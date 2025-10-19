Вопреки распространённому мнению, высокий уровень рождаемости не ограничивается только ультраортодоксальным еврейским сообществом. Светские и традиционные семьи в Израиле тоже имеют больше детей по сравнению с семьями в России и в западных странах.22 комментария
Президент Колумбии потребовал от США ответа за ракетный удар по рыбацкой лодке
Колумбийский лидер Густаво Петро обратился к Вашингтону с требованием объяснить действия американских военных, уничтоживших лодку в территориальных водах страны.
Президент Колумбии Густаво Петро потребовал от США официального ответа после удара, нанесенного американскими военными по рыбацкой лодке, передает ТАСС.
По словам Петро, представители правительства США совершили убийство гражданина страны и нарушили суверенитет Колумбии в ее территориальных водах.
В социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) президент Колумбии сообщил, что рыбак Алехандро Каранса не имел никакого отношения к наркоторговле и занимался исключительно рыбной ловлей.
Глава государства также обратился к генеральной прокуратуре Колумбии с просьбой немедленно предоставить защиту родственникам погибших и рассмотреть возможность их участия в международных судебных процессах.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные уничтожили большую подводную лодку с наркотиками, направлявшуюся к США.
Трамп сообщил, что двое выживших после удара американских военных по подлодке в Карибском море будут отправлены в Эквадор и Колумбию.
Газета ВЗГЛЯД писала, что США нашли в Латинской Америке место для нового вторжения под видом борьбы с наркоторговцами.