В Нижегородской области с марта 106 раз подожгли сухую траву

Tекст: Алексей Дегтярев

За поджоги составили 106 административных протоколов, с 1 марта в регионе более 200 раз горела сухая трава, площадь возгораний составляла 930 гектаров, указало ведомство в своем Telegram-канале.

В 10 случаях огонь перекинулся с травы на строения, в том числе на жилой дом.

Общая сумма штрафов поджигателям составила более 200 тыс. рублей.

В МЧС предупредили, что в условиях особого противопожарного режима штрафы для граждан составляют до 20 тыс. рублей; для должностных лиц – до 60 тыс. рублей; для индивидуальных предпринимателей – до 80 тыс. рублей; для юридических лиц – до 800 тыс. рублей.

Ранее в МЧС сообщали, что многочисленные пожары в Красноярском крае в апреле возникли из-за пала травы и ураганного ветра.