Глава МЧС заявил о необходимости ужесточения штрафов за пожары

Tекст: Дмитрий Зубарев

Ответственность за действия, приводящие к природным и лесным пожарам, требует ужесточения, сообщил глава МЧС Александр Куренков на встрече с журналистами, передает ТАСС.

Куренков отметил, что ущерб от подобных пожаров огромен, а установленные штрафы не компенсируют понесенные потери. МЧС намерено рассматривать дальнейшее усиление административной ответственности для поджигателей сухой травы и любителей разводить костры в лесах.

Министр подчеркнул, что в будущем виновников природных пожаров планируют искать с помощью спутниковых снимков и искусственного интеллекта. По его словам, космический мониторинг позволит определить, кто именно стал причиной пожара, даже если нарушитель уехал далеко от места происшествия.

Куренков напомнил, что основными причинами пожаров остаются человеческий фактор и несоблюдение правил пожарной безопасности. В настоящее время максимальный административный штраф для граждан в условиях особого противопожарного режима составляет до 20 тыс. рублей, для юридических лиц – 800 тыс. рублей. В случае тяжелых последствий виновные могут быть привлечены к уголовной ответственности, вплоть до четырех лет лишения свободы с возмещением ущерба лесному фонду.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Забайкалья предотвратили 24 угрозы населенным пунктам из-за пожаров. МЧС выявило 36 виновников ландшафтных пожаров в регионе. Площадь лесных пожаров в Забайкалье увеличилась.