях украинской стороны. «Анализ некрологов уничтоженных украинских боевиков показал, что задействованные для сдерживания российских сил в направлении Казачьей Лопани отдельные группы десантно-штурмовых подразделений ВСУ практически полностью уничтожены», – рассказали они.

    Казачья Лопань является крупным логистическим хабом ВСУ и одной из ключевых транспортных артерий снабжения на этом участке фронта. Освобождение населенного пункта, по оценке силовиков, затруднит переброску резервов и боеприпасов украинских формирований и создаст плацдарм для дальнейшего продвижения российских войск вглубь Харьковской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военкор Федор Громов заявил о ключевой роли Казачьей Лопани как узла сосредоточения сил и района для возможного наступления на Харьков.

    Ранее сообщалось, что российские военнослужащие группировки войск «Север» ведут наступательные действия к крупному логистическому центру ВСУ поселку Казачья Лопань, уничтожая силы противника и беря в плен украинских боевиков.

    До этого на Харьковском направлении российские войска нанесли поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны у Казачьей Лопани и Волчанска с потерями противника до 70 военнослужащих и части техники.

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    7 июня 2026, 01:30 • Новости дня
    В МИД рассказали об отказе России работать с отдельными структурами ООН

    Замглавы МИД Алимов: Россия отказывается от работы с отдельными структурами ООН

    В МИД рассказали об отказе России работать с отдельными структурами ООН
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Россия отказалась от взаимодействия с рядом структур ООН, но продолжает считать организацию единственной площадкой для многосторонней дипломатии, сообщил замглавы МИД Александр Алимов.

    По оценке Алимова, весь секретариат ООН сегодня имеет ярко выраженную прозападную ориентацию. Он подчеркнул, что это, вместе с курсом западных стран на отказ от сотрудничества с Россией, серьезно осложняет работу Москвы в рамках организации.

    «У нас инструментарий, где мы блокируем что-то, не взаимодействуем», – приводит слова дипломата РИА «Новости».

    В качестве примера замглавы МИД рассказал, что Россия блокирует инициированное Западом возобновление работы комитета по санкциям против Ирана. Кроме того, Москва не взаимодействует со спецпредставителем генсека ООН по вопросу о сексуальном насилии в условиях конфликта из-за ее одиозных заявлений о военнослужащих России в зоне СВО.

    При этом Алимов подчеркнул, что сегодня в мире нет многосторонней дипломатии без ООН и, несмотря на ее неэффективность, громоздкость и другие недостатки, у организации нет реальной альтернативы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Алимов передал в московский офис ООН материалы об атаке на педагогический колледж в Старобельске.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о надежде Москвы на учет новым генеральным секретарем ООН ошибок Антониу Гутерреша.

    В мае ООН впервые включила российские вооруженные силы в ежегодный доклад о сексуальном насилии в зонах конфликтов. Посол России в ООН Василий Небензя назвал обвинения необоснованной ложью: «Это необоснованная ложь и предполагаемые вещи, которые снова выставляют Россию злодеем, как они делают это постоянно».

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    6 июня 2026, 09:58 • Новости дня
    Число сбитых над Ленинградской областью беспилотников превысило 140

    Более 140 БПЛА сбили при атаке на Ленинградскую область

    Число сбитых над Ленинградской областью беспилотников превысило 140
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Над Ленинградской областью сбит 141 БПЛА, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

    Отечественные военные перехватили 141 беспилотный летательный аппарат над территорией Ленинградской области, сообщил Дрозденко в Max.

    Фрагменты дронов рухнули в Лужском, Волосовском и Ломоносовском районах. Возле поселка Большая Ижора специалисты Министерства обороны ликвидируют пожар.

    Для оперативного реагирования в Ломоносовском районе создан временный штаб. Все экстренные службы переведены в режим повышенной готовности. Власти напомнили о необходимости строго следовать инструкциям при сигнале воздушной опасности.

    Минувшей ночью атаке подвергся и Петербург, где также активно работали средства противовоздушной обороны. Губернатор Александр Беглов обратился к горожанам с призывом соблюдать осторожность, пишет «Коммерсантъ».

    «В соответствии с рекомендациями оперативного штаба прошу петербуржцев оставаться в своих домах и не выходить на улицу. Возможны перебои мобильного интернета», – заявил глава города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о масштабной атаке беспилотников на город.

    Ночью силы противовоздушной обороны уничтожили над Ленинградской областью 25 украинских дронов.

    Месяцем ранее российские военные отразили массированный налет вражеских аппаратов на морской торговый порт Приморск.

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    6 июня 2026, 12:50 • Новости дня
    Российские войска освободили Шевченко в Харьковской области
    Российские войска освободили Шевченко в Харьковской области
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над Шевченко в Харьковской области.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины около Колодезного, Терновой, Грачевки и Избицкого Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

    А в Сумской области нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины возле Лесного, Пустогорода, Хотени и Вольной Слободы.

    Противник при этом потерял до 210 военнослужащих, и танк.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах Червоного Оскола, Березовки Харьковской области, Щурово и Лозовой Донецкой народной республики (ДНР).

    При этом потери ВСУ составили более 180 военнослужащих, две бронемашины и два орудия полевой артиллерии, отчитались в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ и двух бригад теробороны у Славянска, Краматорска, Николаевки, Дружковки, Николайполья и Константиновки ДНР.

    Противник потерял свыше 175 военнослужащих, немецкий танк Leopard, четыре бронемашины, в том числе американский бронетранспортер М113, и четыре орудия полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, аэромобильной, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии поблизости от Райского, Белозерского, Сергеевки, Доброполья, Матяшево ДНР и Ивановки Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 280 военнослужащих, шесть бронемашин и два орудия полевой артиллерии, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, российские войска за минувшую неделю освободили два населенных пункта в зоне СВО. В частности, они освободили  Комсомольское в Запорожской области

    А в начале июня российские войска освободили Тихоновку в ДНР.

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    6 июня 2026, 19:04 • Новости дня
    Мендель назвала письмо Зеленского Путину «посланием обиженного ребенка»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель сочла открытое письмо украинского лидера президенту Владимиру Путину незрелым шагом, который не приближает окончание конфликта.

    Экс-спикер офиса украинского президента Юлия Мендель заявила, что открытое письмо Владимира Зеленского президенту Владимиру Путину является эмоциональным жестом, а не серьезным политическим ходом, пишут «Вести». По ее словам, «письмо Зеленского Путину – это послание обиженного ребенка, а не зрелого политика».

    Мендель подчеркнула, что такая позиция не ведет к прекращению конфликта на Украине, а лишь продлевает страдания жителей страны. Она отметила, что подлинный лидер думает о будущем народа и ради этого готов вести переговоры без попыток унизить собеседника.

    По мнению бывшего секретаря, текст обращения демонстрирует обиженную и отстраненную позицию, не учитывающую масштаб человеческой катастрофы. Она указала, что в письме личный имидж поставлен выше морального долга остановить потери, и резюмировала, что настоящая мудрость заключается не в театральной силе, а в смиренном мужестве выбрать переговоры и сохранить жизнь, о чем она написала в соцсети.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков передал Владимиру Путину открытое письмо Владимира Зеленского.  Сам Путин назвал это послание неприемлемым и с элементами хамства. А политолог Вадим Козюлин заявил о пиар-характере письма и отсутствии в нем стремления к договоренностям.

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    6 июня 2026, 14:40 • Новости дня
    Кобяков заявил о попытках США выйти из украинских переговоров
    Кобяков заявил о попытках США выйти из украинских переговоров
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США пытаются выйти из переговоров по Украине, им стал понятен исход СВО в пользу России, заявил советник президента Антон Кобяков на ПМЭФ.

    Советник президента России Антон Кобяков в ходе Петербургского международного экономического форума указал на смену риторики Вашингтона, передает РИА «Новости».

    «Обратите внимание, как США пытаются выйти из переговоров», – отметил он. По словам чиновника, американцы разожгли конфликт, а теперь делают вид, что могут стать посредниками.

    Конгрессмены предлагают ужесточить санкции именно из-за ясного финала спецоперации в пользу российской стороны. Кобяков подчеркнул, что Москва предлагает прагматичное партнерство, тогда как западные страны выбирают войну из-за надвигающейся проблемы глобального долга.

    Спикер также сослался на мнение китайского Минобороны о том, что американские власти являются главной причиной мировой турбулентности. При этом на полях форума прошли два диалога между представителями России и США, поскольку американский бизнес после паузы в десять лет вновь ищет взаимопонимания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио пригрозил выходом страны из процесса урегулирования украинского конфликта.

    Позже американский дипломат предупредил о возможности скорого ужесточения антироссийских санкций.

    В начале июня он заявил о необходимости поддержания двустороннего диалога с Москвой.

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    6 июня 2026, 21:42 • Новости дня
    В результате удара БПЛА ВСУ в Брянской области пострадали четверо детей

    В Брянской области при атаке дрона ВСУ пострадали четверо детей и взрослый

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    При ударе украинских беспилотников по гражданскому автомобилю в поселке Белая Березка Брянской области были ранены пятеро мирных жителей, среди них четверо детей.

    Пять человек, включая четырех детей, пострадали в результате удара дронов ВСУ по машине в поселке Белая Березка Трубчевского района Брянской области. О нападении сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук. По его словам, удар был нанесен по гражданскому автомобилю, который двигался по улицам поселка.

    Ковальчук подчеркнул: «Под ударом ВСУ вновь мирные жители. Не военные с оружием в руках, а простые люди... В результате целенаправленного удара дронами-камикадзе по движущемуся гражданскому автомобилю в поселке Белая Березка Трубчевского района ранены пять человек, четверо из них - дети».

    Все пострадавшие оперативно доставлены в больницу. Медики оказывают им необходимую помощь, уточнил глава региона.

    Как уже писала в субботу газета ВЗГЛЯД, женщина, ее шестилетний сын и семилетняя дочь также получили ранения при атаке украинского дрона на село Чубковичи Брянской области.

    Ранее при массированном ударе ВСУ из РСЗО «Град» по поселку Белая Березка пострадали пять мирных жителей, включая одного ребенка. А начале мая при ударе дрона-камикадзе ВСУ по населенному пункту погиб местный житель.

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    6 июня 2026, 17:57 • Новости дня
    Ответ Варшавы на героизацию ОУН Зеленским напугал Киев

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Участие Владимира Зеленского в героизации деятелей ОУН (запрещенная в РФ террористическая организация) обострило конфликт с Польшей и, как считают эксперты, поставило под вопрос европейские перспективы Киева.

    Действия лидера Украины Владимира Зеленского по героизации ОУН (запрещенная в РФ террористическая организация)  может закрыть Киеву дорогу в ЕС, пишет Strana.ua, на которую ссылается РИА «Новости». В материале подчеркивается: «По мнению экспертов, ссора с Варшавой может не только лишить Киев польский военной помощи, но и стать препятствием на пути в ЕС и НАТО», – говорится в публикации.

    Отмечается, что действия главы киевского режима обострили давний конфликт с президентом Польши Каролем Навроцким. Он, как напоминает издание, неоднократно выступал против вступления Украины в Европейский союз и Североатлантический альянс.

    При этом напряженность между Киевом и Варшавой из-за героизации ОУН названа лишь одной из граней противоречий. Авторы статьи указывают, что в случае присоединения Украины к ЕС эти страны могут превратиться в серьезных экономических соперников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Польши Дональд Туск осудил решение Киева присвоить подразделению ВСУ имя УПА.

    Ранее директор Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил о необходимости личных извинений Зеленского перед Каролем Навроцким из-за героизации украинских националистов.

    А депутат Европарламента от польской коалиции «Конфедерация» Анна Брылка инициировала процедуру лишения Зеленского Европейского ордена за заслуги после присвоения подразделению ВСУ наименования в честь УПА.

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    6 июня 2026, 09:39 • Новости дня
    Чтение Булгакова у снесенного памятника в Киеве обернулось скандалом

    Мужчина прочитал отрывок из Булгакова на месте снесенного памятника в Киеве

    Tекст: Мария Иванова

    На Андреевском спуске произошел конфликт после попытки местного жителя публично продекламировать фрагмент книги русского классика возле постамента недавно демонтированного монумента.

    Инцидент в столице Украины попал на видео, передает ТАСС. На кадрах заметно, как неизвестный вслух декламирует текст, однако вскоре к нему подходят недовольные граждане.

    Одна из присутствующих женщин начала возмущаться и заявила: «Вы испортили нам репутацию». Журналисты предполагают, что участниками перепалки стали сотрудники музея писателя, из-за чего чтецу в итоге пришлось уйти. Сам памятник автору снесли в городе 4 июня.

    Споры вокруг фигуры прозаика на Украине продолжаются много лет. В марте 2024 года эксперты Института национальной памяти признали уроженца Киева символом имперской политики.

    Массовое уничтожение мемориалов российским деятелям началось в государстве 11 лет назад после принятия закона о декоммунизации. В последние годы кампания переросла в агрессивную борьбу со всем, что связано с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, рабочие демонтировали памятник Михаилу Булгакову на Андреевском спуске в Киеве.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о готовности киевских властей судить писателя за его произведения.

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    6 июня 2026, 11:56 • Новости дня
    Сальдо заявил о непрерывном росте ущерба от разрушения Каховской ГЭС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сумма подсчитанного ранее ущерба от теракта Киева на Каховской ГЭС, которая составила более 11,5 млрд рублей, не является окончательной и продолжает расти, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Сумма причиненного региону вреда продолжает увеличиваться, передает РИА «Новости». Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отметил масштабность последствий теракта. «Ущерб колоссальный. Ранее подсчитанная сумма превышала 11,5 млрд рублей, но это не окончательная оценка», – заявил глава региона.

    В указанную сумму включены разрушенные здания, пострадавшая инфраструктура, экологические последствия и проблемы энергосистемы. По словам руководителя области, итоговые цифры станут известны только после полного восстановления объектов и решения жилищных вопросов местных жителей.

    После удара по плотине в зону наводнения попали 23 населенных пункта, включая четыре города. Спасатели эвакуировали более 10 тыс. человек. Сальдо подчеркнул тяжесть человеческих потерь, напомнив о гибели 60 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной прошлого года власти отложили решение о восстановлении Каховской ГЭС до завершения боевых действий.

    Осенью 2024 года губернатор Херсонской области Владимир Сальдо спрогнозировал затягивание процесса отстройки станции на несколько лет.

    Обстрелы объекта со стороны Украины в 2023 году привели к критическим разрушениям и масштабному затоплению населенных пунктов.

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