Дрозденко: Над Ленобластью уничтожили 27 БПЛА
Средства противовоздушной обороны поразили над Ленинградской областью за ночь 27 беспилотных летательных аппаратов, сообщил глава региона Александр Дрозденко.
«Отбой беспилотной опасности на всей территории Ленинградской области. За ночь силами ПВО уничтожено 27 БПЛА противника», – указал губернатор в Max.
Он добавил, что у порта Высоцк началось возгорание, сейчас его ликвидируют.
Пока не зафиксировано пострадавших и других повреждений.
До этого Дрозденко сообщал о восьми сбитых над регионом дронах.
Также за ночь над Севастополем поразили 22 беспилотника.