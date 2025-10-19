Власти Британии ощущают, как под ними дрожит земля, и делают все возможное, чтобы дискредитировать и обнулить Фараджа. За его антинатовские и антиукраинские высказывания Стармер регулярно называет Фараджа ставленником России.4 комментария
Трамп предъявил ультиматум Колумбии
Трамп потребовал от Колумбии немедленно прекратить производство наркотиков
Американский президент Дональд Трамп заявил, что США прекратят помощь Колумбии и предпримут жесткие меры, если производство наркотиков не будет остановлено.
Американский президент Дональд Трамп потребовал от президента Колумбии Густаво Петро немедленно прекратить производство наркотиков в стране, сообщает РИА «Новости». По словам Трампа, если власти Колумбии не предпримут решительных мер, Соединенные Штаты «сделают это за него». Он добавил, что последствия для Колумбии могут быть крайне неприятными.
Ранее президент Колумбии Густаво Петро обвинил представителей правительства США в убийстве и нарушении суверенитета страны после атаки на рыболовецкий катер в территориальных водах Колумбии. В ответ Трамп объявил о прекращении любых платежей и субсидий республике со стороны США, подчеркнув, что считает власти Колумбии ответственными за стимулирование массового производства наркотиков.
В своей публикации на платформе Truth Social Трамп назвал Петро «низкорейтинговым и крайне непопулярным лидером с нахальным языком в адрес Америки» и потребовал немедленно закрыть «поля смерти», где производится наркотик.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные уничтожили большую подводную лодку с наркотиками, направлявшуюся к США.
Трамп сообщил, что двое выживших после удара американских военных по подлодке в Карибском море будут отправлены в Эквадор и Колумбию.
Газета ВЗГЛЯД писала, что США нашли в Латинской Америке место для нового вторжения под видом борьбы с наркоторговцами.