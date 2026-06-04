Портрет Че Гевары на груди не делает вас похожим на Че Гевару. Голубая футболка с числом «10» не делает вас похожим на Марадону. Но еще хуже, когда вам вообще всё равно, что и на каком языке на вас написано. Это просто неуважение к себе.22 комментария
Журналист из США Хелали объяснил поддержку Киева со стороны Джоли и Пенна
Журналист из США Хелали: Джоли и Пенн используют конфликт на Украине ради выгоды
Голливудские звезды Анджелина Джоли и Шон Пенн используют конфликт России и Украины ради собственной выгоды, заявил РИА Новости американский журналист Кристофер Хелали.
Хелали заявил об этом на полях Петербургского международного экономического форума, передает РИА «Новости».
«Анджелина Джоли и Шон Пенн – это люди, которые постоянно оказываются не на той стороне в конфликтах, потому что это выгодно, потому что это прибыльно, и потому что так они делают себе имя», – сказал Хелали.
Он также подчеркнул, что позиция артистов практически никого не интересует. По его словам, общество не обращает на звезд внимания.
«Они видят в России врага, а мы не обращаем на них никакого внимания, потому что они незначительны в общей картине мира», – добавил он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Петербургском международном экономическом форуме Хелали призвал иностранных журналистов показывать правду о России.
В мае американский репортер заявил о необходимости полного выполнения задач специальной военной операции.
Осенью прошлого года Анджелина Джоли прибыла с визитом в подконтрольный Киеву Херсон.
В марте американский актер Шон Пенн посетил разбитую под Харьковом 157-ю бригаду ВСУ.