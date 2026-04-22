Черноморский флот потопил безэкипажный катер ВСУ

Tекст: Мария Иванова

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, говорится в канале Max Минобороны.

Кроме того, удары наносились по местам хранения и подготовки к запуску БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 131 районе.

Средствами ПВО сбиты управляемая авиабомба, три снаряда американской РСЗО HIMARS и 368 беспилотников.

Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 136 720 беспилотников, 656 ЗРК, 29 006 танков и других бронемашин, 1705 боевых машин РСЗО, 34 569 орудий полевой артиллерии и минометов, 59 940 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

Напомним, накануне ВС России поразили места подготовки к запуску дальнобойных беспилотников ВСУ.

До этого ВС России нанесли групповой удар возмездия по объектам ОПК Украины.

В минувшие выходные ВС России поразили используемую ВСУ энергетическую и транспортную инфраструктуру.