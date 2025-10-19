Президент Колумбии отверг обвинения Трампа в причастности к наркобизнесу

Tекст: Ольга Иванова

Президент Колумбии Густаво Петро отверг обвинения президента США Дональда Трампа в причастности к наркобизнесу, передает РИА «Новости». Он подчеркнул: «Трамп обманут своими помощниками. Главным врагом наркоторговли в Колумбии в XXI веке был тот, кто раскрыл ее связи с колумбийским политическим истеблишментом. Это был я».

Петро добавил, что уважает народ, историю и культуру США, а его оппонентом считает лично Трампа, а не всю американскую нацию. Президент Колумбии заявил: «Они не мои враги, я их таковыми не считаю. Проблема в Трампе, а не в США... Господин Трамп... вы грубы и невежественны в отношении Колумбии... Я не занимаюсь бизнесом, как вы. Я социалист. Я верю в помощь и общее благо... Если я не бизнесмен и тем более не наркоторговец, то в моем сердце нет места алчности».

Петро также подчеркнул, что считает своей задачей борьбу с наркопреступностью, а не участие в ней.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп пообещал прекратить помощь Колумбии и пригрозил принять жесткие меры, если власти не остановят производство наркотиков.

Колумбийский президент Густаво Петро потребовал объяснить действия американских военных после уничтожения ими лодки в территориальных водах Колумбии.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные уничтожили большую подводную лодку с наркотиками, направлявшуюся к США.

Трамп сообщил, что двое выживших после удара американских военных по подлодке в Карибском море будут отправлены в Эквадор и Колумбию.



