ВС России нанесли групповой удар возмездия по объектам ОПК Украины
За прошедшие сутки в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотниками по объектам оборонно-промышленного комплекса (ОАК) Украины.
Кроме того, удары наносились по объектам транспортной и аэродромной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, говорится в канале Max Минобороны.
В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены.
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, цехам производства и местам подготовки к запуску БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах, отчитались в Минобороны.
Средствами ПВО сбиты четыре управляемые авиабомбы и 274 беспилотника.
Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 135 918 беспилотников, 656 ЗРК, 28 984 танка и другие бронемашины, 1704 боевые машины РСЗО, 34 541 орудие полевой артиллерии и миномет, 59 812 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.
Напомним, в минувшие выходные ВС России поразили используемую ВСУ энергетическую и транспортную инфраструктуру.
