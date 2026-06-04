Журналист из США Хелали: Джоли и Пенн используют конфликт на Украине ради выгоды

Tекст: Антон Антонов

Хелали заявил об этом на полях Петербургского международного экономического форума, передает РИА «Новости».

«Анджелина Джоли и Шон Пенн – это люди, которые постоянно оказываются не на той стороне в конфликтах, потому что это выгодно, потому что это прибыльно, и потому что так они делают себе имя», – сказал Хелали.

Он также подчеркнул, что позиция артистов практически никого не интересует. По его словам, общество не обращает на звезд внимания.

«Они видят в России врага, а мы не обращаем на них никакого внимания, потому что они незначительны в общей картине мира», – добавил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Петербургском международном экономическом форуме Хелали призвал иностранных журналистов показывать правду о России.

В мае американский репортер заявил о необходимости полного выполнения задач специальной военной операции.

Осенью прошлого года Анджелина Джоли прибыла с визитом в подконтрольный Киеву Херсон.

В марте американский актер Шон Пенн посетил разбитую под Харьковом 157-ю бригаду ВСУ.

