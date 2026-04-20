Президент Колумбии решил засудить лидера Эквадора за клевету
Колумбийский лидер Густаво Петро инициирует судебное разбирательство против своего эквадорского коллеги Даниэля Нобоа, передает ТАСС.
Причиной конфликта стали обвинения в связях с наркомафией. «Я принял решение подать в суд на президента Нобоа за клевету в мой адрес», – написал политик в соцети.
Ранее Нобоа в интервью журналу Semana заявил, что в мае 2025 года в Манте Петро общался с оппозиционерами, связанными с главарем наркокартеля «Лос-Чонерос» Адольфо Масиасом. Этот преступник по прозвищу Фито сбежал из тюрьмы в январе 2024 года и был пойман в июне 2025-го. Лидер Эквадора допустил, что политики могли находиться в одной компании.
В ответ Петро подчеркнул, что в той поездке его постоянно сопровождали эквадорские военные. Он заверил, что охрана и другие свидетели готовы под присягой подтвердить место, где он останавливался для работы над книгой. Президент Колумбии выразил недоумение тем, что обычный визит в Эквадор стал поводом для подозрений в криминальных контактах.
Политик добавил, что совершенно не знаком с упомянутым криминальным авторитетом, а его приезд был связан исключительно с инаугурацией самого Нобоа. Сложившуюся ситуацию Петро объяснил влиянием колумбийских крайне правых сил. По его словам, именно они затуманили разум лидера Эквадора лживой информацией, как это ранее произошло с президентом США.
Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция Эквадора задержала сбежавшего из тюрьмы главаря наркокартеля Фито в июне 2025 года.
Президент США публично обвинил Густаво Петро в производстве и продаже кокаина.
Колумбийский лидер категорически отверг заявления американского политика о причастности к наркобизнесу.