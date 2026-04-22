Захарова после вызова посла посоветовала Италии выбрать сторону истории
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова жестко отреагировала на демарш Рима, призвав итальянские власти очнуться от западной пропаганды и осознать свое место в историческом процессе.
Российское внешнеполитическое ведомство отреагировало на решение итальянских властей вызвать руководителя дипмиссии Алексея Парамонова, передает РИА «Новости».
Поводом для вызова дипломата послужили высказывания телеведущего Владимира Соловьева.
«Они много лет были одурманены своей пропагандой. Они много лет допускали, чтобы западные средства массовой информации, ориентированные на Вашингтон и Лондон, им пудрили мозги», – заявила Мария Захарова.
Представитель министерства добавила, что итальянское общество пребывает в своеобразном состоянии анабиоза. Захарова подчеркнула, что Риму давно пора задать себе вопрос о собственном месте в мировой истории.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Италии Антонио Таяни вызвал посла России Алексея Парамонова из-за резких высказываний Владимира Соловьева в адрес премьер-министра Джорджи Мелони.
Российский дипломат назвал этот демарш попыткой поссорить народы двух стран.
Ранее итальянское внешнеполитическое ведомство уже приглашало главу российской дипмиссии для беседы.