ОП предупредила о штрафах и тюремных сроках за пал травы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Машаров сообщил, что несоблюдение правил пожарной безопасности при весеннем поджоге сухой травы может обернуться серьезными штрафами и даже тюремным сроком, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что после схода снега травяные палы быстро распространяются и часто становятся причиной крупных лесных и торфяных пожаров.

Машаров отметил: «Пал травы, приведший к уничтожению или повреждению лесных насаждений, квалифицируется уже как преступление и предусматривает штраф за неосторожное обращение с огнем в размере от 300 до 500 тыс. рублей, штраф за поджог в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей и штраф в размере от 1 млн до 3 млн рублей в случае причинения ущерба на сумму свыше 50 тыс. рублей. Кроме штрафа виновного могут привлечь к обязательным, принудительным или исправительным работам, а также лишить свободы на срок до десяти лет».

Причиной большинства таких пожаров становится халатность граждан, нарушающих требования пожарной безопасности. За подобные действия предусмотрены административные штрафы: от 5 до 15 тыс. рублей, а в условиях особого противопожарного режима – от 10 до 20 тыс. рублей. Если из-за нарушений возник пожар с уничтожением или повреждением чужого имущества, либо пострадали люди, штраф может составить от 40 до 50 тыс. рублей.

Эксперт добавил, что виновные в ущербе окружающей среде должны будут возместить его в полном объеме.

