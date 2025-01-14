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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Стратегия России и ОПЕК+ в нефтяной отрасли умнее стратегии США

    Нефтяные цены давно превратились из экономического показателя в политически значимый вопрос – и это достаточно четко осознает российское руководство. Именно поэтому в последние десять лет Россия предприняла шаги по сближению со странами ОПЕК и создала координационный механизм ОПЕК+.

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    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков НАТО боится перехода Европы на русский

    Русский язык даже нашими противниками официально признан важнейшим элементом вооружения нации, и его непременно следует добавить к известному списку традиционных союзников России вместе с ее армией и флотом. Третьим будет.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Русский народ как гарант безопасного российского общества

    Обеспечение прав меньшинств возможно только в ситуации, когда есть бесспорное большинство. Именно его культура создает пространство, в котором все находятся в безопасности.

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    14 января 2025, 15:07 • Новости дня

    Лавров посоветовал молодежи разбавлять серьезную работу «веселыми перерывами»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил о необходимости сочетать серьезные занятия молодежи с «веселыми перерывами».

    Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году заявил о необходимости сочетать серьезные занятия молодежи с «веселыми перерывами», передает ТАСС.

    «Это надо все перемежать каким-то таким характерным для молодежи веселым перерывом, – сказал министр. – Я считаю, что это очень полезно. Я с наслаждением вспоминаю свои и пионерские, и комсомольские годы. Особенно тепло вспоминаю практические занятия».

    По словам Лаврова, полезными будут «поездка на картошку, в походы, организации концертов, капустники. Все то, что сплачивает коллектив». Глава МИД добавил, что все это необходимо, помимо «серьезной работы». Он также отметил значимость «Разговоров о важном» для воспитания молодого поколения.

    Ранее газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала, что «Разговоры о важном» задают школьникам патриотический вектор воспитания.

    13 января 2025, 16:20 • Новости дня
    Сийярто назвал атаку ВСУ на «Турецкий поток» посягательством на суверенитет стран ЕС
    Сийярто назвал атаку ВСУ на «Турецкий поток» посягательством на суверенитет стран ЕС
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Нападение на газопровод «Турецкий поток» равнозначно посягательству на суверенитет стран Европы, использующих этот трубопровод, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

    Такое заявление он сделал на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России) в связи с ударом ВСУ по компрессорной станции «Русская» в Краснодарском крае.

    Сийярто после удара подчеркнул, что газопровод «Турецкий поток» является необходимым для обеспечения природным газом Венгрии и Центральной Европы. Он добавил, что этот транспортный маршрут долгое время служил надежным средством доставки, где компании и транзитные страны всегда выполняли свои контрактные обязательства, передает ТАСС.

    Министр отметил, что безопасность энергоснабжения непосредственно связана с вопросом суверенитета. «Любые действия, угрожающие безопасности наших поставок энергоносителей, должны рассматриваться как посягательство на суверенитет», – написал Сийярто.

    Напомним, в понедельник киевский режим совершил попытку атаки с использованием девяти БПЛА на компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае с целью прекращения поставок газа в европейские страны. Министерство обороны сообщило, что силы ПВО России сбили все дроны.

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    14 января 2025, 09:22 • Новости дня
    В Саратове и Энгельсе после атаки БПЛА повреждены два предприятия
    В Саратове и Энгельсе после атаки БПЛА повреждены два предприятия
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В результате массированной атаки беспилотников на Саратов и Энгельс повреждены два промышленных предприятия, однако, по предварительной информации, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

    В своем Telegram-канале он указал, что повреждены два промышленных предприятия. При этом большинство целей были уничтожены средствами ПВО.

    По словам главы региона, в Энгельсе в данный момент занимаются ликвидацией пожара на промышленном предприятии.

    Бусаргин добавил, что все необходимые меры для устранения последствий происшествия были оперативно предприняты.

    Предварительная информация свидетельствует об отсутствии пострадавших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропортов Казани, Калуги, Саратова и Тамбова. Позднее прием и выпуск воздушных судов ограничили в аэропортах Пензы и Ульяновска. В пригороде Казани произошло возгорание газовой цистерны из-за атаки беспилотного летательного аппарата.

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    12 января 2025, 14:20 • Видео
    Киев раскрыл военные планы на 2025 год

    Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров отчитался перед западными союзниками о военных планах на 2025 год, включающих, помимо прочего, «асимметричный ответ агрессору». Это произошло в ходе совещания в так называемом формате Рамштайн в Германии, где Умеров участвовал вместе с Владимиром Зеленским.

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    13 января 2025, 17:15 • Новости дня
    Из-за пожара обрушилась кровля военного госпиталя в Туле

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате пожара, охватившего здание военного госпиталя в Туле, произошло частичное обрушение кровли, огонь распространился на второй и третий этажи.

    Частичное обрушение кровли произошло из-за пожара в здании военного госпиталя в Туле, передает ТАСС с места событий. Пожарные расчеты продолжают работу по проливке горящего здания.

    Огонь виден на кровле, а также на втором и третьем этажах здания.

    В ноябре при пожаре в Центральной городской клинической больнице № 3 Екатеринбурга пострадал один человек, а в субботу в подмосковной Яхроме вспыхнул пожар на крыше психиатрической больницы, охвативший площадь 1 тыс. кв. метров.

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    13 января 2025, 16:15 • Новости дня
    Сенатор призвал Анкару отреагировать на атаку ВСУ по инфраструктуре «Турецкого потока»

    Сенатор Климов: Украинские власти занялись энергетическим терроризмом Турции и Восточной Европы

    Сенатор призвал Анкару отреагировать на атаку ВСУ по инфраструктуре «Турецкого потока»
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Роман Крецул

    После атаки ВСУ на инфраструктуру «Турецкого потока» Анкара должна задуматься, стоило ли ей помогать Киеву, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее украинские беспилотники атаковали компрессорную станцию в Краснодарском крае, обеспечивающей подачу газа по «Турецкому потоку».

    «Анкара всегда подчеркивала, что ведет рациональные отношения со всеми. И сейчас, мне кажется, ей стоит подумать, стоило ли оказывать поддержку Киеву, например, поставками беспилотников «Байрактар». «Турецкий поток», который был атакован, непосредственно связан с обеспечением благополучия Турции», – сказал сенатор Андрей Климов. На этом фоне он призвал страну отреагировать на случившееся и дать этому оценку «хотя бы непублично».

    Парламентарий отметил, что сначала были взорваны «Северные потоки», потом Киев отказался от транзита газа и вот теперь происходит атака на инфраструктуру, связанную с «Турецким потоком». «Соединенные Штаты – а Украина действует в полном соответствии с их указаниями – не скрывают своего желания отсечь Европейский континент от российских энергоресурсов. Причем эту задачу они формулируют с 50-х годов прошлого века», – пояснил он.

    По словам Климова, украинские власти фактически занялись энергетическим терроризмом европейской части западного мира. «Они прекратили поставки энергоносителей – вся Восточная Европа на ушах стоит. Через «Турецкий поток» страны ЕС еще могут получать наше топливо, но противник теперь и эту возможность пытается перекрыть. А вот те, кто находятся в Восточной Европе, и конкретно в Турции, должны активно принимать меры, чтобы нейтрализовать этих деятелей. Мы предупреждали, что это будет затрагивать их национальные интересы», – заметил сенатор.

    Ранее в Минобороны России сообщили, что Украина атаковала девятью беспилотниками самолетного типа инфраструктуру компрессорной станции «Русская» в Гай-Кодзоре в Краснодарском крае, обеспечивающей подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток». В ходе отражения налета подразделениями ПВО все аппараты были сбиты, пострадавших нет. В результате падения осколков одного из дронов здание и оборудование газоизмерительной станции на территории компрессорной станции получили незначительные повреждения.

    Дежурные расчеты по аварийному реагированию ПАО «Газпром» оперативно устранили последствия падения осколков, оборудование восстановлено. Компрессорная станция продолжает подачу газа в трубопровод «Турецкий поток» в штатном режиме, сбоев в работе не зафиксировано, сообщили в ведомстве. Всего в ночь на субботу в Краснодарском крае были перехвачены и уничтожены 16 украинских беспилотников.

    Напомним, с начала года Киев прекратил транзит российского газа через свою территорию в Европу. Газета ВЗГЛЯД писала, какой ущерб нанесла Украина себе и другим странам. Европейцы пока не могут найти альтернативу поставкам российского газа через украинскую территорию, что приводит к быстрому истощению запасов в подземных хранилищах, говорил эксперт Игорь Юшков.

    На минувшей неделе сообщалось, что в Европе снизились запасы газа в подземных хранилищах до менее чем 69% из-за наращивания отбора на фоне ожидающегося похолодания и увеличенных темпов расхода газа. В понедельник агентство Bloomberg сообщило, что Европа рискует не достичь целевых показателей по запасам газа к следующей зиме из-за остановки транзита российского газа через территорию Украины.

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    14 января 2025, 10:05 • Новости дня
    Агент Украины признался в подготовке отравления сотрудников ОПК в Ярославской области

    Задержанный агент Украины признался в подготовке отравления сотрудников ОПК в Ярославской области

    Агент Украины признался в подготовке отравления сотрудников ОПК в Ярославской области
    @ dpa/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Задержанный агент Украины признался, что планировал теракт с использованием яда против работников предприятия ОПК в Ярославской области после получения предложения от представителя Украины через Telegram.

    Задержанный агент Украины признался в подготовке теракта на одном из предприятий ОПК в Ярославской области, передает РИА «Новости».

    На видеозаписи мужчина заявил о получении предложения через сеть Telegram совершить теракт с использованием яда. Он согласился на это предложение, планируя отравить сотрудников предприятия.

    Злоумышленник также сообщил, что ранее размещал в соцсетях призывы к прекращению спецоперации и уничтожению сотрудников ФСБ и МВД.

    На данный момент проводятся следственные действия, которые помогут выяснить возможные связи задержанного с другими участниками зарубежных диверсионных групп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ предотвратила попытку украинских спецслужб отравить сотрудников оборонного предприятия в Ярославской области с помощью токсичных химикатов, которые подозреваемый планировал ввести через систему вентиляции автомобилей работников.

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    14 января 2025, 11:55 • Новости дня
    Глава МВД Германии заявила об «угрозах от России» из-за поставок оружия Украине
    Глава МВД Германии заявила об «угрозах от России» из-за поставок оружия Украине
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила изданию Suddeutsche Zeitung о «возможной угрозе» со стороны России в связи с поставками немецкого оружия Украине.

    По ее словам, Германия является крупнейшим сторонником Украины в Европе, что якобы может привести к повышению уровня «угрозы» со стороны России, передает RT.

    Фезер подчеркнула, что ведет переговоры с компаниями о необходимости усиления защиты, особенно в секторе оборонной промышленности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия уже передала Украине первую самоходную артиллерийскую установку RCH 155, ранее планировала поставить танки Leopard 1, БМП Marder и системы ПВО, а министр обороны Германии Борис Писториус призвал готовиться к угрозе из России.

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    13 января 2025, 17:31 • Новости дня
    Главного семеновода Свердловской области арестовали за выращивание конопли

    Главу отдела семеноводства свердловского МинАПК арестовали за выращивание конопли

    Главного семеновода Свердловской области арестовали за выращивание конопли
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Начальник отдела земледелия и семеноводства министерства агропромышленного комплекса Свердловской области Игорь Крупский заключен под стражу по делу о выращивании конопли.

    Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал Крупскому меру пресечения в виде заключения под стражу до 23 февраля 2025 года, сообщили в инстанции, передает РИА «Новости».

    «Обвинение предъявлено по пунктам «а, г» части 4 статьи 228.1 (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, совершенные организованной группой в крупном размере)», – заявила представитель суда.

    По данным источника агентства  в правоохранительных органах, задержание состоялось после обнаружения квартиры в Екатеринбурге, где происходило незаконное выращивание конопли. В ходе операции вместе с Крупским были задержаны еще двое предполагаемых подельников.

    В июле в городском округе Лотошино Подмосковья полицейские изъяли у 60-летнего мужчины 36 кустов конопли, которые он вырастил на своем участке.

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    13 января 2025, 18:36 • Новости дня
    В Кремле назвали атаку ВСУ на станцию «Русская» энергетическим терроризмом

    Песков назвал атаку ВСУ на компрессорную станцию «Русская» энергетическим терроризмом

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что атака вооруженных сил Украины на компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае является примером энергетического терроризма.

    «Киев придерживается этой линии энергетического терроризма», – сказал пресс-секретарь президента, добавив, что такие действия несут угрозу энергетической безопасности и стабильности в регионе. Песков отметил, что киевский режим продолжает придерживаться этой линии под руководством заокеанских друзей, передает ТАСС.

    Напомним, киевский режим совершил попытку атаки с использованием девяти БПЛА на компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, которую успешно отразили силы ПВО России. После атаки ВСУ на инфраструктуру «Турецкого потока» сенатор Андрей Климов предложил Анкаре задуматься о целесообразности помощи Киеву.

    Позже венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что нападение на газопровод «Турецкий поток» равносильно посягательству на суверенитет европейских стран, использующих этот трубопровод.

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    13 января 2025, 16:52 • Новости дня
    Анонсирован визит главы ЦАР в Россию

    Анонсирован визит главы ЦАР Туадера в Россию для встречи с Путиным

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера отправляется в Москву, где рассчитывает провести личную встречу с президентом России Владимиром Путиным.

    По словам пресс-секретаря Туадера Альберта Мокпема, визит начнется во вторник и продлится пять дней, включая перелеты, передает РИА «Новости». В столице России глава ЦАР планирует провести 3-4 дня.

    Основной целью визита станет встреча с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь подтвердил намерение провести личные переговоры между лидерами. «Визит президента в Москву подтвержден, вылет завтра. Вся поездка займет пять дней с перелетами, так что 3-4 дня в Москве. Состоится встреча тет-а-тет с президентом Путиным», – сообщил Мокпем.

    В ноябре прошел телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и главой Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостеном-Арканжем Туадера по вопросам безопасности, экономического взаимодействия и борьбы с терроризмом. В апреле прошлого года ЦАР направила  Путину и министру иностранных дел России Сергею Лаврову приглашения посетить страну в удобное для них время.

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    14 января 2025, 07:55 • Новости дня
    В пригороде Казани загорелась газовая цистерна после атаки БПЛА
    В пригороде Казани загорелась газовая цистерна после атаки БПЛА
    @ Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В пригороде Казани произошло возгорание газовой цистерны из-за атаки беспилотного летательного аппарата, сообщили в пресс-службе главы Татарстана Рустама Минниханова.

    По данным пресс-службы, в 5.20 в пригороде Казани произошло возгорание газовой цистерны вследствие атаки БПЛА, передает ТАСС.

    Инцидент не привел к пострадавшим, а экстренные службы быстро ликвидировали последствия происшествия.

    Минниханов получил оперативную информацию и выехал на место происшествия. Он заслушал доклады от представителей экстренных служб о текущей ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропортов Казани, Калуги, Саратова и Тамбова. Позднее прием и выпуск воздушных судов ограничили в аэропортах Пензы и Ульяновска.

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    13 января 2025, 20:54 • Новости дня
    Генсек НАТО заявил о неспособности Украины вести переговоры с позиции силы

    Генсек НАТО заявил о неспособности Украины вести переговоры с Россией с позиции силы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина не может вести переговоры с Россией с позиции силы, заявил генсек НАТО Марк Рютте на заседании Европарламента в Брюсселе.

    Рютте заявил, что Украина в настоящее время не имеет возможности вести переговоры с Россией «с позиции силы», передает ТАСС. Это заявление он сделал в ходе выступления в Европарламенте в Брюсселе. «В настоящее время Украина не может вести переговоры с позиции силы», – сказал он.

    Ранее глава украинского МИД Андрей Сибига обнародовал семь главных задач украинской дипломатии на 2025 год, среди которых нет переговоров с Россией.

    Россия выразила готовность к переговорам по украинскому кризису, если они будут обсуждать первопричины и учитывать российские требования.

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    14 января 2025, 14:21 • Новости дня
    Лавров усомнился в адекватности Зеленского из-за нецензурной лексики
    Лавров усомнился в адекватности Зеленского из-за нецензурной лексики
    @ Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Министр иностранных дел Сергей Лавров выразил сомнения в адекватности Владимира Зеленского после использования украинским президентом нецензурной лексики в интервью американскому журналисту Лексу Фридману.

    Лавров отметил, что нецензурные высказывания Зеленского заставляют усомниться в его адекватности, передает ТАСС.

    Министр напомнил, что еще в 2021 году Зеленский предложил русским на Украине уехать в Россию «ради блага своих детей».

    Теперь же, по словам Лаврова, Зеленский использовал «русский мат» в адрес миротворцев, которые не поддерживают изгнание русских на границы 1991 года.

    Глава МИД подчеркнул, что такие высказывания Зеленского ставят под сомнение его способность к конструктивному диалогу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский дал интервью Фридману, в ходе которого несколько раз матерно выругался. Зеленский также отказался говорить на русском языке, подчеркнув свое презрение к русскому народу. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий охарактеризовал трехчасовое интервью президента Украины Владимира Зеленского американскому журналисту как проявление политического саморазоблачения и агонии, критикуя его за переход на «площадную брань».

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    14 января 2025, 14:28 • Новости дня
    Российские войска разбили подразделения ВСУ южнее Купянска

    Ганчев: Российские войска разбили подразделения ВСУ южнее Купянска

    Российские войска разбили подразделения ВСУ южнее Купянска
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские силы разбивают подразделения ВСУ южнее Купянска, сообщил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

    Ганчев заявил, что эти действия позволяют создать плацдарм, который будет использован для дальнейшего наступления и потенциальной блокировки путей отступления украинских войск, передает ТАСС.

    Он отметил, что российские силы форсировали реку Оскол и взяли под контроль населенный пункт Калиново, что открыло армии России путь на Купянск с севера. По его словам, российские бойцы «разбивают группировку противника», что может привести к ситуации, когда подразделения ВСУ в Купянске и его окрестностях окажутся без возможности отступления.

    «Скоро подразделения противника, которые располагаются в Купянске и его окрестностях, могут оказаться в положении, при котором попытки отступления будут просто невозможны», – подчеркнул Ганчев.

    Ранее Ганчев сообщил, что российские войска активно штурмуют позиции противника в районах Купянска, Волчанска и Липцов. Также сообщалось, что украинские военные в Купянском районе Харьковской области сосредоточили атаки на гражданские объекты при помощи беспилотников, отказавшись от применения артиллерии на фоне продвижения российских войск.

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    14 января 2025, 08:47 • Новости дня
    ФСБ задержала жительницу Мариуполя за призывы к терроризму

    Tекст: Александра Юдина

    Федеральная служба безопасности России задержала в Мариуполе женщину, которую подозревают в призывах к терроризму и экстремизму через социальные сети.

    Сотрудники ФСБ задержали жительницу Мариуполя за публичные призывы к террористической деятельности и экстремизму через социальные сети, передает РБК.

    Против задержанной возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса: ч. 2 ст. 205.2 – «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма» и ч. 2 ст. 280 – «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».

    ФСБ предоставила информацию о том, что женщина неоднократно публиковала в своих аккаунтах в социальных сетях призывы к насилию и террористической деятельности, направленные против группы лиц, выделенных по признаку национальности.

    Подозреваемая была задержана после проведения следственных действий и в настоящее время находится под стражей.

    Ранее в Луганской народной республике был задержан бывший гражданин Украины, который в 2023 году передавал Службе безопасности Украины информацию о дислокации российских войск на территории республики.

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    13 января 2025, 18:04 • Новости дня
    СК возбудил дело против боевиков ВСУ за подрыв автомобиля в Курской области

    СК возбудил дело против украинских боевиков за подрыв автомобиля в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Курской области возбуждено уголовное дело против украинских боевиков за подрыв гражданского автомобиля в Беловском районе, сообщил СК России.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении украинских боевиков, которые, по данным следствия, причастны к подрыву гражданского автомобиля в Беловском районе Курской области, передает ТАСС.

    В пресс-службе ведомства сообщили, что это деяние расценивается как террористический акт против мирного населения региона.

    В пятницу украинские военные атаковали с помощью беспилотников автомобиль и рейсовый автобус в Белгородском районе, в результате чего три человека получили ранения.

    Минобороны сообщало, что за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 50 120 военнослужащих, 294 танка, 217 машин пехоты, 160 бронетранспортеров и 1515 бронемашин.

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    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

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    • Киев раскрыл военные планы на 2025 год

      Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров отчитался перед западными союзниками о военных планах на 2025 год, включающих, помимо прочего, «асимметричный ответ агрессору». Это произошло в ходе совещания в так называемом формате Рамштайн в Германии, где Умеров участвовал вместе с Владимиром Зеленским.

    • Литва позарилась на Калининград

      Президент Литвы Гитанас Науседа отозвался о Калининградской области России как о «Малой Литве», заявив, что «Караляучус никогда не будет Калининградом». Чем ответить Литве на подобное хамство?

    • Трамп превратит Мексику в Украину

      Невоздержанность избранного президента США Дональда Трампа в заявлениях и его планы на дальнейшую политику обещает превратить прежде лояльную Мексику в противника или даже врага Вашингтона. Другими словами, в эдакую Украину у южных границ США, которая имеет к американцам территориальные претензии.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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