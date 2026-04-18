Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны около Мирополья, Кондратовки, Бачевска и Суходол Сумской области, говорится в сообщении в канале Max Минобороны.

А в Харьковской области нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Избицким, Ветеринарным, Старицей и Землянками.

При этом противник потерял до 190 военнослужащих, три орудия полевой артиллерии, две станции РЭБ, 12 складов матсредств и пять складов с боеприпасами.

В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны возле Дружелюбовки, Кутьковки, Боровой, Новосергеевки Харьковской области, Красного Лимана и Святогорска Донецкой народной республики (ДНР).

Потери ВСУ при этом составили до 210 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, бронемашина, четыре артиллерийских орудия и американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Уничтожены два склада с боеприпасами.

Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной бригад и бригады охраны генштаба ВСУ в районах Кривой Луки, Стенок, Рай-Александровки, Артема, Константиновки и Ильиновки ДНР, отчитались в Минобороны.

Противник потерял более 160 военнослужащих, пять артиллерийских орудий, включая французскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Caesar, две бронемашины, боевую машину РСЗО «Град», две станции РЭБ. Уничтожены склад боеприпасов и семь складов матсредств.

Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад нацгвардии у Приюта, Белицкого, Кучерова Яра, Гришино, Новоалександровки, Ленина, Сергеевки ДНР, Новоподгородного и Новопавловки Днепропетровской области.

Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 315 военнослужащих, семь бронемашин, два артиллерийских орудия и склад с боеприпасами.

Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ поблизости от Любицкого, Шевченковского, Самойловки, Воздвижевки, Чаривного Запорожской области и Добропасово Днепропетровской области.

Противник потерял свыше 225 военнослужащих, два артиллерийских орудия, включая американскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin и четыре склада материальных средств, перечислили в Минобороны.

Напомним, накануне российские войска освободили Зыбино в Харьковской области

Ранее на этой неделе российские войска взяли под контроль Волчанские Хутора в Харьковской области.