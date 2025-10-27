  • Новость часаЗадержаны подозреваемые в попытке похищения футболиста Андрея Мостового
    ЦБ признал сложности в экономике
    Глава РФПИ рассказал об обсуждении проекта тоннеля между Россией и Аляской
    Британский министр пригрозил российскому подводному флоту в Атлантике
    Пранкер Лексус привел правила защиты от мошенников
    Лавров сообщил, как понимать призывы Киева к прекращению огня
    Президент Литвы предложил ограничить транзит в Калининград
    Анпилогов: «Буревестник» стал революцией в сфере ядерного сдерживания
    Зеленский признал тяжелое положение ВСУ в районе Красноармейска
    В Испании расшифровали сигнал, который Путин в военной форме подал Западу
    Игорь Горбунов Игорь Горбунов Сможет ли Ирак заменить России Сирию

    Россия встраивает Ирак в свою долгосрочную стратегию на Ближнем Востоке. Пока Сирия уходит в режим неопределённости, Ирак становится рабочей площадкой, где можно вести диалог, строить инфраструктуру, качать нефть, продавать технологии и, главное, сохранять влияние.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему прогресс угрожает нам рабством

    Неужели мы обречены на то, чтобы за каждым технологическим или социальным поворотом, обещающим свободу, утыкаться в рабство? Возможно, дело в целях, которые общество перед собой ставит. Прибыль за счет человека, эффективность за счет человека, удобство за счет человека.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов США развивают наркокапитализм

    Если бы задачей Drug Enforcement Administration, созданного в 1973 году, было развитие наркоиндустрии, а не ее подавление, это было бы самое эффективное предприятие в истории человечества.

    27 октября 2025, 07:45 • Новости дня

    ВСУ массово дезертировали под Симоновкой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Резкое увеличение случаев дезертирства среди украинских военных у Симоновки связано с планами командования перебросить бойцов на сложный участок фронта в Волчанске, сообщили в российских силовых структурах.

    Массовое дезертирство в рядах украинских войск зафиксировано в районе Симоновки Харьковской области, передает ТАСС.

    Источник агентства подчеркнул: «В подразделениях 120-й отдельной бригады теробороны, расположенных в районе Симоновки, отмечаются массовые случаи дезертирства из-за решения командования передать личный состав в распоряжение 57-й отдельной мотопехотной бригады для стабилизации фронта в Волчанске. Кроме того, этому способствуют регулярные прилеты по позициям бригады российских ФАБ».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады предложил отправлять дезертиров ВСУ в штурмовые отряды. Более 150 тыс. военнослужащих покинули ряды ВСУ с начала этого года. Бойцы рембата ВСУ массово решили уйти из армии из-за отправки на передовую.

    26 октября 2025, 15:57 • Новости дня
    Появилось видео горящего поезда с техникой ВСУ в Сумской области

    Tекст: Вера Басилая

    «Герани» поразили поезд с техникой ВСУ в Сумской области, горящий состав попал на видео, сообщили военкоры.

    Вооруженные силы России атаковали поезд, перевозивший вооружение и военную технику для ВСУ, на территории Сумской области. Удар был нанесен в районе села Черноплатово с помощью дронов-камикадзе типа «Герань», пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Изнанка».

    Как отмечается в публикации, после атаки на поезде вспыхнул пожар – загорелись локомотив и два вагона.

    Отмечается, что удар был нанесен новым видом «Гераней», оснащенных камерами и элементами искусственного интеллекта, что позволило беспилотникам не только зафиксировать момент атаки, но и уклониться от вертолетов Ми-8, которые сопровождали поезд.

    Ранее ВС России нанесли удары по объектам энергетики и железнодорожному составу, который использовался для перевозки вооружения и техники в Донбасс.

    Подполье заявило о разрушении складов, ангаров, железнодорожных узлов и других объектов инфраструктуры в Сумской, Днепропетровской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.

    В Черниговской области был уничтожен объект критической инфраструктуры.

    26 октября 2025, 22:57 • Новости дня
    Лавров сообщил, как понимать призывы Киева к прекращению огня

    Tекст: Ирма Каплан

    Призывы лидеров стран Европы и Владимира Зеленского к прекращению огня на Украине больше походят на попытки выиграть время, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «Когда теперь звучат призывы к прекращению огня, мы понимаем, что на самом деле они [Запад и киевский режим] хотят снова выиграть время. И эта глубоко укорененная в голове и сознании Владимира Зеленского логика абсолютно очевидна для любого объективного наблюдателя» – сказал Лавров в интервью YouTube-каналу Ultrahang.

    Он поделился соображениями о том, что должно помочь всем эффективно действовать в сложившейся ситуации. Ключом к пониманию, отметил он, должно стать устранение первопричин кризиса, а не попытки отвоевать территорию или спасти лицо политиков в Киеве.

    Напомним, в этом же интервью Лавров заявил, что Москва признает Украину, если она будет отличаться от страны, которой сейчас управляет откровенно нацистский режим. Также он уточнил, что России требуется создание буферной зоны, поэтому контроль осуществляется и над территориями, которые находятся за пределами Донбасса и Новороссии.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что целью спецоперации на Украине является ликвидация киевского режима и победа России. При этом дипломат Константин Долгов предрек Киеву новые территориальные потери.

    24 октября 2025, 10:00 • Видео
    Кто написал 4 млн доносов? Тренд на репрессии в 1930-х годах

    Большой террор 1930-х годов стал в массовом сознании одним из символов всей советской истории. Однако на самом деле в период между двумя мировыми войнами порой даже более трагические события происходили в разных регионах мира, в том числе в Европе. И все они имели похожую подоплеку, связанную с особенностями той эпохи.

    27 октября 2025, 01:37 • Новости дня
    В Испании расшифровали сигнал, который Путин в военной форме подал Западу

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин в военной форме встретился в воскресенье с начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым на командном пункте, где руководил российскими войсками, и этот его визит стал весьма символичным, призванным продемонстрировать уверенность России на поле боя, пишет испанское агентство EFE.

    «Президент России Путин дал понять главе США Дональду Трампу, что одерживает верх в борьбе за контроль над Донбассом, указав на отсутствие срочности в объявлении прекращения огня, которое Белый дом выдвинул условием проведения нового саммита двух лидеров», – говорится в сообщении EFE.

    Испанское агентство отмечает, что Путин призвал генералов не допустить прорыва украинскими войсками кольца окружения, но подчеркнул необходимость минимизации потерь, заявив, что российская армия «всегда проявляла милосердие» к своим противникам в соответствии с международным правом.

    Путин также приказал российским войскам оказать помощь мирным жителям, которых украинские войска использовали в качестве живого щита, и эвакуировать их в безопасные районы.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин появился в пункте управления объединенной группировки в военной форме. Он сообщил, что на Купянском и Красноармейском направлениях ожидаются попытки противника восстановить позиции за счет активизации действий в близлежащих районах.

    Кроме того, Путин обратился с поздравлением к российским военным за успешное окружение Купянска и Красноармейско-Димитровской агломерации.

    26 октября 2025, 21:47 • Новости дня
    Лавров объяснил контроль Россией территорий вне Донбасса

    Лавров заявил о необходимости буферной зоны вне Донбасса и Новороссии

    Tекст: Вера Басилая

    России требуется создание буферной зоны, поэтому контроль осуществляется и над территориями, которые находятся за пределами Донбасса и Новороссии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Россия уже контролирует территории, находящиеся вне Донбасса и Новороссии, об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью венгерскому YouTube-каналу «Ультраханг», передает ТАСС.

    «Я считаю, неуместно, когда люди спрашивают о том, когда закончится война, когда мы собираемся остановиться, когда мы вернем Запорожье?», – отметил Лавров.

    По словам главы МИДа, основной причиной контроля таких территорий является безопасность России. «Нам необходима буферная зона», – заявил Лавров, отметив, что создание такой зоны продиктовано актуальными условиями безопасности для страны.

    Ранее Лавров заявил, что для Москвы в конфликте на Украине важны люди, а не территории.

    Дипломат Константин Долгов предрек Киеву новые территориальные потери.

    26 октября 2025, 13:02 • Новости дня
    ВС России поразили объекты энергетики и железнодорожный состав ВСУ

    Минобороны: ВС России поразили объекты энергетики и железнодорожный состав ВСУ

    ВС России поразили объекты энергетики и железнодорожный состав ВСУ
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России нанесли удары по объектам энергетики и железнодорожному составу, использовавшемуся для перевозки вооружения и техники ВСУ в Донбасс, сообщило Министерство обороны России.

    ВС России поразили объекты инфраструктуры противника и железнодорожный состав, осуществлявший транспортировку вооружения и военной техники ВСУ в Донбасс, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Минобороны отметило, что удары были нанесены с использованием оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, а также ракетных войск и артиллерии. Кроме того, были атакованы цеха по производству дальнобойных беспилотников, место их запуска, склад безэкипажных катеров и пункты временной дислокации украинских формирований в 147 районах.

    Российские войска группы «Север» нанесли поражение формированиям четырех механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в Сумской области. Отмечается, что с украинской стороны потери превысили 190 военнослужащих, также уничтожены четыре бронированные машины, девять автомобилей и четыре склада материальных средств.

    На Харьковском направлении под удар попали тяжелая механизированная бригада и бригада теробороны ВСУ в районах Волчанска и Бологовки. В результате потери ВСУ составили до 230 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 18 автомобилей, также уничтожены семь станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.

    Подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение трем механизированным, штурмовой бригадам, а также бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии ВСУ в Донецкой народной республике. Противник потерял более 240 человек личного состава, танк, два американских бронетранспортера М113, девять бронированных машин, 17 автомобилей, четыре орудия, четыре станции РЭБ и склад горючего.

    Войска группы «Центр» заняли новые позиции, нанеся тяжелые потери ВСУ. Уничтожены до 505 украинских военнослужащих, три бронемашины «Казак», девять автомобилей и склад боеприпасов. Удары пришлись по скоплениям украинских частей в Донецкой и Днепропетровской областях.

    Группировка «Восток» также продвинулась вглубь обороны противника, уничтожив до 300 бойцов ВСУ, четыре бронированные машины, 14 автомобилей, два артиллерийских орудия и укрепленные склады на Запорожском и Днепропетровском направлениях. Еще до 50 военнослужащих, две бронированные машины и техника были уничтожены при ударах по горно-штурмовой бригаде ВСУ в Запорожской области.

    Средствами ПВО России сбито три управляемые авиационные бомбы и 116 беспилотников самолетного типа. С начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета и 92 575 беспилотных летательных аппаратов. Помимо этого ликвидированы 633 зенитных комплекса, 25 693 танка и другой бронетехники, 1607 реактивных систем залпового огня, 30 799 орудий артиллерии и минометов, а также 44 923 единицы специальной военной автомобильной техники.

    Ранее подполье заявило о разрушении складов, ангаров, железнодорожных узлов и объектов инфраструктуры в результате ударов по Сумской, Днепропетровской, Черкасской, Черниговской и Киевской областям.

    В Черниговской области был уничтожен объект критической инфраструктуры.

    26 октября 2025, 13:20 • Новости дня
    Онуфриенко: Освобождение Купянска и Красноармейска стало вопросом времени

    Военный аналитик Онуфриенко: В Красноармейско-Димитровской агломерации ситуация для ВСУ крайне плачевна

    Онуфриенко: Освобождение Купянска и Красноармейска стало вопросом времени
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Ситуации в районе Купянска и Красноармейско-Димитровской агломерации несколько отличаются, однако на обоих участках ВСУ испытывают колоссальные проблемы с логистикой. Подобное положение дел превращает их уход с позиций лишь в вопрос времени, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о текущей ситуации на фронте.

    «На текущий момент российская армия штурмует четыре крупных района: Купянский, Северский, Константиновский и Красноармейский (Покровский). Все они имеют принципиальную важность для развития дальнейшего продвижения войск, но на каждом из них имеется своя специфика ведения боев», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «В районе Купянска в настоящее время наши солдаты уверенно чувствуют себя в той части города, которая лежит на западном берегу реки Оскол. Здесь уже имеются серьезные успехи, особенно в рамках столкновений, которые ведутся ближе к Соболевке. Несколько иное положение дел в восточных кварталах», – акцентирует он.

    «Там ВСУ до сих пор сохраняют значительное присутствие. Их группировка опирается на крупный укрепрайон Купянск-Узловой. На его территории большое число зданий, к штурму которых мы еще не приступали. Соответственно, на восточном берегу у противника сохраняются пути снабжения», – поясняет эксперт.

    «Но все же логистика значительно затруднена. Судя по всему, у ВСУ не хватит сил для того, чтобы продолжать удерживать оборону занятых территорий. Поэтому уже в ближайшее время стоит ожидать полной зачистки города. Что касается Красноармейско-Димитровской агломерации, то здесь ситуация для украинской армии крайне плачевна», – продолжает собеседник.

    «ВСУ надеялись не допустить катастрофичное развитие событий путем обороны Родинского. Но все же основные части противника из этого населенного пункта были выбиты. Соответственно, Киев потерял возможность использовать его в качестве «отвлекающего маневра» для наших основных сил», – напоминает он.

    «Между тем единственные дороги, связывавшие местную группировку с тылом, к текущему моменту уже перерезаны. Имеются лишь несколько «щелей», через которые теоретически можно что-либо доставить, но все же полноценным логистическим каналом назвать их нельзя. Фактически несколько тысяч представителей ВСУ оказались взаперти. Выхода у них два: либо начинать согласовывать сдачу постов, либо пасть в ходе штурма», – заключил Онуфриенко.

    Ранее группировка войск «Центр» завершила окружение ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова. Всего в кольце, охватывающим два населенных пункта, оказался 31 батальон украинской армии. Об этом Владимиру Путину доложил начальник Генштаба России Валерий Герасимов. Он также доложил, что под контроль взято более 70% территорий Волчанска.

    Кроме того, на направлении действия группировки войск «Запад» окружен город Купянск. Сообщается, что штурмовые отряды 68-й мотострелковой дивизии сумели удержать переправы ВСУ через реку Оскол южнее населенного пункта. В то же время силами подразделений осуществляется операция по освобождению Ямполя.

    Путин заметил, что заблокированный противник «будет пытаться деблокировать свои группировки извне и изнутри». «И напрямую деблокировать, и с помощью действий в ближайших районах создать условия для блокации. И в этой связи я к вам сюда и приехал, для того, чтобы послушать, прежде всего, мнение командующих группировками», – сказал президент.

    Говоря о результатах российской армии в районе Красноармейска, Димитрова и Купянска, Путин отметил, что в ходе боевой работы по зачистке этих территорий необходимо обеспечить безопасность гражданского населения и принять меры для эвакуации людей в безопасные районы. Он также добавил, что армии необходимо обеспечить необходимые меры по сдаче в плен украинских военнослужащих, желающих сложить оружие.

    26 октября 2025, 21:21 • Новости дня
    Зеленский признал тяжелое положение ВСУ в районе Красноармейска

    Зеленский признал тяжелое положение ВСУ в Красноармейске и соседних районах

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ сталкиваются с трудностями в Красноармейске и близлежащих районах на фоне ожесточенных боев и проблем с логистикой, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    Вооруженные силы Украины находятся в крайне тяжелом положении в районе Красноармейска (Покровска), передает ТАСС.

    Владимир Зеленский в своем вечернем обращении подчеркнул, что интенсивные боевые действия происходят как непосредственно в городе, так и на его подступах. По его словам, «жесткие бои в городе, на подступах к городу. Сложно с логистикой».

    Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил президенту России Владимиру Путину, что группировки российских войск завершили окружение украинских формирований в районах Красноармейска и Димитрова, где, по данным, оказались в окружении 31 украинский батальон.

    Кроме того, Генеральный штаб ВСУ сообщил, что ситуация на красноармейском (покровском) направлении остается напряженной, о чем было заявлено ранее в воскресенье.

    Президент России Владимир Путин поздравил российских военных с успешным окружением Купянска и Красноармейско-Димитровской агломерации и отметил храбрость солдат.

    Военный аналитик Михаил Онуфриенко считает освобождение Купянска и Красноармейска вопросом времени.

    26 октября 2025, 21:07 • Новости дня
    Лавров: Россия признает независимость Украины без нацистского режима

    Лавров заявил о признании Россией Украины с нейтральным и безъядерным статусом

    Tекст: Вера Басилая

    Россия признает Украину, сильно отличающуюся от страны, которой сейчас управляет откровенно нацистский режим, заявил заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью венгерскому YouTube-каналу «Ультраханг».

    По словам Лаврова, Россия изначально признала Украину, опираясь на положения ее собственной Декларации о независимости, принятой в 1990 году, и Конституции. В этих документах закреплялся статус страны как безъядерного, нейтрального, внеблокового государства, признающего права национальных меньшинств. Российский министр уточнил, что нынешняя украинская власть, по его мнению, не соответствует этим принципам, передает ТАСС.

    «Итак, мы признаем ту Украину, сильно отличающуюся от страны, которой сейчас управляет откровенно нацистский режим», – отметил министр.

    Лавров отметил, что Москва иначе воспринимает ситуацию, когда Украину втягивают в НАТО и наделяют правом вступления в любые союзы. Он подчеркнул, что вопрос признания Украины для России напрямую связан с тем, каким является само украинское государство согласно собственным публичным заявлениям и документам.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что конфликт на Украине касается, прежде всего, защиты населения, а не только споров о территориях.

    Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что целью спецоперации на Украине является ликвидация киевского режима и победа России.

    26 октября 2025, 14:31 • Новости дня
    После удара ВСУ по плотине в Белгородской области затоплены частные участки

    Гладков сообщил о затоплении более десяти участков после удара ВСУ по плотине

    Tекст: Вера Басилая

    Часть приусадебных участков оказалась затоплена из-за повреждения плотины Белгородского водохранилища, жилые дома не пострадали, а ситуация остается под контролем, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Частичное затопление частных участков произошло после удара ВСУ по плотине Белгородского водохранилища, сообщил Гладков в Telegram-канале.

    Губернатор отметил, что водой были затронуты чуть более десяти участков – жилые дома при этом остались вне зоны подтопления. По его словам, ситуация в Шебекинском округе на данный момент остается стабильной.

    Гладков рассказал, что накануне был проведен обход четырех населенных пунктов. Сейчас 16 человек находятся в пунктах временного размещения в Шебекино и Белгороде, остальные временно выехали к родственникам. Власти договорились с полицией об усилении охраны порядка на этих территориях.

    Губернатор подчеркнул, что региональные службы держат ситуацию под контролем и будут уведомлять жителей о развитии событий в зависимости от уровня угрозы.

    После того как ВСУ обстреляли Белгородское водохранилище, на плотине появились повреждения, что может привести к эвакуации жителей опасных районов.

    Военный эксперт Михаил Онуфриенко заявил, что удары ВСУ по плотине не имеют смысла.

    Атака ВСУ на российскую плотину, по мнению экспертов, потребует отрезвляющего ответа.

    26 октября 2025, 14:45 • Новости дня
    Политолог: «Буревестник» – революционное дополнение к отечественному ядерному потенциалу

    Политолог Асафов: Россия не собирается выпускать грядущую победу из рук

    Политолог: «Буревестник» – революционное дополнение к отечественному ядерному потенциалу
    @ Пресс-служба Президента РФ/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Совещание Владимира Путина с начальником Генштаба Валерием Герасимовым ставило своей задачей в том числе демонстрацию нашим оппонентам решимости России в достижении целей СВО, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. Ранее Владимир Путин провел совещание в пункте управления объединенной группировки войск.

    «Западная информационная повестка в отношении России сегодня вновь изменила заданный вектор. Американские и европейские журналисты начинают писать о том, что ситуация на Украине якобы складывается не в нашу пользу. Но эти утверждения, конечно же, далеки от правды», – сказал политолог Александр Асафов.

    «Совещание Владимира Путина с начальником Генштаба Валерием Герасимовым, в том числе, ставило своей задачей продемонстрировать нашим оппонентам решимость России в достижении целей СВО. И появление президента в военной форме в этом плане стало хорошим и наглядным жестом», – пояснил он.

    «Глава государства хорошо осведомлен о ситуации на всех участках фронта. Он внимательно следит за всем происходящим и, несмотря на последние военные успехи, не расслабляется. Этот факт и определяет перспективы дипломатического урегулирования конфликта: Россия не собирается выпускать грядущую победу из рук», – добавил собеседник.

    «Еще один важный момент прошедшего совещания – особый акцент на гуманном отношении к военнопленным. Наши солдаты исторически славились способностью проявлять милость к поверженным врагам. Речь идет не об излишней сентиментальности, а о необходимой практике, позволяющей выстраивать славный образ российского бойца», – говорит эксперт.

    «И это благородство совмещается с трезвым отношением к политической обстановке. Мы не дадим себя обмануть. Хорошим дополнением к совещанию стало завершение испытаний ракеты «Буревестник». Этот боеприпас – революционное дополнение к отечественному ядерному потенциалу, ставшее итогом тщательно выверенного курса на модернизацию вооружений», – продолжает он.

    «Наши противники долгое время насмешливо относились к подобным инициативам, но теперь они видят всю мощь российского ВПК. Мы посылаем четкий сигнал: нас не запугать ни милитаризацией стран коллективного Запада, ни спекуляциями на теме Tomahawk. Любая агрессия в сторону Москвы встретит жесткий, но достойный ответ», – заключил Асафов.

    Ранее Владимир Путин провел совещание в пункте управления объединенной группировки войск. В ходе встречи начальник Генштаба России Валерий Герасимов доложил президенту о состоянии дел на фронте.

    В частности, он рассказал, что группировка войск «Центр» завершила окружение частей и подразделений ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова. Кроме того, на направлении действия группировки войск «Запад» окружен город Купянск. Путин заметил, что заблокированный противник «будет пытаться деблокировать свои группировки».

    Говоря о результатах российской армии в районе Красноармейска, Димитрова, Купянска, Путин отметил, что в ходе боевой работы по зачистке этих территорий необходимо обеспечить безопасность гражданского населения и принять меры для эвакуации людей в безопасные районы. Он также добавил, что армии необходимо принять меры по сдаче в плен украинских военнослужащих, желающих сложить оружие.

    Важной темой встречи стало и обсуждение завершения испытаний ракеты «Буревестник». Данное вооружение призвано значительным образом усовершенствовать ядерный потенциал страны. «Предстоит еще большая работа по тому, чтобы поставить это оружие на боевое дежурство – это понятно. Там нужно все регламенты осуществить. Но тем не менее ключевые задачи сейчас достигнуты», – заявил Путин.

    26 октября 2025, 13:43 • Новости дня
    Чешский беспилотник со 100-килограммовой авиабомбой перехватили в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Беспилотный летательный аппарат производства Чехии, оснащенный авиационной бомбой весом 100 килограммов, был перехвачен вблизи Иловайска на востоке ДНР, сообщили в Управлении ФСБ по республике.

    ВСУ попытались атаковать железнодорожную станцию в Иловайске с помощью чешского ударного беспилотника, передает ТАСС.

    В Управлении ФСБ по ДНР рассказали: «Противник пытался уничтожить ключевую для региона железнодорожную станцию в Иловайске. На окраинах города система РЭБ перехватила новейший образец чешского ударного беспилотника FP-2, вооруженный авиабомбой ОФАБ-100 массой 100 килограммов».

    После неудачной попытки, были запущены еще четыре беспилотника FP-1 с осколочно-фугасными зарядами, но и их удалось нейтрализовать с помощью системы «Купол Донбасса». Благодаря этим мерам удалось также не допустить атак на электроподстанцию в Волновахе и линии электропередачи под Докучаевском.

    Всего за семь дней на территории ДНР предотвратили 387 атак беспилотников, из которых большинство приходились на Донецк и Макеевку. За прошлый год благодаря «Куполу Донбасса» удалось пресечь 25 тыс. попыток атак с применением БПЛА.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, система «Купол Донбасса» за неделю отразила 874 атаки дронов. В ДНР за одну неделю сорвали почти 260 атак украинских дронов. За неделю система «Купол Донбасса» сорвала более 150 атак украинских дронов над Донецком и Макеевкой, включая эпизод с поражением мультимоторного БПЛА в Кировском районе Донецка.

    26 октября 2025, 11:11 • Новости дня
    Подполье сообщило об эффективных ударах по тылу ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате ударов по Сумской, Днепропетровской, Черкасской, Черниговской и Киевской областям были разрушены склады, ангары, железнодорожные узлы и объекты инфраструктуры, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, ангары с техникой и опорные пункты тыла ВСУ были уничтожены ударами по Сумской области на Украине, передает РИА «Новости». Лебедев уточнил: «Сумская область. Уничтоженные цели: склады с боеприпасами и ангары с техникой, опорные пункты тыла». По словам Лебедева, эта область используется как зона испытаний дронов и для точечных ударов по логистике, а экстренные службы регулярно сообщают о поджогах и повреждениях объектов инфраструктуры.

    Одновременно, по данным того же источника, магистральные железнодорожные узлы и подходы, через которые проходили военные грузы ВСУ, были уничтожены в Днепропетровской и Черкасской областях. Лебедев сообщил, что в районе Павлограда и Кривого Рога нанесена серия ударов по железнодорожным узлам и депо с целью нарушения транзита военных грузов и разрушения ремонтно-энергетической базы. В Каневе и Золотоноше зафиксированы ночные взрывы, в результате которых пострадали линии электроснабжения и магистральные железнодорожные подходы, обеспечивающие доставку грузов в центральную часть страны.

    Позднее Лебедев сообщил о результатах ударов в Черниговской области: «Черниговская область... Уничтоженные цели: склады, логистические узлы, топливные и ремонтные площадки». По его словам, атакам подверглись также объекты тыловой инфраструктуры и транспорта украинских войск.

    В Киевской области тоже были ликвидированы узлы энергоснабжения, подстанции и склады ВСУ. Лебедев отметил, что среди уничтоженных целей – подстанции, узлы энергоснабжения и склады, обеспечивавшие украинскую армию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подполье сообщило об уничтожении операторов дронов ВСУ под Запорожьем. Подполье взорвало ключевую вышку спецсвязи ВСУ в Чернигове. Подполье сообщило об ударе по самолетам НАТО в Кривом Роге.

    26 октября 2025, 12:49 • Новости дня
    В Черниговской области уничтожен объект критической инфраструктуры

    Tекст: Вера Басилая

    В Новгороде-Сиверском Черниговской области огнем полностью уничтожено административное здание предприятия критической инфраструктуры после произошедшего взрыва, сообщили украинские СМИ.

    РБК-Украина сообщила, что административное здание предприятия критической инфраструктуры было разрушено в результате взрыва в городе Новгород-Сиверский Черниговской области, передает РИА «Новости».

    Сообщается, что объект «полностью уничтожен огнем» после взрыва.

    Ранее российские войска нанесли удары по складам, ангарам, железнодорожным узлам и объектам инфраструктуры в Сумской, Днепропетровской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.

    26 октября 2025, 10:00 • Новости дня
    Герасимов: Группировка «Запад» завершает освобождение Ямполя

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Освобождение Ямполя на краснолиманском направлении ДНР близится к завершению, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину.

    Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину, группировка «Запад» завершает освобождение Ямполя на краснолиманском направлении в ДНР, передает РИА «Новости». По словам Герасимова, соединения и воинские части группы продолжили успешное наступление, и операция по взятию Ямполя находится на финальной стадии.

    Президент Путин посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава государства провел совещание вместе с начальником Генштаба и командующими объединенных группировок, участвовавших в спецоперации на Украине. На встрече подробно обсудили ситуацию на линии боевого соприкосновения.

    Герасимов также сообщил о продвижении группировки «Север» в Харьковской области. За последние две недели российские военные успешно продвинулись в южной части Волчанска, на данный момент освобождено более 70% города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Генштаба России Валерий Герасимов заявил, что российские войска ведут наступление на всех направлениях в зоне СВО. Власти ДНР сообщили о прорыве обороны украинских войск в Ямполе. Российские военные прорвали оборону и вошли в Ямполь в ДНР.

    26 октября 2025, 11:40 • Новости дня
    ВСУ попытались убить пленных сослуживцев с помощью БПЛА

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские бойцы открыли огонь беспилотниками по своим пленным сослуживцам при эвакуации их с константиновского направления в Донецкой народной республике, рассказал боец Южного военного округа с позывным «Акуленок».

    По его словам, украинские военные с помощью беспилотных летательных аппаратов пытались уничтожить своих сослуживцев, захваченных в плен на константиновском направлении в Донецкой народной республике, передает РИА «Новости». «Акуленок» добавил, что плененных бойцов ВСУ эвакуировали, отходя вместе с ними с передовой. «Мы их эвакуировали, вместе с ними откатывались. Их свои же FPV, сбросники атаковали. Все по нам летело, но дошли успешно, откатились», – привел он.

    Военнослужащий объяснил, что бойцы ВСУ намеренно уничтожают попавших в плен соратников, чтобы те не могли передать российским военным информацию о позициях, личном составе или технике украинской стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы «Севера» заявили о наличии заградотрядов ВСУ на Великобурлукском направлении. Украинские заградотряды препятствовали отступлению войск под Меловым. Нацбатальоны начали расстреливать солдат ВСУ за отказ идти в наступление.

