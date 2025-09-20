  • Новость часаВзрывы прогремели в городах Днепропетровской области Украины
    «Интервидение» возвращает шоу-бизнесу человечность
    Сибирячка рассказала о жизни в мигрантском гетто в Новосибирске
    Эстония возмутилась рекламой обучения в российских вузах
    Кулеба вернулся в Киев после побега
    В Польше заявили о пролете истребителей России над нефтяной платформой на Балтике
    Песков прокомментировал слова Трампа о Путине
    СБУ запретила посты о пропавших военных ВСУ
    Трамп прокомментировал нежелание украинцев продолжать войну
    НАТО начало операцию «Восточный часовой»
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов В ЕС лучше не вступать, чем вступать

    Население Румынии за последние 30 лет сократилось на 20%, Болгарии – на 25%, Латвии – на 35%. Потому что зачем там жить? Дорого, скучно и при этом довольно бедно. Можно же воспользоваться преимуществами европейского членства и поехать водопроводчиком в Марсели или сиделкой в Милан.

    Илья Ухов Илья Ухов Государство повернулось лицом к проблеме миграции

    Можно много говорить про ограничения миграции, но если выбить из-под нее экономические стимулы, максимально осложнить ведение «теневой» деятельности – тогда стоимость как бы «дешевого» труда вдруг станет не такой уж и дешевой.

    Борис Акимов Борис Акимов Нужно вернуться к русской жизни

    Мы смотрим на мир не своими глазами. Воспринимаем реальность, осмысляем ее и формируем «собственное» мировоззрение, используя чужие образы. Современная эстетика – пространство актуальной культуры – отчуждает нас от самих себя. Как сбросить узы эстетической оккупации и снова стать свободными, стать самим собой?

    20 сентября 2025, 08:14 • Новости дня

    Командование ВСУ на три дня оставило военных без связи и еды

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Шестеро военнослужащих одной из украинских бригад провели трое суток на позиции без связи и еды после того, как командование не вышло с ними на контакт, сообщили в российских силовых структурах.

    Командование украинских войск оставило группу из шести военных на передовой без связи и продовольствия на три дня, передает ТАСС. Об этом рассказал военнослужащий 107-й отдельной бригады территориальной обороны, взятый в плен на харьковском направлении.

    «По показаниям пленного, он и пятеро его сослуживцев в течение трех суток находились на позиции без связи и еды. Командование про них забыло», – приводит агентство слова представителя российских силовых структур.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, киевские власти отправили взвод дезертиров к Оскольскому водохранилищу. Украинские пограничники отказались воевать в Курской области. Депутаты Верховной рады заявили, что военные, оказавшиеся за границей, не хотят возвращаться на Украину.

    20 сентября 2025, 01:27 • Новости дня
    Трамп прокомментировал нежелание украинцев продолжать войну

    Трамп: Не осуждаю нежелание украинцев продолжать конфликт

    Трамп прокомментировал нежелание украинцев продолжать войну
    @ Will Oliver/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский президент Дональд Трамп прокомментировал данные опроса, свидетельствующие о том, что большинство украинцев не настроены на продолжение вооруженного конфликта на Украине.

    В ответ на комментарий журналиста о том, что многие украинцы устали от конфликта и не желают его продолжения, Трамп сказал: «Я их не осуждаю», – передает ТАСС.

    По данным опроса Gallup, менее четверти украинцев выступают за продолжение военных действий, передает РИА «Новости».

    Трамп подчеркнул, что, по его мнению, конфликт «не должен был начинаться». Он добавил: «Этой войны не было бы, если бы президентом был я».

    Американский лидер отметил, что Соединенные Штаты не тратят собственные средства на поддержку Украины, а основное финансирование поступает от НАТО, которое покупает американское вооружение.

    «Я не хочу зарабатывать за счет этой войны, но, по сути, мы зарабатываем на этой войне, потому что покупается наше оружие», – указал он.

    Трамп пояснил, что страны НАТО оплачивают танки и ракеты, которые впоследствии поступают в распоряжение альянса, а дальше распределяются по его усмотрению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский предупредил представителей партии «Слуга народа» о необходимости «трудных решений» при ухудшении ситуации для ВСУ на поле боя.

    Украинские власти разрешили выезд молодых мужчин с Украины во время военного положения в конце августа. После вступления решения в силу, в социальных сетях появились ролики с очередями на пунктах пропуска.

    19 сентября 2025, 12:30 • Новости дня
    Российские войска освободили Муравку в ДНР и запорожскую Новоивановку
    Российские войска освободили Муравку в ДНР и запорожскую Новоивановку
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» продолжали активное наступление на территории Донецкой народной республики (ДНР) и Днепропетровской области, освобожден населенный пункт Муравка. В то же время группировка войск «Восток» за минувшие сутки освободила Новоивановку в Запорожской области.

    Группировкой «Центр» нанесено поражение формированиям шести механизированных, мотопехотной, егерской, двух штурмовых, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны, нацгвардии и нацполиции Украины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    При этом противник потерял до 3330 военнослужащих, два танка, 29 бронемашин и 13 артиллерийских орудий.

    За прошедшую неделю подразделения группировки войск «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, освободив населенные пункты Новониколаевка в Днепропетровской области, Ольговское и Новоивановка в Запорожской области.

    Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ, нескольких бригад теробороны и нацгвардии.

    Потери противника на этом направлении составили свыше 1860 военнослужащих, три танка, 11 бронемашин и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены пять станций РЭБ, три склада с боеприпасами и материальными средствами.

    В течение недели подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, десантно-штурмовой бригад, десантно-штурмового, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в Сумской области, отчитались в Минобороны.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии.

    За минувшую неделю в зоне ответственности группировки потери противника составили до 1250 военнослужащих, четыре танка, девять бронемашин и 16 орудий полевой артиллерии. Уничтожены девять станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 42 склада с боеприпасами и матсредствами, перечислили в Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям танковой, четырех механизированных, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад, бригад теробороны и нацгвардии.

    Противник при этом потерял более 1660 военнослужащих, два танка, 14 бронемашин и десять орудий полевой артиллерии. Уничтожены 60 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, а также 31 склад с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны, нацгвардии и нацполиции Украины.

    За последнюю неделю на этом направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 1540 военнослужащих, два танка, 25 бронемашин, 24 орудия полевой артиллерии. Уничтожены 15 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, а также 30 складов.

    Между тем подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой, горно-штурмовой бригад, бригад береговой обороны ВСУ, морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    Противник потерял до 380 военнослужащих, танк, две бронемашины, пять артиллерийских орудий. Уничтожены 34 станции РЭБ, 22 склада с боеприпасами, горючим и матсредствами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее на этой неделе российские войска освободили Ольговское в Запорожской области. В минувшие выходные российские войска освободили Новониколаевку в Днепропетровской области. За день до этого они освободили Новопетровское в Днепропетровской области.

    19 сентября 2025, 19:19 • Видео
    США отказали Британии по русскому вопросу

    Визит президента США Дональда Трампа в Великобританию, с точки зрения России, прошел замечательно, с точки зрения британской власти – плохо, а с точки зрения самого Трампа – невыносимо. Переговоры получились душные.

    19 сентября 2025, 09:04 • Новости дня
    Власти ДНР: Российские войска охватывают Северск

    Кимаковский сообщил о боях за Переездное и Выемку и охвате Северска

    Власти ДНР: Российские войска охватывают Северск
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    На участках Переездного и Выемки продолжаются активные боевые действия, в ходе которых российские штурмовые группы охватывают Северск, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что российские штурмовые группы ведут активные штурмовые действия в населенных пунктах Переездное и Выемка, передает ТАСС.

    По его словам, в Переездном войска охватывают Северск с юга, а в Выемке выравнивают линию фронта.

    Он отметил, что украинские войска на этом участке терпят значительные потери.

    Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские военные за сутки вклинились в оборону украинских войск под Северском на линии боев шириной более двенадцати километров.

    Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов во время инспекции группировки войск «Центр» заявил о продвижении ВС России по всей линии боевых действий в зоне спецоперации.

    20 сентября 2025, 04:28 • Новости дня
    На подконтрольной Украине территории повреждена линия энергоснабжения ЗАЭС
    На подконтрольной Украине территории повреждена линия энергоснабжения ЗАЭС
    @ Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вторая резервная линия внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС «Ферросплавная-1», отключенная уже пятый месяц, повреждена на подконтрольной Украине территории, сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук.

    Линия была отключена действием автоматики еще 7 мая и с тех пор не функционирует, в результате чего станция запитана только от единственной линии 750 кВ «Днепровская», идущей с территории Украины, передает ТАСС.

    «Место повреждения, по нашим данным, находится на той стороне реки (Днепр), то есть на той территории, которая контролируется Украиной. Будет ли она восстановлена, не будет – это будет решение либо какого-то международного соглашения, либо той стороны», – сообщил Черничук.

    Черничук отметил, что даже если Киев не станет восстанавливать резервную линию, у специалистов станции есть план компенсирующих мероприятий, однако внедрить их можно будет только после прекращения боевых действий, так как, «когда противник смотрит <...> с расстояния километра, тяжело что-то делать».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября на ЗАЭС заявили о почти ежедневных обстрелах ВСУ. В августе директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина в августе сообщала о критической ситуации на станции из-за обстрелов со стороны ВСУ.

    19 сентября 2025, 09:54 • Новости дня
    ВСУ перестали сбивать российские дроны у Орехово

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные прекратили попытки сбивать беспилотники группировки войск «Днепр» на передовых позициях у Орехово в Запорожской области, сообщил командир расчета БПЛА 42-й гвардейской дивизии с позывным «Вохан».

    ВСУ пытаются не привлекать внимание российских дроноводов, поскольку за этим следует максимальное огневое воздействие на их позиции, сказал «Вохан» РИА «Новости».

    В 2024 году его дрон сбивали дважды из дробовиков и охотничьих ружей, но сейчас подобного не наблюдается, добавил собеседник.

    По его словам, украинские военные боятся вылезти, поскольку в таком случае им грозит уничтожение.

    В августе сообщалось, что операторы дронов 42-й дивизии создали участок, где уничтожается техника и живая сила ВСУ в глубину до 23 километров от Орехова.

    Подполье сообщало, что киевский режим не проводит мобилизацию в городе Запорожье, поскольку опасается роста панических настроений среди горожан.

    19 сентября 2025, 22:30 • Новости дня
    Украинский пилот F-16 сбил «Герань» американской ракетой за 100 тыс. долларов

    Tекст: Антон Антонов

    Опубликована видеозапись того, как украинский пилот F-16 сбивает российский БПЛА «Герань» ракетой AIM-9, при этом стоимость сбитого беспилотника составляет около 20 тыс. долларов, а стоимость AIM-9 – около 100 тыс. долларов.

    Видео первыми распространили украинские ресурсы. При этом даже украинские СМИ отмечают, что ракета истребителя «воздух-воздух» намного дороже БПЛА.

    «Российская газета» указывает, что F-16 «после ряда катастроф опасается применять пушку с короткой дистанции и выпускает по беспилотнику ракету».

    Кроме того, подчеркивается, что «даже час полетного времени F-16 стоит дороже сбитой «Герани» – около 27 тыс. долларов «плюс 17 часов техобслуживания за отдельную плату».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, со схожей проблемой сталкивается и наземная ПВО Украины, поставляемая западными союзниками Киева. Так, стоимость одного взвода NASAMS оценивается в 23 млн долларов, а каждая ракета AIM-120 AMRAAM стоит более 1,2 млн долларов. Применение этих средств ПВО против ударных дронов «Герань» признается экономически невыгодным.

    19 сентября 2025, 16:38 • Новости дня
    Военкор рассказал об оперативной обстановке на Северском направлении

    Военкор Громов: Освобождение Ямполя откроет прямой путь на Красный Лиман и далее на Славянск

    Военкор рассказал об оперативной обстановке на Северском направлении
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    В Ямполе украинской армии фактически не за что «цепляться», освобождение этого поселка лишит ВСУ возможности снабжать гарнизон в Северске, сказал газете ВЗГЛЯД военкор Федор Громов. Ранее ВС России вошли в Ямполь. Также стало известно о боях за Переездное и Выемку.

    «Серебрянское лесничество было для ВСУ важнейшим оборонительным рубежом. Взятие его под контроль ВС РФ создает серьезные проблемы для украинской армии», – отметил военкор Федор Громов. Он напомнил, что российские войска вошли в Ямполь. В этом населенном пункте противнику фактически не за что «цепляться», поскольку там нет высотных зданий.

    Преимуществом наших бойцов становится и контроль над лесами, где появляется возможность «подтягивать военных и снабжение», указал собеседник. «Кроме того, освобождение Ямполя откроет прямой путь на Красный Лиман и далее на Славянск», – подчеркнул военкор.

    ВСУ же с потерей населенного пункта не смогут продолжать поддержку гарнизона в Северске по трассе, соединяющей город с Красным Лиманом, добавил Громов. Это отразится на положении противника на южном фланге Северского направления, в частности в населенных пунктах Переездное и Выемка, где российские штурмовики также ведут активные боевые действия.

    «Если ситуация будет развиваться по этому сценарию, я думаю, украинские военнослужащие в Северске долго не простоят. Противник будет вынужден покидать свои позиции», – спрогнозировал спикер, допустив, что ВСУ станут отходить по проселочным дорогам к Славянску.

    Ранее российские военнослужащие прорвали оборону ВСУ и вошли в Ямполь ДНР. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, военные закрепляются на улицах Партизанская и Мичурина. Вместе с тем противник пытается замедлить продвижение ВС России.

    «Кроме того, переодевшись в гражданскую одежду, солдаты вооруженных формирований Украины ведут маневренные действия малыми диверсионно-разведывательными группами, пытаясь таким образом ввести в заблуждение наших бойцов. Одну из таких групп численностью из трех человек наши бойцы уже уничтожили при попытке зайти во фланг атакующим подразделениям ВС РФ», – сказал Марочко ТАСС.

    Одновременно российские войска ведут бои в населенных пунктах Переездное и Выемка. «В первом случае они охватывают Северск с юга, во втором – выравнивают линию фронта», – уточнил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в разговоре с агентством. Он добавил, что на этом участке фронта ВСУ несут большие потери.

    Положение группировки противника на северном фланге Северского направления особенно ухудшилось после успехов российской армии в Серебрянском лесничестве, пишет отраслевой Telegram-канал «Рыбарь». Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как была устроена оборона ВСУ в этом районе, в чем особенность местных боев, и почему происходящее выходит за рамки небольшой тактической операции.

    19 сентября 2025, 14:53 • Новости дня
    Минобороны: ВСУ потеряли много людей, пытаясь оборонять Муравку

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия потеряла значительное количество военнослужащих, отбивая российские атаки в Муравке в ДНР, сообщило Минобороны России.

    Ведомство сообщило, что 35-й отдельная гвардейская мотострелковая бригада группировки «Центр» выявила огневые точки и места скопления ВСУ и поразила их артиллерией и дронами, передает ТАСС.

    «Противник, неся значительные потери, отступил и, не сумев организовать устойчивую оборону, покинул поле боя, спасаясь бегством», – указали в министерстве.

    В пятницу Минобороны сообщило, что в ВС России освободили населенные пункты Муравка и Новоивановка.

    До этого российские военные освободили Ольговское в Запорожской области, на прошлых выходных они освободили Новониколаевку в Днепропетровской области.

    19 сентября 2025, 09:31 • Новости дня
    Стало известно о применении ВСУ боеприпасов с «невидимыми» осколками

    Военврач «Майкоп» сообщил о ранениях от пластиковых осколков после атак дронов ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военврачи сталкиваются с ростом числа ранений у бойцов после применения на Украине боеприпасов с пластиковыми осколками, которые невозможно определить с помощью рентгена, сообщил командир отдельного медицинского батальона группировки войск «Днепр» с позывным «Майкоп».

    По его словам, боевики киевского режима используют боеприпасы с пластиковыми поражающими элементами, которые не видны на рентгене, что затрудняет работу военных врачей, передает РИА «Новости».

    «Майкоп» отметил: «У нас встречаются такие ранения, это связано скорее больше с кустарным производством ВСУ... Помимо каких-то металлических элементов, могут включать и пластиковые… И довольно опасно это».

    По словам офицера, в батальоне есть компьютерный томограф, с помощью которого медики выявляют пластиковые элементы и оказывают бойцам первую помощь. При необходимости раненых с такими поражениями направляют на дальнейшее лечение, снабжая коллег всей нужной информацией.

    Медик подчеркнул, что подобные боеприпасы чаще всего сбрасываются с FPV-дронов. Пластиковые элементы крепятся на взрывчатку с помощью подручных материалов, таких как скотч или изолента. Такая самодельная конструкция затрудняет диагностику и лечение раненых солдат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны Украины закупило мины времен Второй мировой войны по завышенной цене. ВСУ продолжают получать тысячи бракованных мин от Минстратегпрома. На Украине изъяли бракованные мины после жалоб ВСУ.

    19 сентября 2025, 08:37 • Новости дня
    Разведчик рассказал о трех линиях обороны ВСУ в Серебрянском лесничестве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Серебрянском лесничестве украинские войска организовали три эшелонированные линии обороны, где главная угроза исходила от расчетов дронов на третьей линии, рассказал разведчик с позывным «Ром».

    По его словам, ВСУ имели три линии обороны в Серебрянском лесничестве, наиболее укрепленной из которых была первая, сообщает РИА «Новости».

    Как рассказал «Ром», первая линия отличалась открытой местностью, что давало преимущество украинским войскам, и была усилена многокилометровой колючей проволокой возле каждого опорного пункта. «Сейчас переходим через ЛЭП-линию. Уже начинаются конкретные позиции противника. Два месяца назад это была первая линия обороны. У них было преимущество, так как здесь открытая местность», – отметил «Ром».

    По его словам, чтобы преодолеть проволоку, бойцы использовали бревна, а в случае невозможности – пытались поразить цель FPV-дроном. Подойти к проволоке долгое время мешали минные заграждения против пехоты и бронетехники, а также постоянная разведка дронами противника, которые находились на третьей линии в 3,5-5 километрах от фронта. Благодаря скоординированным действиям российских подразделений, удары наносились по всему эшелону обороны и подходящим подкреплениям, что позволило практически полностью уничтожить первые позиции украинских войск.

    Вторая линия обороны, как уточнил разведчик с позывным «Арчи», была менее укреплена: мин там было меньше, но проволочные заграждения оставались. Однако наступление российских подразделений было настолько быстрым, что ВСУ не смогли удержать эти позиции. «Здесь все целое. Ничего не сломано, не жженое. Большинство здесь – это не наши вещи, а противника. Он начал здесь укрепление. Но несильно он успел это сделать. По времени не ожидал, не успел – один накат бревен, это очень слабо», – отметил «Арчи».

    Третья линия состояла из небольших блиндажей у полевых дорог, где разгружались боеприпасы и провиант для ВСУ, оборудовались укрытия для техники и располагались расчеты дронов. Обнаружить эти позиции с воздуха было сложно из-за леса, часть дроноводов украинских войск бежала или была уничтожена в ходе наступления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко сообщил о сокращении контроля ВСУ над Кременскими лесами. ВС России за сутки нанесли более 100 ударов по ВСУ у Кременной. ВСУ атаковали учреждение по уходу за пожилыми людьми в Кременной ЛНР.

    19 сентября 2025, 12:09 • Новости дня
    ВС России продолжили наступление после освобождения Серебрянского лесничества

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные продолжили наступление после установления контроля над Серебрянским лесничеством, сообщило Министерство обороны России.

    Украинские военнослужащие отступают из населенных пунктов, а часть из них сдается в плен, указало ведомство, передает ТАСС.

    Эффективное взаимодействие между мотострелковыми, штурмовыми, разведывательными, артиллерийскими и танковыми подразделениями группировки «Запад» позволило полностью выбить противника из лесничества.

    Подразделения группировки «Запад» продолжают настойчивое наступление, поэтапно вытесняя украинские силы из укрепленных позиций.

    Ранее боец группировки «Запад» сообщал, что ВСУ установили мины на подступах к первой линии обороны в Серебрянском лесничестве, их нашли на деревьях и тропинках.

    Также он пояснял, что украинские военные в ходе битвы за Серебрянское лесничество организовали три эшелонированные линии обороны.

    20 сентября 2025, 07:59 • Новости дня
    Взрывы прогремели в городах Днепропетровской области Украины
    Взрывы прогремели в городах Днепропетровской области Украины
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Днепре (Днепропетровске) и других городах Днепропетровской области Украины прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ.

    В Днепре произошло как минимум четыре серии взрывов. Не менее двух серий взрывов было в Павлограде, передает ТАСС.

    Также взрыв прозвучал в Кривом Роге, передает РИА «Новости».

    Кроме того, трижды сообщалось о взрывах в Николаеве (Николаевская область Украины).

    «Военкоры Русской весны» пишут, что «массированный удар нанесен по объектам врага в Днепропетровске и Павлограде», а также сообщают об «огромных пожарах в городах». По имеющимся данным, «пылают промышленные предприятия». «Применены более 40 дронов и три ракеты», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, взрыв также прозвучал в Чернигове.

    19 сентября 2025, 09:16 • Новости дня
    В Киеве повреждены троллейбусная сеть и нарушена связь после работы украинской ПВО

    В Киеве повреждена троллейбусная сеть после работы украинской ПВО

    Tекст: Вера Басилая

    В результате взрывов в Киеве, связанных с работой украинских сил ПВО, были нарушены работа троллейбусной сети и функционирование телекоммуникационных сервисов, сообщает украинское издание «Страна.ua».

    Взрывы в Киеве повредили троллейбусную сеть и телекоммуникационное оборудование после работы украинской ПВО, передает РИА «Новости». По данным украинского издания «Страна.ua», взрывы произошли в нескольких районах города в ходе ночной атаки.

    В Шевченковском районе обломки упали на проезжую часть, что привело к повреждению троллейбусной контактной линии.

    Также был поврежден канал подключения к оператору телекоммуникационной сети, который обслуживает «Киевпастранс». В результате официальный сайт предприятия оказался недоступен, возможны перебои с оплатой картой и валидацией билетов в скоростном трамвае и фуникулере.

    Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве.

    В Нежинском районе Черниговской области несколько взрывов повредили склады, транспортные объекты и железнодорожную станцию, которую охраняли украинские военные.

    В пятницу подполье сообщило об уничтожении завода беспилотников и нескольких баз ВСУ в Харьковской области.

    19 сентября 2025, 09:09 • Новости дня
    Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в подконтрольном ВСУ Херсоне

    Серия взрывов прогремела в подконтрольном ВСУ Херсоне

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В городе Херсоне, находящемся под контролем украинской армии, раздались несколько мощных взрывов, сообщает украинский телеканал «Общественное».

    В пятницу в Херсоне, который находится под контролем украинских военных, прозвучала серия взрывов, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский телеканал «Общественное».

    Как говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала: «В Херсоне слышны взрывы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Запорожья и Херсона раскрыли координаты украинских ТЦК. Российские войска взяли Херсон в дроновое полуокружение. Новые взрывы прогремели в подконтрольном Киеву Херсоне.

    19 сентября 2025, 10:11 • Новости дня
    ВС России взяли под контроль логистику ВСУ у Красноармейска

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска установили полный огневой контроль над транспортными путями вооруженных сил Украины в районе Красноармейска, что затрудняет их снабжение, рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, российские войска взяли под полный огневой контроль всю логистическую сеть Вооружённых сил Украины в районе Красноармейска (Покровска), передает ТАСС.

    Кимаковский добавил, что «вокруг Красноармейска вся логистика противника, вся сеть дорог основных и окольных находится под нашим огневым давлением, под плотным огнем».

    Кроме того, Кимаковский сообщил, что российские подразделения закрепились в центральной части поселка Ямполь на краснолиманском направлении. Он уточнил, что штурмовые группы уверенно продвигаются и уже заняли позиции в центре Ямполя, где продолжаются бои у школы.

    Советник подчеркнул, что Ямполь имеет стратегическое значение для дальнейшего охвата Красного Лимана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пушилин рассказал о подготовке украинских военных к уличным боям в Красноармейске. Российские войска взяли под контроль последнюю трассу снабжения украинских военных в Красноармейске. Пушилин сообщил о переброске дополнительных сил украинской армии к Красноармейску.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации