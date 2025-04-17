В вопросе о мигрантах Россия столкнулась с задачей, для которой не просматривается исторического опыта решений. Применительно к миграционному потоку из стран Центральной Азии прежние подходы ассимиляции могут оказаться неприменимыми.0 комментариев
В Нижегородской области с марта 106 раз подожгли сухую траву
За поджоги ландшафта в Нижегородской области составили 106 административных протоколов, сообщили в МЧС России в четверг.
За поджоги составили 106 административных протоколов, с 1 марта в регионе более 200 раз горела сухая трава, площадь возгораний составляла 930 гектаров, указало ведомство в своем Telegram-канале.
В 10 случаях огонь перекинулся с травы на строения, в том числе на жилой дом.
Общая сумма штрафов поджигателям составила более 200 тыс. рублей.
В МЧС предупредили, что в условиях особого противопожарного режима штрафы для граждан составляют до 20 тыс. рублей; для должностных лиц – до 60 тыс. рублей; для индивидуальных предпринимателей – до 80 тыс. рублей; для юридических лиц – до 800 тыс. рублей.
Ранее в МЧС сообщали, что многочисленные пожары в Красноярском крае в апреле возникли из-за пала травы и ураганного ветра.