    Анна Долгарева Молюсь о тумане в Донбассе

    Зимой туманы открывали пространство жизни, и русская пехота шла в наступление, безбоязненно пересекая пространство до украинских позиций. Донбасское лето страшно жаркое и сухое, в нем не бывает туманов.

    Тимофей Бордачёв Глобальную торговлю ждет сухопутная революция

    Всеобщее распространение морской торговли и миф о ее преимуществах – это синоним господства Запада в мировой политике. Активное включение государств в морскую торговлю жестко ставило их на определенное место в глобальной «пищевой цепочке».

    Сергей Лебедев Ядерный клуб начнет расширяться с Ирана

    Одна из предполагаемых целей агрессии США против Ирана – предотвращение получения Тегераном ядерного оружия. Горькая ирония состоит в том, что теперь руководство Исламской республики точно сделает это задачей номер один. Примеру Ирана могут последовать и другие.

    22 апреля 2026, 13:37 • Новости дня

    Черноморский флот потопил безэкипажный катер ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожен украинский безэкипажный катер, сообщили в Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, говорится в канале Max Минобороны.

    Кроме того, удары наносились по местам хранения и подготовки к запуску БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 131 районе.

    Средствами ПВО сбиты управляемая авиабомба, три снаряда американской РСЗО HIMARS и 368 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 136 720 беспилотников, 656 ЗРК, 29 006 танков и других бронемашин, 1705 боевых машин РСЗО, 34 569 орудий полевой артиллерии и минометов, 59 940 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне ВС России поразили места подготовки к запуску дальнобойных беспилотников ВСУ.

    До этого ВС России нанесли групповой удар возмездия по объектам ОПК Украины.

    В минувшие выходные ВС России поразили используемую ВСУ энергетическую и транспортную инфраструктуру.

    21 апреля 2026, 19:15 • Новости дня
    Шойгу предупредил о катастрофе при попытке захвата Киевом складов в Приднестровье
    Tекст: Валерия Городецкая

    Попытка Киева захватить склады боеприпасов в приднестровском селе Колбасна может привести к массовым жертвам и экологической катастрофе, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

    «Если такие действия будут предприняты, это будет абсолютно безрассудный шаг. Цена его будет высока: многочисленные человеческие жертвы и экологическая катастрофа регионального масштаба», – сказал он в интервью «Комсомольской правде».

    Шойгу напомнил, что склады в Колбасне были заполнены еще в советское время. Он подчеркнул, что уже прошло почти 40 лет, и у большей части боеприпасов истек срок годности.

    Секретарь Совбеза подчеркнул, что использовать, перемещать или даже просто трогать эти боеприпасы сейчас крайне опасно. По его словам, с каждым годом опасность только возрастает.

    Ранее спикер парламента Молдавии потребовал выслать российских военных из Приднестровья.

    21 апреля 2026, 20:59 • Новости дня
    Каллас заявила о подготовке ЕС 90 тысяч солдат для Киева
    Tекст: Денис Тельманов

    Евросоюз выступает крупнейшим поставщиком военной помощи Киеву, обеспечив обучение значительного числа украинских военных, по словам Каи Каллас.

    Евросоюз продолжает играть ведущую роль в оказании военной поддержки Украине, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге, передает ТАСС

    Она отметила, что Евросоюз обеспечил подготовку 90 тысяч бойцов для вооруженных формирований Украины.

    «Миссия ЕС уже обеспечила подготовку 90 тысяч военных для Украины», – заявила Каллас.

    Она подчеркнула, что Евросоюз остается главным поставщиком военной помощи Киеву, а программа подготовки военнослужащих реализуется в рамках миссии ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил, что Европейский союз может стать самым сильным объединением в мире при условии присоединения к нему четырех государств с высоким потенциалом в сфере безопасности.

    Французский политик Флориан Филиппо подверг критике решение властей выделить Киеву 17 млрд евро на фоне экономических трудностей во Франции.

    Руководство Евросоюза отдает предпочтение милитаризации отношений с Россией вместо поиска мирных решений, пытаясь таким образом справиться с внутренними экономическими проблемами.

    22 апреля 2026, 14:38 • Видео
    Япония стала надеждой Украины

    Япония отменила многолетнее эмбарго на поставки вооружений другим странам. Теперь Владимир Зеленский надеется, что Токио заменит ему Вашингтон.

    21 апреля 2026, 16:44 • Новости дня
    Путин об СВО: Мы знаем, чем все закончится
    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия будет последовательно двигаться к поставленным в рамках СВО целям, заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями муниципального сообщества. По его словам, эти цели будут достигнуты.

    Глава государства подчеркнул, что основное внимание будет уделено последовательному выполнению всех поставленных целей, передает РИА «Новости».

    «Боевые действия – всегда вещь чрезвычайно сложная, опасная. Мы знаем, чем все закончится. Но не будем делать никаких публичных заявлений на этот счет (в отношении исхода специальной военной операции), а будем просто реализовывать и стремиться к тем целям, которые мы перед собой поставили, и реализовывать те задачи, которые перед нами стоят. Уверен, они будут достигнуты», – сказал президент России.

    Таким образом глава государства прокомментировал прозвучавшее на встрече мнение о том, что «враг уже тоже» не сомневается в победе России. «Там просто думают, как это все оформить», – пояснил президент.

    Ранее Путин заявил, что Россия доведет СВО до логического завершения. Он подчеркивал, что цели СВО будут достигнуты.

    21 апреля 2026, 17:38 • Новости дня
    «Африканский корпус» освободил в Мали заложников из России и Украины
    Tекст: Валерия Городецкая

    Двое сотрудников российской геологоразведочной компании, захваченных террористами в июле 2024 года в Нигере, были освобождены в Мали силами «Африканского корпуса», сообщило Минобороны России.

    По информации из канала ведомства в Max, освобожденными оказались гражданин России Олег Грета 1962 года рождения и гражданин Украины Юрий Юров 1970 года рождения. Их удерживала террористическая группировка «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин».

    После успешной операции российские медики из госпиталя «Африканского корпуса» провели первичный осмотр освобожденных. Было установлено, что оба мужчины страдают от многочисленных заболеваний и находятся в состоянии сильного физического истощения. В ближайшее время их доставят в Москву на военно-транспортном самолете для дальнейшего лечения и реабилитации.

    Руководство геологоразведочной компании выразило благодарность военным «Африканского корпуса» и Министерству обороны России за успешное освобождение специалистов.

    В 2024 году россияне освободили захваченных в плен военных Чада.

    22 апреля 2026, 10:34 • Новости дня
    ВС России ликвидировали десять награжденных Зеленским офицеров ВСУ под Сумами

    Tекст: Дарья Григоренко

    Десять офицеров 21-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины, награжденных Владимиром Зеленским, были уничтожены при ударе по штабу подразделения, сообщили СМИ.

    Удар был нанесен после того, как российские военные с помощью беспилотников отследили перемещения командиров и офицеров, организовавших командный пункт в лесу рядом с населенным пунктом Малая Рыбица в Сумской области, передает Lenta.Ru со ссылкой на Shot.

    В публикации отмечается, что группа офицеров участвовала в операции по вторжению в Курскую область в 2024 году. Российские военные нанесли удар фугасными авиабомбами прямо по командному пункту в момент, когда в штабе проходила ротация личного состава.

    Источник подчеркивает, что среди уничтоженных оказались руководители подразделений, некоторые из них ранее получили государственные награды лично от Владимира Зеленского.

    Ранее Второй Западный окружной военный суд Москвы приговорил украинского боевика Антона Зайцева к 16 годам лишения свободы за вторжение в Курскую область и теракт.

    22 апреля 2026, 06:02 • Новости дня
    Подъезд дома в Сызрани обрушился из-за атаки БПЛА

    Tекст: Вера Басилая

    В жилом доме в Сызрани произошло частичное обрушение подъезда после атаки беспилотников, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

    Частичное обрушение подъезда жилого дома в Сызрани Самарской области произошло после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины, сообщил в Max Федорищев.

    На месте происшествия продолжают работать поисково-спасательные отряды. Из-под завалов удалось спасти четырех человек, среди которых оказался один ребенок.

    Глава региона сообщил, что к месту происшествия были направлены оперативные службы. По его данным, атаки дронов на регион продолжаются.

    Ранее спасатели извлекли четырех человек из-под завалов рухнувшего подъезда в Сызрани.

    До этого беспилотный летательный аппарат упал рядом с родильным домом в Новокуйбышевске Самарской области.

    22 апреля 2026, 09:55 • Новости дня
    Под завалами обрушившегося в Сызрани после атаки ВСУ дома нашли двух погибших

    Tекст: Мария Иванова

    Жертвами частичного разрушения жилого здания в Самарской области, произошедшего в результате удара украинских беспилотников, стали два человека.

    Сотрудники экстренных служб деблокировали погибших во время поисково-спасательной операции, передает РИА «Новости». По предварительным данным ведомства, других людей под обломками здания больше нет.

    «В ходе разбора завалов в Сызрани обнаружены и извлечены тела двух человек», – заявили в пресс-службе МЧС России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, частичное обрушение подъезда жилого дома в Сызрани произошло из-за атаки украинских беспилотников.

    Спасатели извлекли из-под завалов четырех выживших жильцов.

    Общее число пострадавших при ударе достигло 12 человек.

    22 апреля 2026, 11:00 • Новости дня
    NYT: Украина предложила переименовать часть Донбасса в честь Трампа
    Tекст: Мария Иванова

    Стремясь заручиться поддержкой Вашингтона на мирных переговорах, украинская делегация обсуждает проект создания особой экономической зоны, названной в честь американского лидера, пишет The New York Times.

    Идея создания полуавтономной территории возникла в ходе недавних мирных переговоров, пишет The New York Times.

    Украинские делегаты предложили назвать спорный участок размером 80 на 64 километра «Доннилендом», объединив слова «Донбасс» и «Дональд». Таким образом Киев рассчитывал польстить главе Белого дома и добиться более жесткой позиции США по отношению к Москве.

    «Украина продвигается вперед. Я бы хотел, чтобы они поладили», – заявил глава Белого дома журналистам на прошлой неделе. Американские посредники сейчас отвлечены на конфликт с Ираном, однако диалог по урегулированию продолжается за кулисами.

    Рассматриваемый участок может получить статус свободной экономической зоны по «модели Монако». Один из переговорщиков с Украины даже создал для «Донниленда» зелено-золотой флаг и гимн с помощью нейросети ChatGPT.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина отвергла предложение Трампа о создании демилитаризованной экономической зоны в Донбассе.

    Президент США спрогнозировал скорую утрату Киевом оставшихся территорий этого региона. Американский лидер призвал украинские власти ради мира признать весь Донбасс частью России.

    22 апреля 2026, 04:51 • Новости дня
    Российские войска «Искандерами» уничтожили подземные бункеры ВСУ в Славянске

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска нанесли удары ракетами «Искандер» по подземной инфраструктуре ВСУ в Славянске, уничтожая укрепления и склады противника, сообщил военный эксперт Виталий Киселев.

    По словам Киселева, российские войска с помощью оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» уничтожают подземную инфраструктуру Вооружённых сил Украины в укреплённом Славянске Донецкой Народной Республики, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что удары по подземным бункерам не являются единичными случаями, а представляют собой часть последовательной тактики.

    «Противник уже давно превратил промышленные зоны и карьеры Славянска и Краматорска в подземные крепости», – отметил Киселев.

    Там, по его словам, оборудованы укрытия для личного состава, склады ракет, а также ремонтные мастерские и укрытия для техники.

    Киселев отметил, что российские удары по этим объектам имеют прицельный характер – «точечная охота за подземными объектами», где каждая ракета поражает конкретную цель. Он также пояснил, что фугасный взрыв боеголовки «Искандера», проникая в грунт, разрушает своды подземных сооружений противника.

    Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщал, что передовые подразделения российских войск находятся на удалении 12 км от восточных окраин Славянска, а до Краматорска – 7 км.

    Министерство обороны назвало подземные командные пункты противника основными целями для данных ракетных комплексов.

    21 апреля 2026, 18:30 • Новости дня
    Зеленский заявил о завершении ремонта на нефтепроводе «Дружба»
    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о завершении ремонта на участке нефтепровода «Дружба».

    По его словам, Украина завершила все необходимые работы, и теперь магистраль технически готова к возобновлению прокачки нефти, передает ТАСС.

    «Украина выполнила ремонтные работы на участке нефтепровода «Дружба». Нефтепровод может возобновить функционирование», – сообщил Зеленский.

    Накануне венгерский министр по делам ЕС Янош Бока сообщил, что транспортировка энергоносителей из России по трубопроводу «Дружба» возобновится Украиной, вероятно, в полдень 21 апреля.

    Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр обратился к Зеленскому с требованием разблокировать транзит российской нефти и отказаться от политики давления на европейские страны.

    21 апреля 2026, 22:07 • Новости дня
    Каллас заявила об отказе партнеров ЕС помогать Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз сталкивается с нехваткой поддержки со стороны партнеров в вопросе помощи Киеву, заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

    Партнеры Евросоюза отказываются помогать Брюсселю в вопросе поддержки Украины, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас, передает РИА «Новости». Она отметила, что Евросоюз остается крупнейшим сторонником Украины, несмотря на то, что действует практически в одиночку.

    «Мы крупнейшие доноры в Судане, в Сомали – можно перечислять по всему миру. Но там, где у нас есть проблема, – это Украина: мы там практически одни и являемся крупнейшими сторонниками», – заявила Каллас.

    Она также подчеркнула, что ранее обращалась к странам Персидского залива с просьбой об оказании помощи Европе в контексте ситуации на Украине, однако получила отказ. В связи с этим Каллас заявила, что странам Персидского залива не стоит рассчитывать на значительную поддержку со стороны Евросоюза в конфликте на Ближнем Востоке.

    Каллас заявила, что миссия Евросоюза уже обеспечила подготовку 90 тыс. военных для Украины.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что европейские гарантии безопасности Украине направлены на сохранение киевского режима и увеличение угроз для России.

    Лавров отметил, что европейские страны, поддерживающие Киев, могут вскоре потерять энтузиазм и превратиться в так называемую коалицию отжелавших.

    22 апреля 2026, 00:12 • Новости дня
    Силы ПВО сбили пять БПЛА над Севастополем и Черным морем

    Tекст: Вера Басилая

    В Севастополе силы противовоздушной обороны, Черноморского флота и мобильные огневые группы отразили атаку беспилотников. сбиты пять целей, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    Силы противовоздушной обороны, Черноморского флота и мобильные огневые группы успешно отразили атаку ВСУ на Севастополь, сбив пять беспилотников над морем и в разных районах города, сообщил в Max Развожаев. По предварительным данным, среди гражданских никто не пострадал.

    По информации спасательных служб, были зафиксированы незначительные повреждения имущества. В районе улицы Шабалина осколками от одного из сбитых беспилотников повреждены два автомобиля. Кроме того, на Радиогорке в одном из многоквартирных домов выбиты окна на балконе и в комнате.

    Михаил Развожаев сообщил, что в районе Севастополя были сбиты две воздушные цели во время атаки Вооруженных сил Украины.

    21 апреля 2026, 17:07 • Новости дня
    Путин заявил о поиске Киевом оправданий будущей победы России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти Украины уже начали задумываться о том, как им предстоит объяснять обществу исход конфликта после неминуемого успеха российской армии. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

    Победа России в противостоянии очевидна для всех участников, включая украинское руководство. Об этом заявил президент страны Владимир Путин во время общения с представителями муниципалитетов, передает ТАСС.

    По словам российского лидера, в Киеве уже обсуждают способы оформления ситуации после завершения боевых действий в пользу Москвы.

    В ходе мероприятия один из присутствующих выразил благодарность участникам спецоперации. Он отметил, что в успехе российских военных никто не сомневается, включая противника.

    «Да. Там просто думают, как это все оформить», – согласился президент России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре 2025 года президент России обозначил условия мирного урегулирования украинского кризиса. Летом того же года глава государства выразил уверенность в обязательном наступлении победы. Ранее на встрече с руководителями муниципалитетов Владимир Путин заявил о неминуемом успехе российской армии.

    22 апреля 2026, 11:49 • Новости дня
    Словакия: Поставки нефти по «Дружбе» возобновятся утром в четверг
    Tекст: Мария Иванова

    Транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба», ранее остановленный украинской стороной, должен возобновиться в четверг утром, сообщила министр экономики Словакии Дениса Сакова.

    Восстановление прокачки сырья по нефтепроводу ожидается 23 апреля, передает РИА «Новости». Министр экономики Словакии Дениса Сакова подчеркнула, что процесс уже запущен.

    «Восстановление поставок в Словакию ожидается завтра, 23 апреля, утром», – сообщила глава ведомства. По ее словам, украинская сторона начала наполнение трубопровода со стороны Белоруссии еще в среду утром.

    Напомним, Украина прекратила транзит российской нефти в Словакию и Венгрию 27 января. Киев объяснил это решение повреждениями инфраструктуры. Однако власти Словакии уверены в исправности трубопровода и называют действия украинской стороны политически мотивированным шантажом.

    В среду венгерская компания MOL сообщила о завершении ремонта на украинском участке трубопровода «Дружба». Из-за нехватки сырья власти Словакии ввели в стране кризисную ситуацию.

    21 апреля 2026, 21:28 • Новости дня
    Силовики пояснили, что Новый Донбасс открыл дорогу на Доброполье

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Установление контроля над Новым Донбассом позволит российской армии выйти на Доброполье, заявил источник в российских силовых структурах.

    Новый Донбасс находится перед городом Доброполье, он открывает дорогу к этому населенному пункту, сказал собеседник ТАСС.

    Ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявлял, что под контроль российской армии с начала 2026 года перешли 80 населенных пунктов.

