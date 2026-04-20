ВС России нанесли групповой удар возмездия по объектам ОПК Украины

Tекст: Мария Иванова

Кроме того, удары наносились по объектам транспортной и аэродромной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, говорится в канале Max Минобороны.

В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, цехам производства и местам подготовки к запуску БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах, отчитались в Минобороны.

Средствами ПВО сбиты четыре управляемые авиабомбы и 274 беспилотника.

Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 135 918 беспилотников, 656 ЗРК, 28 984 танка и другие бронемашины, 1704 боевые машины РСЗО, 34 541 орудие полевой артиллерии и миномет, 59 812 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, в минувшие выходные ВС России поразили используемую ВСУ энергетическую и транспортную инфраструктуру.

ВС России за минувшую неделю нанесли шесть ударов высокоточным оружием по объектам ВСУ.