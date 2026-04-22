Слуцкий попросил ФАС провести проверку повышения стоимости обучения в вузах

Лидер ЛДПР Слуцкий попросил ФАС проверить повышение стоимости обучения в вузах

Tекст: Мария Иванова

Слуцкий обратился к руководителю ФАС Шаскольскому, передает ТАСС. Политик настаивает на необходимости тщательного мониторинга и ежегодного контроля за стоимостью платных услуг в российских университетах.

«Мы призываем ФАС к тотальной проверке роста стоимости обучения в российских высших учебных заведениях, а также требуем ввести ежегодный жесткий контроль цен на платное обучение. Каждый ребенок в стране должен иметь шанс учится в лучшем вузе страны», – заявил парламентарий.

Согласно данным Минобрнауки, в 2025 году расценки для первокурсников увеличились в среднем на 12% по сравнению с 2024 годом. При этом для поступивших в 2022 году студентов общая стоимость выросла примерно на 30%, хотя закон разрешает увеличивать суммы в договорах только на официальный уровень инфляции.

Соавтор инициативы Марат Шипов подчеркнул, что многие учебные заведения игнорируют действующие законодательные ограничения. По его словам, в некоторых случаях ценники взлетели на 60% или даже 100%, с чем авторы обращения категорически не согласны.

Как писала газета ВЗГЛЯД,в прошлом году Государственная дума одобрила законопроект о введении лимитов на количество платных мест для студентов.