    Россия отразила налет украинских «шаров-террористов»
    Эрдоган назвал ситуацию в Газе «дном человечества»
    Глава Нафтогаза заявил об уничтожении нефтепереработки на Украине
    Александра Панкратова-Черного госпитализировали перед спектаклем в Кургане
    Посольство России опровергло нарушения воздушных границ Норвегии
    Лукьянов ответил анекдотом на «озарение» Трампа о возможностях Украины
    В Иран доставлены российские истребители МиГ-29 и Су-35
    Навроцкого заподозрили в употреблении стимуляторов на Генассамблее ООН
    Макрон заявил, что Трамп не заслужил Нобелевскую премию
    Сергей Худиев Сергей Худиев Полный отказ от наличных денег может иметь непредсказуемые последствия

    При отмене наличных денег коррупция, наркоторговля и прочее беззаконие задохнется, и мы окажемся в дивном новом мире. Кажется, мы все должны мечтать о том, чтобы это светлое будущее пришло поскорее. Но, как всегда, если что-то может пойти наперекосяк, оно обязательно пойдет наперекосяк.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Немцы и оружие несовместимы

    Необходим сильный бундесвер для эффективного сдерживания и обороны, говорит германский канцлер Мерц. Так мы все это проходили. Ну, не мы, конечно, а наши деды-отцы. Хотя все мы, русские люди разных поколений, не понимаем одного – почему немцам вообще после того, что они натворили, позволили снова брать в руки оружие.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Что мешает решать проблему миграции

    Сразу отметаем такой метод лечения проблемы миграции, как строжайший визовый режим и депортация всех подряд, кто не наш. Лет двадцать пять назад такое можно было рассматривать, но теперь проводники данной идеи безнадежно опоздали.

    24 сентября 2025, 07:15

    Бойцы рембата ВСУ решили массово оставить армию из-за отправки на передовую

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные недовольны решениями командования, по переброске в штурмовые подразделения, что заставляет их покидать части, сообщил один из бойцов ВСУ.

    Военнослужащий ремонтного батальона ВСУ из Львова заявил украинской прессе, что его сына вместе с другими специалистами направляют из батальона в стрелковые роты для отбивания ранее утраченных позиций, передает РИА «Новости».

    По его словам, его сына отправляют «на мясо», отбивать потерянные позиции, распоряжение затронуло более 20 человек, в их числе есть мужчины старше 50 лет.

    Военнослужащий подчеркнул, что такие действия командования кажутся абсурдными: переброска специалистов-ремонтников и мужчин в возрасте в штурмовые подразделения вынуждает бойцов самовольно покидать части (СЗЧ).

    Ранее шестеро военнослужащих одной из украинских бригад провели трое суток на позиции без связи и еды после того, как командование не вышло с ними на контакт.

    Ранее киевские власти отправили взвод дезертиров к Оскольскому водохранилищу.

    23 сентября 2025, 12:41
    ВС России нанесли удар возмездия за атаку Украины на Форос в Крыму
    ВС России нанесли удар возмездия за атаку Украины на Форос в Крыму
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Прошедшей ночью российские военные нанесли массированные удары по ряду объектов ВСУ и иностранных наемников в Одесской области и предприятию «Мотор Сич», удары проводились в ответ на террористическую атаку киевского режима на Форос в Крыму, сообщило Минобороны.

    Групповой удар наносился по пунктам временной дислокации сил спецопераций ВСУ и подразделения «Призраки» ГУР Украины в районах Татарбунары и Рассейка Одесской области, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также поражены объекты по хранению беспилотных летательных аппаратов на аэродроме «Школьный» в Одесской области, откуда осуществлялись пуски ударных дронов по гражданской инфраструктуре в Крыму. Отмечается, что эти меры были предприняты для пресечения дальнейших террористических акций.

    Кроме того, нанесен удар по цехам предприятия «Мотор Сич» военно-промышленного комплекса Украины. Там проводилась сборка ударных беспилотников, применяемых силами киевского режима для атак по территории России, уточнили в Минобороны.

    Глава Крыма Сергей Аксенов вечером воскресенья сообщил, что украинские дроны атаковали санаторий «Форос» на Крымском полуострове. Тяжелые ранения получили четыре человека.

    Позднее стало известно, что при атаке украинских дронов в районе Фороса погибли три человека.

    24 сентября 2025, 01:07
    Лукьянов ответил анекдотом на «озарение» Трампа о возможностях Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Политолог Федор Лукьянов заявил, что «озарение» президента США Дональда Трампа «относительно ситуации России и Украины» напоминает «бородатый анекдот».

    Лукьянов прокомментировал в Telegram «внезапное» сообщение Трампа в соцсетях, опубликованное после его речи в ООН и встречи с Владимиром Зеленским.

    По мнению Лукьянова, заявления Трампа напоминают отрывок из стихотворения Николая Некрасова «Железная дорога»: «Праздный народ расступается чинно.../ Пот отирает купчина с лица/ И говорит, подбоченясь картинно:/ «Ладно... нешто... молодца!.. молодца!../ С богом, теперь по домам, – проздравляю!/ (Шапки долой – коли я говорю!)/ Бочку рабочим вина выставляю/ И – недоимку дарю!..».

    Он также отметил, что высказывания президента США напоминают «бородатый анекдот», в котором «экипаж прощается с вами и желает вам приятного полета». «Вы главное оружие покупайте, а так – вольному воля...» – заявил Лукьянов.

    По словам Лукьянова, даже сам Трамп, вероятно, не знает, что он имеет в виду, называя Россию «бумажным тигром» и заявляя о способности Украины «вернуть себе все территории».

    «Но если в Москве истолкуют это как ответ на вчерашнее проявление [президентом России Владимиром] Путиным доброй воли относительно сохранения ограничений в рамках прежнего ДСНВ, то опровергнуть такое будет сложно. Ну и соответственно», – отметил политолог.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о возможности «возвращения» Украиной «всей изначальной территории». Трамп также назвал Россию «бумажным тигром».

    Президент России Владимир Путин ранее сообщил о готовности России придерживаться Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений еще год после его истечения.

    23 сентября 2025, 15:10
    «Поворотный момент». Куда выруливает Трамп?

    После церемонии прощания с Чарли Кирком – создателем трамповского «комсомола» – президент США Дональд Трамп написал в социальных сетях, что это «поворотный момент». Америку действительно ждут большие перемены.

    23 сентября 2025, 22:14
    Трамп заявил о возможности «возвращения» Украиной «всей изначальной территории»

    Трамп: При поддержке ЕС Украина может вернуть всю изначальную территорию

    Tекст: Антон Антонов

    Поддержка Евросоюза может позволить Украине вернуть все исходные территории, которые контролировал Киев, и даже «пойти еще дальше», заявил президент США Дональд Трамп.

    «Я думаю, что Украина при поддержке Европы сможет вернуть всю изначальную территорию. Со временем, терпением и финансовой поддержкой Европы и в особенности НАТО, те границы, с которых все началось, могут быть вариантом», – заявил Трамп, добавив, что «Украина могла бы вернуть свою территорию в изначальном варианте и, кто знает, возможно, пошла бы еще дальше».

    Трамп заявил, что для Украины «настало время действовать», так как, по его словам, «Россия испытывает большие экономические проблемы». Он выразил пожелания «всего наилучшего» как Москве, так и Киеву вне зависимости от будущего сценария развития событий, передает РИА «Новости».

    Трамп отметил, что США продолжат поставлять оружие НАТО, а страны альянса могут распоряжаться этим вооружением по своему усмотрению. Кроме того, президент США назвал действия России на Украине «бесцельными». Он охарактеризовал Россию как «бумажного тигра».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о затяжном характере украинского конфликта на встрече с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке. Трамп также призвал страны НАТО открывать огонь по российским самолетам при нарушении воздушного пространства альянса. Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что Вашингтон считает необходимым для Киева согласиться на договоренности по урегулированию конфликта на Украине.

    23 сентября 2025, 20:52
    Глава Нафтогаза заявил об уничтожении нефтепереработки на Украине

    Глава Нафтогаза Корецкий заявил об уничтожении нефтепереработки на Украине

    Глава Нафтогаза заявил об уничтожении нефтепереработки на Украине
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Последствия российских ударов привели к потере значительной части газодобычи и разрушению нефтепереработки на Украине, заявил председатель правления украинской госкомпании «Нафтогаз» Сергей Корецкий.

    В интервью The Washington Post Корецкий заявил, что летом этого года нефтепереработка на Украине была полностью разрушена. Часть объектов, по его словам, была восстановлена, однако Украина уже готовится к возможным новым атакам перед грядущим отопительным сезоном, передает РБК.

    Он подчеркнул также, что в результате российских ударов по украинской энергетической инфраструктуре в начале 2025 года было уничтожено примерно 42% суточной добычи газа,

    На прошлой неделе ВС России поразили используемую в интересах ВСУ энергетическую инфраструктуру.

    23 сентября 2025, 14:41
    Летчик Су-34: Противник бросает в бой последние F-16
    Летчик Су-34: Противник бросает в бой последние F-16
    @ EPA/TASS

    Tекст: Матвей Мальгин, Валерия Городецкая

    Летчик бомбардировщика Су-34, участвующий в спецоперации на Украине, рассказал газете ВЗГЛЯД о тактике применения F-16 украинской армией.

    По его словам, раньше эти самолеты использовались в основном как истребители ПВО против российских беспилотников и платформы для запуска крылатых и управляемых авиабомб.

    В последнее время, по его наблюдению, украинские F-16 стали действовать более агрессивно, устраивая засады на минимальной высоте и совершая резкий подъем для запуска ракет по российским целям. «Это уже весьма рискованно, недаром они теряют машины в последнее время активно», – отметил летчик.

    Он подчеркнул, что ситуация для украинской армии на фронте осложнилась, поэтому противник начал использовать даже последние имеющиеся F-16, увеличив интенсивность их вылетов. Теперь украинская сторона фактически «пошла ва-банк», рискуя и теряя дорогостоящие самолеты.

    Полное интервью летчика бомбардировщика Су-34 газете ВЗГЛЯД можно прочитать здесь.

    Ранее подполье сообщило о поражении базы F-16 ВСУ под Полтавой.

    В Раде пожаловались на задержку поставок F-16 из Бельгии.

    23 сентября 2025, 10:14
    Военкор: Зеленский хотел привезти Трампу картинку Москвы в черном дыму

    Военкор Коц: Зеленский хотел привезти Трампу картинку Москвы в черном дыму

    Военкор: Зеленский хотел привезти Трампу картинку Москвы в черном дыму
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Планы главы киевского режима Владимира Зеленского привезти Дональду Трампу картинку Москвы, затянутой черным дымом, провалилась, заявил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.

    Военкор Александр Коц сообщил в своем Telegram-канале, что атака беспилотников ВСУ на Москву произошла накануне визита Владимира Зеленского в Нью-Йорк.

    По словам Коца, Зеленский хотел произвести впечатление на Дональда Трампа, продемонстрировав ему фото Москвы, затянутой черным дымом после атаки.

    «Дескать, глядите, рано нас еще списывать. Мы им там устроим мир через силу», – заявил Коц.

    Военкор отметил, что «украинские дроны пока так и не смогли пробить систему ПВО столицы».

    Коц отметил, что массовая атака дронами была также разведкой боем для выявления брешей в обороне столицы. Он обратил внимание на то, что несмотря на то, что около 30 дронов смогли преодолеть сотни километров к Москве, защитные системы города оказались эффективными. По словам военкора, Киев безуспешно продолжает искать уязвимости в противовоздушной обороне российской столицы.

    Коц также подчеркнул, что система ПВО Москвы включает множество средств поражения, а не только комплексы «Панцирь», чьи фотографии часто распространяются в сети.

    «С помощью массированного налета они пытаются вскрыть всю систему противодействия, а не то, что можно найти в общем доступе», – заявил Коц.

    Ранее сообщалось, что в небе над Московским регионом с вечера 22 сентября сбито уже 36 БПЛА.

    Дональд Трамп планирует провести двусторонние переговоры с аш-Шараа и Зеленским.

    23 сентября 2025, 09:47
    Токаев встретился с Зеленским в Нью-Йорке
    Токаев встретился с Зеленским в Нью-Йорке
    @ akorda.kz

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским на полях 80-й сессии ГА ООН, сообщили в пресс-службе казахстанского лидера.

    Токаев в ходе встречи заявил, что важно продолжать дипломатическую работу для поиска путей прекращения конфликта, указали в пресс-службе, передает ТАСС.

    Также там добавили, что Зеленский изложил свой взгляд на ситуацию на Украине

    Кроме того, политики обсудили двустороннее экономическое и гуманитарное сотрудничество.

    Ранее Токаев заявлял, что человечество столкнулось с высоким риском ядерной войны, буквально на грани ядерного армагеддона.

    До этого Токаев высказывался в поддержку диалога Москвы и Киева.

    23 сентября 2025, 12:12
    Военный эксперт объяснил замысел Киева при налете дронов на Москву

    Военный эксперт Кнутов: Налет украинских БПЛА на Москву – пиар-акция Зеленского

    Военный эксперт объяснил замысел Киева при налете дронов на Москву
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    ВСУ запускают БПЛА мелкими группами с разных направлений, пытаясь нащупать наиболее уязвимые места в системе противовоздушной обороны Москвы. Противник преследует несколько целей, одна из которых – получить от США и Европы ЗРК Patriot, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Напомним, на подлете к Москве за последние сутки сбили 41 беспилотник.

    «Налет украинских БПЛА на Москву носит политический характер. Это очередная «пиар-акция», на этот раз приуроченная к визиту Владимира Зеленского в Нью-Йорк и его предстоящей встрече с Дональдом Трампом. Зеленскому нужны аргументы для того, чтобы получить ЗРК Patriot», – считает Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.

    Он напомнил, что ранее ВС России нанесли удары по Киеву и другим городам Украины, где находятся оборонные предприятия, включая те, где противник в очередной раз пытался наладить выпуск оперативно-тактических ракетных комплексов «Сапсан». «В этих условиях решение направить десятки дронов на Москву призвано продемонстрировать США и Европе: ВСУ якобы способны нанести Москве ущерб, но сами они нуждаются в средствах обороны», – добавил собеседник.

    Кроме того, у происходящего есть и внутриукраинское измерение. Ранее Зеленский встретился  с представителями своей партии «Слуга народа», одной из тем стало содержание ВСУ на 2026 год. «Атакой дронов на столицу России украинская сторона хочет показать, что она может «огрызаться». В то же время это нехороший знак, который говорит о желании Зеленского воевать, что называется, до последнего украинца», – рассуждает Кнутов.

    Он указал, что налет БПЛА длится с вечера понедельника, и при этом дроны летят на Москву по две – три штуки. Такая тактика выбрана противником неслучайно. «Он запускает аппараты мелкими группами с разных направлений, пытаясь нащупать наиболее уязвимые места в нашей системе противовоздушной обороны. Если бы ВСУ сразу направили, скажем, 30-40 беспилотников, то примерно половина была бы уничтожена», – пояснил эксперт.

    «Более того, важно понимать, что у нас задействуются не только зенитно-ракетные средства, но и мобильные группы ПВО, вертолеты, которые перехватывают цели в воздухе», – перечислил аналитик, уточнив, что ни одна система не может дать 100% гарантии полной защиты от средств воздушного нападения.

    «Тем более, что дроны все время совершенствуются и создаются совместно с западными компаниями таким образом, чтобы их очень сложно было засечь на радарах. Кроме этого, Запад делится с Украиной разведданными и дает позиции, где расположены системы ПВО. В результате противник может вычислить их зону поражения и определить высоты, на которых надо проходить те или иные участки, чтобы аппараты были менее заметны», – указал собеседник.

    «Как бы то ни было, налет говорит о том, что предприятия и школы дроноводов на территории Украины продолжают действовать. Задача ВС России – их выявлять и уничтожать высокоточным оружием», – подчеркнул Кнутов.

    Схожей точки зрения придерживается военкор Александр Коц. «Любитель красивых пиар-жестов Зеленский на встречу с Трампом решил привезти красивую картинку Москвы, затянутой черным дымом. Дескать, глядите, рано нас еще списывать. Мы им там устроим мир через силу», – написал он в своем Telegram-канале.

    «Но что-то пошло не так. Украинские дроны пока так и не смогли пробить систему ПВО столицы. Но это в том числе и разведка боем. Киев пробивает маршрут к Москве. То, что три десятка дронов до нее преодолели сотни километров, для них уже результат. Идет работа на поиск бреши в сам город. А ее нет», – заключил военкор.

    Напомним, на подлете к Москве за последние сутки сбили 41 беспилотник. Атаку БПЛА на столицу средства ПВО отражают с вечера 22 сентября. Обломки дрона повредили четыре машины в подмосковном Реутове, сообщил глава округа Филипп Науменко. Жертв и разрушений нет, угроза для граждан отсутствует, добавил он.

    Аэропорт Шереметьево приостанавливал прием и отправку рейсов. В Росавиации сообщали, что ограничения вводили с 20.20 мск 22 сентября до полуночи для обеспечения безопасности полетов. Около 1.00 мск гавань заработала в стандартном режиме.

    «Аэрофлоту» и «Победе» пришлось скорректировать расписание рейсов. Часть летевших в Москву самолетов была перенаправлена на запасные аэродромы в Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Ульяновск, Ижевск и Самару. Авиакомпания «Аэрофлот» намерена вернуться в штатный режим выполнения рейсов до конца дня, заявили в пресс-службе.

    Отметим, всего с полуночи до 07.00 мск 23 сентября силы ПВО уничтожили 69 украинских БПЛА. Беспилотники были сбиты в небе над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской областями, а также Московским регионом и Крымом.

    23 сентября 2025, 14:36
    Эксперт: Молдавия становится важнейшей территорией для НАТО

    Эксперт Анпилогов: ЕС намерен ликвидировать Приднестровье в интересах НАТО

    Эксперт: Молдавия становится важнейшей территорией для НАТО
    @ EPA/TASS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    При оккупации Молдавии НАТО сделает ставку на оперативность, чтобы у миротворческих сил не было времени на развертывание. Цель Кишинева и Брюсселя – ликвидировать Приднестровье для использования этой территории для нужд Североатлантического альянса, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее Москва сообщила о планах Брюсселя ввести военных на молдавскую территорию.

    «Судя по всему, Брюссель и Кишинев готовятся к тому, что весомая часть молдаван выйдет на улицы для протеста в отношении результатов парламентских выборов, назначенных на ближайшее воскресенье. Думаю, «грязную» работу по разгону протестующих и якобы восстановлению конституционного порядка НАТО делегирует ВСУ, чтобы не задействовать свои силы в преступлениях против мирного населения», – полагает военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «К тому же Украина не упустит шанс пополнить свой обменный фонд – у весомого количества жителей Приднестровья есть российские паспорта. Но параллельно с этим в Молдавию действительно могут ввести войска НАТО. Приднестровье не обладает высоким военным потенциалом, а его мобилизационные возможности ограничены. К тому же, при оккупации Североатлантический альянс будет делать ставку на оперативность, чтобы у миротворческих сил не было времени на развертывание», – считает спикер.

    «После усмирения всех протестующих Кишинев может провести фальшивый референдум, по итогам которого власти упразднят Приднестровье как отдельное административное образование, чтобы через эту территорию беспрепятственно поставлять вооружение и военную технику из Румынии на Украину», – спрогнозировал аналитик.

    «В данный момент логистика Североатлантического альянса в этом районе ограничивается одной железнодорожной веткой на севере Молдавии и еще одной – на юге Украины, где передвижение постоянно нарушается из-за российских ударов. При этом, в Румынии расширяется авиабаза «Михай Когэлничану» – по планам она будет даже больше, чем «Рамштайн» в Германии. Поэтому, Молдавия становится важнейшей территорией для НАТО», – указал он.

    «Кроме того, в Приднестровье есть ценные энергетические активы – это Днестровская ГЭС и Молдавская ГРЭС, которые Кишинев и его европейские кураторы планируют использовать для снабжения энергодефицитного юга Украины. Исходя из всего вышесказанного, я считаю, что вероятность реализации данного сценария альянсом очень и очень высока», – признался собеседник.

    «В этом свете совершенно неслучайным становится прибытие в Одессу военных из Франции и Британии – для НАТО было бы крайне удобно использовать Одессу как логистический узел», – допускает эксперт, напоминая, что Конвенция Монтре запрещает проход военно-морского флота, но доставка военных грузов гражданскими грузовыми судами вполне возможна.

    Ранее Служба внешней разведки России (СВР) заявила о подготовке ЕС к оккупации Молдавии для того, чтобы удержать страну в русле своей русофобской политики. «На данном этапе осуществляется концентрация подразделений вооруженных сил государств НАТО в Румынии вблизи молдавских границ. Готовится натовский «десант» в Одесскую область Украины для устрашения Приднестровья», – говорится в сообщении ведомства.

    По данным службы, первая группа военнослужащих из Франции и Британии уже прибыла в Одессу. СВР отметила, что сценарий отрабатывался в рамках учений НАТО в Румынии и может быть реализован после парламентских выборов в Молдавии 28 сентября.

    «Еврочиновники боятся, что готовящиеся Брюсселем и Кишиневом грубые фальсификации итогов голосования вынудят отчаявшихся молдавских граждан выйти на улицы для защиты своих прав. Тогда по запросу президента Майи Санду вооруженные силы европейских государств должны будут заставить молдаван смириться с диктатурой под вывеской евродемократии», – добавили в ведомстве.

    По данным разведки, даже если вмешательство после выборов не потребуется, введение войск планируется позже. Для создания предлога предусматривается организация вооруженных провокаций против Приднестровья. СВР охарактеризовала действия европейских стран как стремление продемонстрировать «смелость и решительность» на фоне пробуксовки планов «коалиции желающих» по Украине.

    «Испугавшись прямого столкновения с большой Россией, европейцы намерены отыграться на маленькой Молдавии. Самоутверждение за счет слабых всегда было неотъемлемой частью европейского колониализма», – говорится в сообщении.

    Напомним, в середине июля СВР заявила, что Североатлантический альянс хочет использовать Кишинев в конфликте с Москвой. «В Брюсселе принято решение ускорить трансформацию этой страны в передовой плацдарм альянса на восточном фланге с учетом продвижения ВС России на Украине», – отмечало тогда ведомство.

    Исполнительный секретарь оппозиционного блока «Победа» Марина Таубер назвала политику правящей партии угрозой независимости Молдавии. Она подчеркнула, что молдаване готовы бороться за возвращение независимости, суверенитета и силы своей родине.

    23 сентября 2025, 14:15
    Военный эксперт Живов объяснил использование ВСУ воздушных шаров при атаке дронов

    Военный эксперт Живов объяснил использование ВСУ воздушных шаров

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские вооруженные силы могли применять воздушные шары при атаке дронов для создания ложных целей и помощи беспилотникам, сообщил военный эксперт Алексей Живов.

    ВСУ могли использовать воздушные шары для введения в заблуждение российской противовоздушной обороны, сказал Живов в беседе с «Лентой.ру».

    Шары, вероятнее всего, служили ложными целями для системы ПВО. Пока неизвестно, летели ли они сами по себе, или были оснащены каким-то дополнительным оборудованием. Они также могли обеспечивать покрытие Сети для дронов.

    «Беспроводная сеть цифровой связи, которая обеспечивает дроны координатами и возможностью перенацеливаться и обходить районы ПВО. Или могли быть оснащены какими-то радиоэлектронными средствами обнаружения», – указал Живов.

    Эксперт добавил, что воздушные шары могут выполнять функции как простых обманок, так и носителей оборудования для связи или разведки. Точное назначение шаров можно определить только после изучения установленного на них оборудования.

    Ранее во вторник источники РБК сообщили, что в отраженной атаке дронов на российские регионы ВСУ массово применяли воздушные шары.

    Минобороны указывало, что ночью над страной дежурные средства противовоздушной обороны поразили 69 украинских беспилотных летательных аппаратов.

    23 сентября 2025, 09:11
    На подлете к Москве сбиты еще два беспилотника

    Собянин сообщил об уничтожении еще двух дронов при подлете к Москве

    На подлете к Москве сбиты еще два беспилотника
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    На подлете к Москве были уничтожены два беспилотника, специалисты экстренных служб приступили к ликвидации последствий падения обломков, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Собянин сообщил в Telegram-канале , что на подлете к Москве средствами ПВО Минобороны сбиты два беспилотных летательных аппарата.

    По его словам, специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков.

    Всего в небе над Московским регионом с вечера 22 сентября сбито уже 36 БПЛА, в том числе 21 с начала текущих суток.

    В Реутове обломки дронов повредили четыре машины.

    Белгородские власти попросили не отправлять детей в школы и детсады из-за атак ВСУ.

    23 сентября 2025, 09:55
    Собянин сообщил об уничтожении еще двух дронов на подлете к Москве
    Собянин сообщил об уничтожении еще двух дронов на подлете к Москве
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    При попытке подлететь к Москве были нейтрализованы два беспилотника, на месте падения их обломков идут работы экстренных служб, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    По словам мэра Собянина, два вражеских беспилотника, летевших на Москву, были уничтожены средствами противовоздушной обороны.

    Как сообщил Собянин в Max специалисты экстренных служб сейчас работают на месте падения обломков дронов.

    Ранее Собянин сообщил об уничтожении еще двух беспилотников при подлете к столице. Сообщалось, что в небе над Московским регионом с вечера 22 сентября предварительно было сбито уже 36 БПЛА.

    23 сентября 2025, 21:50
    Трамп предположил сроки конфликта на Украине

    Трамп: Конфликт на Украине продлится еще долго

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп выразил мнение о затяжном характере украинского конфликта на встрече с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке.

    По словам Трампа, «очень тяжелые бои» на Украине создают впечатление, что конфликт не завершится в ближайшее время, передает ТАСС.

    Глава Белого дома подчеркнул, что Россия располагает «очень большой армией».

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Киеву потребуется 120 млрд долларов, если конфликт не завершится в этом году.

    Президент Турции Тайип Эрдоган усомнился в скором завершении конфликта на Украине.

    23 сентября 2025, 17:12
    Times: Британский наемник ВСУ покончил с собой после возвращения

    Times: Наемный британец Харрис покончил с собой после возвращения с Украины

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Бывший офицер британской гвардии Эдвард Харрис, лишившийся ноги на Украине и участвовавший в боях под Артемовском, совершил самоубийство в Лондоне в 40 лет, сообщила газета Times.

    Британский наемник Эдвард Харрис, участвовавший в боях в рядах ВСУ, покончил с собой после возвращения в Британию, передает РИА «Новости».

    По данным газеты Times, Харрис был офицером Колдстримской гвардии и принимал участие в боевых действиях как в Афганистане, так и на Украине. В августе он покончил с собой у себя дома в Лондоне в возрасте 40 лет.

    Как пишет издание, Харрис присоединился к ВСУ в марте 2022 года, вдохновившись поиском «цели и чего-то значимого». В июле того же года он вернулся в Британию и собрал средства для покупки шести специальных автомобилей с баллистической защитой. С этими машинами он вновь отправился на Украину и создал отряд для атак на важные объекты.

    Через два месяца участия в боевых действиях под Артемовском Харрис был ранен и лишился ноги. После этого он работал в генштабе ВСУ, а в 2024 году окончательно вернулся в Британию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в списки погибших на Украине наемников включили советников из США, ФРГ и Британии.

    Между тем срок ареста британского наемника Хейдена Уильяма Дэвиса, взятого в плен в Донбассе, продлили по решению суда в Москве.

    До этого гражданина Британии Энниса Адама Уилсона признали виновным в наемничестве и приговорили к 14 годам колонии строгого режима.

    23 сентября 2025, 22:24
    Зеленский решил рассказать Трампу «хорошие новости» с фронта

    Tекст: Антон Антонов

    Во время переговоров в Нью-Йорке украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что у него есть «хорошие новости» с фронта для президента США Дональда Трампа.

    «Я проинформирую президента и его команду о том, что происходит на фронте, у нас есть хорошие новости», – приводит слова Зеленского РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные взяли под контроль большую часть зданий Купянска. Минобороны России сообщило, что продолжается блокирование ВСУ с юга. До 700 военнослужащих ВСУ оказались заблокированы в Купянске. Из этого числа 250 украинских бойцов уже уничтожены.

    Подразделения Южной группировки российских войск освободили Переездное в ДНР.

