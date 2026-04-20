    Насильственная мобилизация доводит Украину до массовых убийств
    Эксперт рассказал о страхе Трампа перед наземным вторжением в Иран
    Лукашенко: Мой сын поступил в Пекинский университет
    Премьер Малайзии Ибрагим выразил интерес в покупке нефти у России
    Иран отказался от второго раунда переговоров с США
    Российский истребитель подбил украинский самолет над Сумской областью
    Постпред США при ООН допустил досмотры идущих в Китай судов
    Глава МИД ПМР заявил о сокрытии Молдавией экологической катастрофы на Днестре
    Участница подрыва «Северных потоков» оказалась моделью эротических журналов
    Александр Тимохин Александр Тимохин Украинский террор расползается по всему миру

    После окончания СВО в разных частях планеты останется готовая украинская террористическая армия, имеющая на вооружении современные ударные системы и обученная самым современным методам ведения войны. Армия, способная отработать чей угодно заказ, лишь бы заплатили.

    Илья Ухов Илья Ухов Почему важно помнить о геноциде советского народа

    Уроки истории важны, поскольку сквозь них, как сквозь увеличительное стекло, видна общая картина происходящих прямо сейчас событий на Украине, ставшей полигоном по уничтожению русских.

    Андрей Сулейменов Андрей Сулейменов Как эволюционировал Красный космос в доспутниковую эпоху

    Как Красный космос в сталинской фантастике «ближнего прицела» перешел к философским проблемам? Чтение советских научно-фантастических текстов 1950-х годов наглядно демонстрирует, как социальные изменения в СССР влияли на образ будущего в его технологическом и человеческом измерении.

    20 апреля 2026, 08:26 • Новости дня

    CNN сообщил о просьбе Ирана в США смягчить санкции и разморозить активы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Ирана просят у США существенно смягчить санкции против исламской республики, сообщил американский канал CNN со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговорного процесса между Вашингтоном и Тегераном.

    Власти Ирана обратились к США с требованием смягчить санкции и разблокировать активы на сумму 20 млрд долларов, передает ТАСС со ссылкой на CNN.

    Переговоры между Вашингтоном и Тегераном идут после двухнедельного прекращения огня, объявленного президентом США Дональдом Трампом 7 апреля.

    Как отмечается, стороны уже провели несколько встреч в Исламабаде 11 апреля, однако соглашения по долгосрочному урегулированию достичь не удалось из-за сохраняющихся разногласий. Вопрос о проведении нового раунда консультаций пока остается открытым.

    США и Израиль проводят масштабную операцию против Ирана с конца февраля, а с 13 апреля американские власти объявили о морской блокаде исламской республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, делегации двух стран поспорили из-за суммы замороженных иранских средств.

    Американские военнослужащие захватили грузовое судно под флагом исламской республики в Оманском заливе.

    После этого Тегеран отказался от дальнейших переговоров до полного снятия морской блокады.

    17 апреля 2026, 18:42 • Новости дня
    Tasnim: Иран установил три условия для прохода судов через Ормузский пролив
    Tasnim: Иран установил три условия для прохода судов через Ормузский пролив
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Осведомленный источник, близкий к Высшему совету национальной безопасности, сообщил о новых деталях соглашения между Ираном и США относительно двухнедельного перемирия и прохода судов через Ормузский пролив, пишет агентство Tasnim.

    По словам собеседника Tasnim, с началом инициативы о перемирии, предложенной Пакистаном, Иран был готов разрешить ограниченное число проходов коммерческих судов ежедневно. Однако после срыва перемирия в Ливане и отказа распространить режим прекращения огня на «Хезболлу» и Израиль, Тегеран приостановил это соглашение.

    По словам источника, Иран выдвинул три обязательных условия для прохода: только коммерческие суда, отсутствие связей с враждебными государствами, движение исключительно по маршрутам, установленным иранской стороной, и согласование прохода с иранскими силами.

    Он подчеркнул, что если морская блокада сохранится, Иран расценит это как нарушение перемирия и вновь закроет пролив.

    Напомним, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что на фоне вступившего в силу перемирия в Ливане судоходство через Ормузский пролив вновь будет осуществляться без ограничений на весь срок действия прекращения огня.

    Президент США ранее заявил о сохранении морской блокады Ирана, несмотря на открытие для судоходства Ормузского пролива.

    18 апреля 2026, 12:45 • Новости дня
    Лавров назвал цель операции США в Иране

    Лавров: Целью операции США в Иране был контроль над нефтью

    Лавров назвал цель операции США в Иране
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Американская операция в Иране была направлена на установление контроля над транзитом нефти через стратегически важный Ормузский пролив, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Вашингтон стремился установить превосходство над энергоресурсами, проходящими через стратегически важный регион, передает РИА «Новости». Об этом рассказал глава российского дипломатического ведомства Сергей Лавров во время выступления на Анталийском дипломатическом форуме.

    «Я не думаю, что действительно были планы уничтожить цивилизацию. Это, по-моему, так, фигура речи, но планы какие были – это поставить под контроль нефть, которая проходит через Персидский залив, через Ормузский пролив», – подчеркнул министр иностранных дел России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США обсуждала установление контроля над главным иранским нефтяным островом Харк. Позже глава Белого дома объявил о начале американской морской блокады Ормузского пролива.

    Вооруженные силы Ирана в субботу заявили, что восстановили военный контроль над данным стратегическим маршрутом.

    19 апреля 2026, 12:25 • Видео
    Кто нам заменит Орбана. Пять кандидатов

    Сразу несколько политиков претендуют на ту роль, которую играл уходящий премьер Венгрии Виктор Орбан – роль голоса разума и разрушителя ЕС. Правда, у всех есть существенные недостатки.

    18 апреля 2026, 18:47 • Новости дня
    Daily Express: Предупреждение Хаменеи Вашингтону напугало Запад

    Tекст: Вера Басилая

    Британское издание Daily Express назвало пугающим заявление верховного лидера Ирана аятоллы Моджтаба Хаменеи о нанесении нового поражения Соединенным Штатам.

    Заявление верховного лидера Ирана аятоллы Моджтаба Хаменеи о нанесении нового поражения Соединенным Штатам вызвало обеспокоенность на Западе, передает РИА «Новости».

    Daily Express охарактеризовал угрозу как пугающую и отметил, что Хаменеи выступил с сенсационным обращением, одновременно резко осудив президента США и американские войска.

    В публикации отмечается, что иранский лидер сделал акцент на возможности страны дать отпор Соединенным Штатам в случае необходимости.

    Официальный представитель центрального штаба «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари сообщил, что иранские Вооруженные силы восстановили военный режим контроля над Ормузским проливом. Такое решение было принято из-за блокады со стороны США, что усилило напряженность в регионе.

    Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил нанести новое поражение США и Израилю.

    Вооруженные силы Исламской Республики восстановили военный контроль над Ормузским проливом из-за американской блокады.

    После этого неизвестные атаковали два торговых судна в акватории пролива.

    17 апреля 2026, 16:12 • Новости дня
    Тегеран разблокировал Ормузский пролив

    Иран открыл Ормузский пролив для коммерческих судов на время ливанского перемирия

    Тегеран разблокировал Ормузский пролив
    @ Costfoto/CFOTO/Sipa USA/ТАСС/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что на фоне вступившего в силу перемирия в Ливане судоходство через Ормузский пролив вновь будет осуществляться без ограничений на весь срок действия прекращения огня.

    По словам Аракчи, все коммерческие суда смогут свободно проходить через пролив по заранее согласованному маршруту, детали которого уже опубликованы Организацией портов и морского судоходства Ирана. Свое заявление руководитель ведомства опубликовал в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    «В соответствии с достигнутым в Ливане прекращением огня проход всех коммерческих судов через Ормузский пролив объявляется полностью открытым на оставшийся срок перемирия по согласованному маршруту, как уже было объявлено организацией портов и морского судоходства Ирана», – написал Аракчи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, соглашение о десятидневной приостановке боевых действий между Израилем и Ливаном официально вступило в силу. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил одобрение этому перемирию для предотвращения новых столкновений.

    С конца февраля, после начала военных действий США и Израиля против Ирана, Тегеран фактически ограничил проход через Ормузский пролив. Количество судов сократилось до нескольких десятков в сутки, тогда как ранее через этот ключевой маршрут ежедневно проходило порядка 135 судов.

    19 апреля 2026, 12:45 • Новости дня
    Эксперт рассказал о страхе Трампа перед наземным вторжением в Иран

    Эксперт рассказал о страхе Трампа перед наземным вторжением в Иран

    Эксперт рассказал о страхе Трампа перед наземным вторжением в Иран
    @ Sepahnews/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Глава Белого дома Дональд Трамп осознает, что наземная операция в Иране и попытка захвата острова Харк обернутся для США куда большими потерями, чем сейчас. Это останавливает его от продолжения войны и указывает на правильность выбранной Тегераном тактики, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Перенджиев. Ранее сообщалось о скандале в Белом доме из-за инцидента с истребителем F-15E.

    «Скандал, устроенный главой Белого дома Дональдом Трампом из-за сбитого F-15E над Ираном, а также отказ от захвата острова Харк иллюстрируют панический страх политика перед сколько-нибудь существенными потерями ВС США при продолжении боевой операции», – считает Александр Перенджиев, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России».

    Спикер напомнил, что в целом любые потери в военных кампаниях, особенно в таких непопулярных, как нынешняя, бьют по популярности политика. «В случае с Трампом ситуация осложняется рядом факторов. Во-первых, по неофициальным оценкам, количество жертв перевалило за несколько сотен. Во-вторых, часть проблем глава Белого дома создал себе сам заявлениями о «разгроме» над Ираном, о якобы запросах Тегерана о мирных переговорах», – продолжил аналитик.

    «Помимо всего прочего, внутриполитические позиции Трампа и его популярность среди электората подкосил отказ европейских членов НАТО от участия в войне против Ирана. Глава Белого дома хотел использовать евроатлантических союзников как прокси, а на деле сам стал израильским прокси в этой кампании», – детализировал собеседник.

    «Все это, вне всяких сомнений, внушает Трампу страх, который останавливает его от наземного вторжения в Иран. Очевидно, например, посягательство на остров Харк привело бы США к еще большим потерям. Иранцы могли бы организовать ловушку американским военным – выселить все мирное население и устроить бойню с масштабными пожарами», – спрогнозировал он.

    «Все это дает право говорить о том, что Тегеран выбрал правильную оборонительную тактику в нынешнем противостоянии с США и Израилем. Это относится как к военной составляющей конфликта, так и к дипломатическому треку», – резюмировал Перенджиев.

    Ранее стало известно, что Дональд Трамп несколько часов кричал на помощников, требуя немедленного спасения американских пилотов сбитого в Иране истребителя F-15E, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Президент был обеспокоен возможным повторением кризиса с заложниками 1979 года.

    Военным потребовалось время для подготовки детального плана эвакуации, однако нетерпимость президента вызывала напряженность в его окружении. Помощники Трампа были вынуждены ограничивать поток информации, чтобы эмоциональная реакция главы государства не вмешалась в ход спасательной операции. Им передавали только самые ключевые сведения о ситуации.

    Истребитель F-15E был сбит 3 апреля над территорией Ирана, оба члена экипажа сумели катапультироваться и выйти на связь после инцидента. Сначала был эвакуирован пилот, а позднее американская сторона подтвердила спасение второго члена экипажа.

    Кроме того, Трамп отверг предложение американских военных по захвату стратегического острова Харк в Иране, опасаясь, что наземная операция приведет к недопустимо большим потерям среди личного состава. Он счел, что военные могут стать легкой мишенью для иранских сил.

    Харк считается ключевым для нефтяной инфраструктуры Исламской республики, поскольку на нем находятся основные терминалы для экспорта сырья. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, за счет чего Иран выдержал натиск США и Израиля.

    17 апреля 2026, 22:30 • Новости дня
    В США набирает обороты новый способ кражи бензина из-за роста цен на топливо
    В США набирает обороты новый способ кражи бензина из-за роста цен на топливо
    @ Davide Bonaldo/SOPA Images/Reuters

    В США фиксируют рост числа краж топлива из автомобилей изуверским способом на фоне подорожания бензина из-за войны с Ираном.

    Как пишет The Washington Post, житель Аризоны Таси Малала заметил стремительное падение уровня топлива. Он остановился и увидел, как бензин «буквально льется из-под машины». В автосервисе выяснилось, что злоумышленники просверлили в бензобаке отверстие с помощью обычной дрели. Счет на ремонт бензобака составил почти три тыс. долларов.

    По данным американских автомастерских, такая схема «просверлить и слить» становится все более распространенной: в одном из сервисов Лос-Анджелеса сообщили, что теперь ремонтируют поврежденные таким образом баки примерно раз в неделю, тогда как раньше сталкивались с этим считаные разы.

    Страховые компании также также отмечают рост подобных обращений. Эксперты связывают появление нового способа воровства с рекордным за четыре года ростом цен на топливо и усложнением традиционного «сифонирования» – откачки бензина шлангом из горловины бака. В современных машинах заливные горловины уже делают более узкими и изогнутыми, устанавливают внутренние клапаны и дополнительные элементы, а экологические нормы требуют герметичных топливных систем, что сильно затрудняет доступ.

    Между тем случаи краж топлива фиксируются не только у частных автовладельцев. В Сент-Луисе неизвестные просверлили бак дизельного грузовика мобильного продовольственного пункта католической благотворительной организации Society of St. Vincent de Paul, полностью слив дорогое топливо и выведя машину из строя. Руководитель организации признал, что понимает, насколько тяжелое сейчас время для многих, но отметил, что более «старомодный» способ – сифонирование – обошелся бы благотворителям значительно дешевле.

    Представители страхового рынка проводят параллели с волнами краж каталитических нейтрализаторов, которые злоумышленники вырезают ради драгметаллов, также обрекая автовладельцев на дорогой ремонт. В то же время страховщики подчеркивают, что ущерб от просверленных бензобаков обычно покрывается полисами с расширенным пакетом.

    Ранее клиника в Новой Зеландии выставила США счет за бензин из-за войны в Иране.

    18 апреля 2026, 17:44 • Новости дня
    Иран получил новые предложения от США по урегулированию конфликта
    Иран получил новые предложения от США по урегулированию конфликта
    @ Christian Ohde/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Высший совет национальной безопасности Ирана сообщил о поступлении новых предложений от США через пакистанского посредника, которые сейчас изучаются Тегераном, следует из заявления высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана.

    Иран получил новые предложения от США по урегулированию конфликта во время визита командующего армией Пакистана Асима Мунира в Тегеран, передает РИА «Новости».

    В заявлении высшего совета национальной безопасности Ирана отмечается, что предложения были представлены через пакистанского военного, выступившего посредником, и в настоящее время они находятся на рассмотрении иранской стороны.

    В сообщении подчеркивается, что переговоры между США и Ираном продолжаются на фоне недавних военных столкновений.

    Ранее американский президент анонсировал продолжение переговоров с Ираном в Исламабаде.

    СМИ писали, что новый раунд переговоров между Ираном и США может пройти 26 апреля.

    Иран решил усилить контроль за движением судов в Ормузском проливе до полного окончания войны.

    18 апреля 2026, 11:36 • Новости дня
    Иран вернул военный контроль над Ормузским проливом

    Вооруженные силы Ирана восстановили военный контроль над Ормузским проливом

    Tекст: Мария Иванова

    В ответ на американскую морскую блокаду Тегеран восстановил военный контроль над стратегическим проливом, через который проходит пятая часть мировых поставок нефти.

    О соответствующих мерах рассказал представитель центрального штаба иранского командования Эбрахим Зольфагари, передает РИА «Новости».

    «К сожалению, США… продолжают заниматься пиратством, называя это блокадой. По этой причине контроль над Ормузским проливом восстановлен, этот стратегический пролив находится под управлением и сильным контролем вооруженных сил», – говорится в заявлении.

    Американские военно-морские силы 13 апреля начали блокировать морской трафик, идущий через иранские порты. На этот маршрут приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа.

    В Вашингтоне заявляют, что не связанные с Ираном суда могут свободно пересекать пролив, если не платят сборы Тегерану. Иранские власти пока не вводили плату за проход, однако ранее открыто обсуждали подобные планы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование Вооруженных сил США сообщило о полной остановке судоходства в Иран за первые сутки морской блокады.

    Источник в Высшем совете национальной безопасности исламской республики заявил о готовности Тегерана перекрыть Ормузский пролив. На фоне этих угроз цены на нефть марки Brent подскочили на 9,1%.

    19 апреля 2026, 20:23 • Новости дня
    Иран отказался от второго раунда переговоров с США

    Tекст: Ольга Иванова

    Тегеран принял решение не продолжать диалог с Вашингтоном, несмотря на заявления американской стороны о скором возобновлении встреч делегаций в Исламабаде, передает агентство IRNA.

    Исламская республика не планирует продолжать контакты с американской стороной, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство IRNA. «Иран отказался принимать участие во втором раунде переговоров с Соединенными Штатами», – говорится в публикации иранского СМИ в социальной сети X.

    Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил об отправке своих представителей в Исламабад. Целью поездки были заявлены новые переговоры по иранской проблематике.

    Кроме того, постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц сообщал, что диалог между двумя государствами возобновится в ближайшие 24 часа. Однако эти ожидания не оправдались.

    19 апреля 2026, 11:56 • Новости дня
    МИД Ирана назвал вершиной лицемерия призывы ЕС соблюдать международное право
    МИД Ирана назвал вершиной лицемерия призывы ЕС соблюдать международное право
    @ Foad Ashtari/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи назвал вершиной лицемерия заявления дипломатов Евросоюза о необходимости соблюдать международное право.

    Он раскритиковал риторику ЕС, назвав ее «вершиной лицемерия», и отметил, что Европа «хронически неспособна поступать так, как сама проповедует», передает ТАСС.

    Багаи заявил: «О, это то самое международное право, с которого ЕС сдувает пыль, когда нужно поучать других, параллельно втихую давая добро на агрессивную войну США и Израиля [против Ирана] и отводя взгляд от зверств, направленных против иранцев? Оставьте проповеди при себе». По его словам, европейские заявления о международном праве не соответствуют реальным действиям.

    Дипломат также напомнил, что ни один принцип международного права не запрещает Ирану как прибрежному государству принимать меры для предотвращения использования Ормузского пролива в военных целях против страны. По его мнению, требования ЕС необоснованны.

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас ранее выступила с призывом обеспечить свободный и бесплатный проход судов через Ормузский пролив и заявила о готовности переориентировать миссию Aspides, сейчас действующую в Красном море, для этих целей.

    Ранее политолог Станислав Ткаченко рассказал газете ВЗГЛЯД, что вопрос судоходства в Ормузе после войны решат без Европы.

    Во вторник Каллас сообщила, что ЕС не поддерживает никаких действий, ограничивающих свободу судоходства через Ормузский пролив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Каллас заявила о недопустимости платы Ирану за проход через Ормузский пролив. Иран подтвердил готовность заключить договоренности с европейскими, азиатскими и арабскими странами по использованию пролива.

    18 апреля 2026, 21:26 • Новости дня
    КСИР объявил о закрытии Ормузского пролива до снятия американской блокады

    Tекст: Мария Иванова

    Тегеран заблокировал стратегически важный судоходный маршрут, пригрозив расценивать приближение любых кораблей к закрытой зоне как сотрудничество с противником.

    Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции ограничили движение судов с вечера субботы, передает ТАСС. Ограничения будут действовать до полного снятия американской морской блокады с иранских портов.

    «В связи с нарушением соглашения о прекращении огня, поскольку противник в лице США не снял военно-морскую блокаду иранских судов и портов, Ормузский пролив будет закрыт с сегодняшнего дня до снятия блокады», – говорится в заявлении ведомства.

    Военные также предостерегли находящиеся в Персидском заливе и Оманском море корабли от попыток покинуть места стоянки.

    В КСИР подчеркнули, что любое приближение к проливу будет расцениваться как пособничество врагу, а нарушителям грозит преследование.

    Напомним, в субботу вооруженные силы Ирана восстановили военный контроль над Ормузским проливом.

    Тегеран выразил готовность полностью перекрыть эту водную артерию из-за американской морской блокады.

    Около 20 ожидающих прохода торговых судов развернулись в сторону Омана.

    19 апреля 2026, 11:58 • Новости дня
    Хуситы пригрозили перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив
    Хуситы пригрозили перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив
    @ IMAGO/Hamza Ali/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Йеменские хуситы закроют Баб-эль-Мандебский пролив, если президент США Дональд Трамп продолжит препятствовать миру. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел хуситского правительства Хусейн аль-Эззи, передает Al Jazeera.

    Йеменские хуситы пригрозили закрыть стратегически важный Баб-эль-Мандебский пролив, если президент США Дональд Трамп продолжит политику, препятствующую миру, сообщает РБК со ссылкой на Al Jazeera. Замглавы МИД правительства хуситов Хусейн аль-Эззи заявил: «Если Сана решит закрыть Баб-эль-Мандебский пролив, то все человечество и джинны окажутся совершенно бессильны его открыть. Поэтому Трампу – и потворствующим ему странам – лучше всего немедленно положить конец всем действиям и политике, препятствующим миру, и проявить уважение к правам нашего народа и страны».

    Баб-эль-Мандебский пролив соединяет Красное море и Аденский залив, играя ключевую роль в международной торговле энергоресурсами. Через этот узкий морской проход ежегодно проходит около 12% всей морской торговли нефтью и 8% мирового сжиженного природного газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, движение «Ансар Аллах» рассматривало возможность блокировки Баб-эль-Мандебского пролива.

    Иранские военные заявили о готовности перекрыть данный водный путь.

    Йеменские повстанцы пообещали применить новое оружие против американских судов.

    17 апреля 2026, 09:59 • Новости дня
    Трамп ради мира с Ираном согласился приехать в Исламабад
    Трамп ради мира с Ираном согласился приехать в Исламабад
    @ Bonnie Cash/CNP/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Американский лидер допустил поездку в Исламабад, если там состоится подписание мирного договора, завершающего конфликт с Тегераном.

    Президент США заявил о возможном визите в Пакистан для заключения соглашения об окончании войны с Ираном, передает The New York Times.

    Ранее стало известно, что Исламабад готовится принять второй раунд переговоров между представителями Вашингтона и Тегерана.

    «Если сделка будет подписана в Исламабаде, я, возможно, поеду», – отметил Дональд Трамп в беседе с журналистами. Он высоко оценил усилия премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа и главнокомандующего армией Асима Мунира, назвав их работу великолепной.

    На этой неделе высокопоставленные пакистанские посредники посетили Тегеран, пытаясь укрепить хрупкое перемирие между США и Ираном, срок действия которого истекает в ближайшие дни. Трамп уклонился от ответа на вопрос о продлении режима прекращения огня, выразив оптимизм по поводу скорого заключения мирного договора.

    Выступая в Лас-Вегасе, глава Белого дома подчеркнул успешный ход кампании и раскритиковал советников, отговаривавших его от начала конфликта из-за угрозы роста цен на топливо до 300 долларов за баррель. Он назвал разговоры об инфляции безосновательными, указав на рекордные показатели фондового рынка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США анонсировал следующий этап американо-иранских переговоров в Пакистане.

    Американский лидер поручил вице-президенту Джей Ди Вэнсу возглавить процесс мирного урегулирования.

    20 апреля 2026, 01:30 • Новости дня
    Иран заявил об атаке на американские военные корабли

    Вооруженные силы Ирана заявили об атаке БПЛА на американские военные корабли

    Иран заявил об атаке на американские военные корабли
    @ Christian Ohde/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Иран применил беспилотники против флота США после обстрела и перехвата американцами иранского судна, сообщил представитель центрального штаба «Хатам аль-Анбия» иранских вооруженных сил.

    Указывается, что американские военные нарушили режим прекращения огня и обстреляли иранский корабль, вывели из строя его навигационную систему, передает ТАСС со ссылкой на Tasnim.

    В ответ на захват судна, которое направлялось из Китая в Оманский залив, Иран атаковал корабли США дронами. Иранская сторона обвинила США в «пиратстве» и пригрозила продолжать отвечать на подобные американские атаки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом сообщил о захвате военнослужащими грузового судна под флагом Ирана в Оманском заливе. Американские военные подтвердили, что взяли под контроль иранский грузовой корабль Touska после обстрела его машинного отделения.

    18 апреля 2026, 15:47 • Новости дня
    Reuters: Два торговых судна обстреляли в Ормузском проливе

    Reuters: Два торговых судна атаковали при пересечении Ормузского пролива

    Reuters: Два торговых судна обстреляли в Ормузском проливе
    @ nasa.com

    Tекст: Мария Иванова

    В Ормузском проливе подверглись нападению по меньшей мере два торговых корабля после решения Ирана о восстановлении военного контроля над акваторией.

    Инциденты произошли при попытке судов пересечь стратегически важный маршрут, передает РИА «Новости».

    По данным агентства Reuters, ссылающегося на источники в сфере морской безопасности, атаки последовали за заявлением Тегерана об изменении режима судоходства.

    «По меньше мере два торговых судна сообщили, что были обстреляны при попытке пересечь Ормузский пролив в субботу», – цитирует издание своих собеседников. Подробности нападений и характер повреждений кораблей пока не раскрываются.

    Накануне представитель иранского военного командования Эбрахим Зольфагари объявил о возвращении контроля над проливом в ответ на действия США. При этом ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи обещал сохранить свободный проход для коммерческих судов на время перемирия в Ливане.

    В субботу Тегеран восстановил военный контроль над Ормузским проливом из-за американской морской блокады. Ранее иранские власти временно приостановили пропуск коммерческих судов на фоне нарушения перемирия.

    До этого торговые корабли неоднократно подвергались обстрелам в данной акватории.

    Европейские авиакомпании и аэропорты могут оказаться без авиационного топлива уже в июне, если ситуация с блокировкой Ормузского пролива не разрешится окончательно. Запасов керосина европейцам хватит всего на шесть недель, оценили в МЭА. Первые признаки дефицита уже налицо: авиакомпании отказываются от ряда маршрутов. Азиатские и ближневосточные перевозчики тоже не в лучшей ситуации. Подробности

