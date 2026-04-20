МО: ВС России уничтожили более 1200 бойцов ВСУ за сутки

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские войска продолжают проведение спецоперации на Украине, сообщает Минобороны в Mах. По данным ведомства, подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение и нанесли удары по военным и технике ВСУ, а также бригадам теробороны в районах населенных пунктов Новая Сечь, Таратутино, Великая Писаревка, Коренек, Шостка и Малая Рыбица в Сумской области.

В Харьковской области поражены подразделения пяти механизированных бригад ВСУ, а также бригады теробороны и нацгвардии в населенных пунктах Веселое, Избицкое, Терновая, Липцы, Богодухов и Землянки. Потери противника превысили 165 военнослужащих, уничтожены две боевые бронированные машины, 11 автомобилей, артиллерийское орудие, станции радиоэлектронной борьбы, а также склады боеприпасов и материальных средств.

Группировка «Запад» также улучшила позиции, нанеся удары по двум механизированным и аэромобильной бригадам ВСУ, а также ряду других подразделений в Харьковской области и ДНР. ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 10 автомобилей и три артиллерийских орудия, в числе которых американская самоходная артиллерийская установка Paladin и украинская «Богдана».

В ДНР подразделения группировки «Юг» заняли более выгодные рубежи, нанеся поражение силам ВСУ в районах Николаевки, Константиновки, Новоселовки и Николайполья. В этих районах противник лишился более 200 военнослужащих, бронетранспортера М113 производства США, четырех боевых бронированных машин и 17 автомобилей.

Группировка «Центр» сообщила об успешных действиях в районах Светлого, Белицкого, Красноярского, Гришино, Кучерова Яра и других, где противник потерял свыше 315 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, шесть автомобилей и три артиллерийских орудия. В то же время подразделения «Восток» продвинулись вглубь обороны ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях, уничтожив до 240 бойцов, боевую машину, шесть автомобилей, артиллерийское орудие и два склада материальных средств.

В Запорожской области группировка «Днепр» нанесла удары по горно-штурмовой бригаде ВСУ и бригаде теробороны, уничтожив до 50 военнослужащих, 16 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию израильского производства RADA, четыре склада боеприпасов и склад материальных средств.

Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины, местам производства и подготовки к запуску беспилотников дальнего действия, а также пунктам дислокации ВСУ и иностранных наемников в 142 районах.

Средства ПВО за сутки сбили шесть управляемых авиабомб, реактивный снаряд HIMARS производства США, управляемую ракету большой дальности «Нептун» и 274 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

С начала спецоперации, по данным Минобороны России, уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 135 644 беспилотника, 656 зенитных ракетных комплексов, 28 970 танков и других боевых бронированных машин, 1703 боевые машины РСЗО, 34 522 артиллерийских орудия и миномета, а также 59 735 единиц специальной военной автомобильной техники.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сутками ранее подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение в Сумской области.

В начале апреля российские военные нанесли удары по позициям противника в Харьковской области.

В конце марта бойцы группировки «Запад» освободили населенный пункт Ковшаровка.