Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям штурмового полка ВСУ и шести бригад теробороны около Малой Слободки, Новодмитровки, Новых Вирков, Писаревки и Стецковки в Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

А в Харьковской области нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ, бригады нацгвардии и трех погранотрядов погранслужбы Украины рядом с Великим Бурлуком, Веселым, Избицким, Малой Волчьей, Рубежным и Скориками.

Противник при этом потерял более 200 военнослужащих, бронетранспортер, орудие полевой артиллерии, три американские станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 и израильскую радиолокационную станцию RADA, станцию РЭБ, склад боеприпасов и семь складов матсредств.

В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных и штурмовой бригад ВСУ возле Боровой, Петровки в Харьковской области, Красного Лимана, Пришиба и Татьяновки в Донецкой народной республике (ДНР).

Потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, два американских бронетранспортера М113, бронемашина «Казак» и три артиллерийских орудия. Уничтожены два склада с боеприпасами.

Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Константиновки, Никаноровки, Рай-Александровки, Стенок и Тихоновки в ДНР.

Противник при этом потерял до 135 военнослужащих, машину пехоты, две бронемашины, три орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ. Уничтожены два склада боеприпасов и четыре склада матсредств, отчитались в Минобороны.

Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты у Кучерова Яра, Новониколаевки, Ленина, Светлого, Сергеевки, Белицкого, Шиловки, Торецкого, Калинино и Доброполья в ДНР, Новогригоровки и Новопавловки в Днепропетровской области.

Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 325 военнослужащих, четыре бронемашины и два орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад и пяти штурмовых полков ВСУ поблизости от Александровки, Гавриловки, Лесного и Маломихайловки в Днепропетровской области, Барвиновки, Воздвижевки, Чаривного и Любицкого в Запорожской области.

Противник потерял до 230 военнослужащих, бронетранспортер и две бронемашины, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне российские войска освободили харьковское Ветеринарное и Гришино в ДНР.

Ранее они освободили Зыбино в Харьковской области.