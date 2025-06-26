В Эквадоре поймали сбежавшего из тюрьмы главаря наркокартеля Фито

Полиция Эквадора задержала сбежавшего из тюрьмы главаря картеля «Лос-Чонерос»

Tекст: Мария Иванова

Полиция Эквадора задержала главаря наркокартеля «Лос-Чонерос» Адольфо Масиаса, известного как Фито, который сбежал из тюрьмы в январе текущего года, сообщил президент страны Даниэль Нобоа.

Президент отметил в соцсети X: «Тем, кто выступал против и сомневался в необходимости законов о солидарности и разведке, – благодаря этим законам Фито был сегодня пойман и находится в руках правоохранительных органов».

Нобоа добавил, что власти уже связались с США для выдачи Фито, поскольку на него там заведено дело по обвинениям в контрабанде оружия и наркотиков, передает ТАСС.

Побег Фито вызвал всплеск преступности в Эквадоре и захват заложников на телеканале TC Television. На фоне усилившейся опасности в январе 2024 года в стране был введен режим внутреннего вооруженного конфликта и начата борьба с преступными группировками.

Фито был арестован в 2011 году и приговорен к 34 годам лишения свободы за наркоторговлю, организацию преступной группировки и убийство. В 2013 году он уже совершал побег, но через несколько месяцев был пойман. Незадолго до убийства кандидат в президенты Фернандо Вильявисенсио заявлял об угрозах от Фито.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в одном из контейнеров, прибывших на морском судне из Эквадора в Петербург, обнаружили тщательно замаскированные тайники с 61 кг запрещенных веществ.

Эквадор в марте решил попросить Дональда Трампа ввести войска США.