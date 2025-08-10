Психотерапевт рассказал, как молодежь теряет интерес к работе из-за соцсетей

Психотерапевт Кульгавчук связал выгорание молодых специалистов с влиянием соцсетей

Tекст: Валерия Городецкая

Кульгавчук отметил, что профессиональное выгорание среди зумеров становится все более распространенной проблемой. Он подчеркнул, что выгорание у представителей поколения Z связано с особенностями цифровой среды, экономической нестабильностью и изменением традиционных ценностей. По его словам, «выход из состояния выгорания возможен, но это требует времени, терпения и системного подхода». Специалист советует не бояться просить помощи у близких и профессионалов.

По данным исследований НИУ ВШЭ, уровень стресса и тревожности среди молодежи остается стабильно высоким, превышая показатели старших возрастных групп. Причинами становятся давление социальных сетей, информационная перегрузка и экономическая нестабильность. Мониторинг экономики образования ВШЭ в 2023 году показал, что все больше молодых специалистов сталкиваются с трудностями при адаптации к первой работе. До 40% респондентов в возрасте 18–25 лет сообщали о постоянной усталости и эмоциональном истощении, связанном с совмещением работы и учебы.

Изменения на рынке труда также усугубляют проблему: среди молодежи увеличивается доля проектной работы, фриланса и гибридной занятости, что приводит к размытию границ между работой и личной жизнью, нестабильности доходов и необходимости постоянного обучения. По данным Росздравнадзора, растет число обращений молодых людей к неврологам и психотерапевтам с жалобами на хроническую усталость, апатию и проблемы со сном.

Кульгавчук подчеркнул, что ключ к профилактике выгорания – открытый диалог, поддержка и поощрение обращения за профессиональной помощью, а не обесценивание переживаний молодых работников.

