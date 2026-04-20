ОП предупредила о штрафах и тюремных сроках за пал травы
Несоблюдение правил пожарной безопасности во время весеннего пала сухой травы может грозить штрафом до 3 млн рублей, а также лишением свободы до десяти лет, рассказал член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
Машаров сообщил, что несоблюдение правил пожарной безопасности при весеннем поджоге сухой травы может обернуться серьезными штрафами и даже тюремным сроком, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что после схода снега травяные палы быстро распространяются и часто становятся причиной крупных лесных и торфяных пожаров.
Машаров отметил: «Пал травы, приведший к уничтожению или повреждению лесных насаждений, квалифицируется уже как преступление и предусматривает штраф за неосторожное обращение с огнем в размере от 300 до 500 тыс. рублей, штраф за поджог в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей и штраф в размере от 1 млн до 3 млн рублей в случае причинения ущерба на сумму свыше 50 тыс. рублей. Кроме штрафа виновного могут привлечь к обязательным, принудительным или исправительным работам, а также лишить свободы на срок до десяти лет».
Причиной большинства таких пожаров становится халатность граждан, нарушающих требования пожарной безопасности. За подобные действия предусмотрены административные штрафы: от 5 до 15 тыс. рублей, а в условиях особого противопожарного режима – от 10 до 20 тыс. рублей. Если из-за нарушений возник пожар с уничтожением или повреждением чужого имущества, либо пострадали люди, штраф может составить от 40 до 50 тыс. рублей.
Эксперт добавил, что виновные в ущербе окружающей среде должны будут возместить его в полном объеме.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МЧС Александр Куренков заявил о необходимости ужесточения штрафов за природные пожары.
В Забайкалье полицейские задержали виновника масштабного лесного возгорания из-за пала сухой травы.
В Нижегородской области спасатели составили 106 административных протоколов за подобные ландшафтные поджоги.